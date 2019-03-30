СМИ сообщили о новом масштабном отключении электричества в ВенесуэлеРБК вчера в 20:58

В Венесуэле вечером 29 марта прозошло очередное масштабное отключение электроэнергии, сообщает El Nacional. Из-за сбоя без электричества остался 21 штат. Как отмечает издание, причины произошедшего пока не установлены.

СМИ сообщили о новом масштабном отключении электричества в Венесуэле

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