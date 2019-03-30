Политика
СМИ сообщили о новом масштабном отключении электричества в ВенесуэлеРБК вчера в 20:58
В Венесуэле вечером 29 марта прозошло очередное масштабное отключение электроэнергии, сообщает El Nacional. Из-за сбоя без электричества остался 21 штат. Как отмечает издание, причины произошедшего пока не установлены.
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Венесуэла: ни власть, ни оппозиция пока не могут одолеть друг друга
Комсомольская правдавчера в 14:24
В Венесуэле остаются проблемы с водоснабжением крупных городов
Общественное телевидение Россиивчера в 08:52
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Происшествия
При взрыве на фабрике в Китае погибли пять человек
Пять человек погибли и еще трое пострадали в результате взрыва на фабрике на востоке Китая.
Обновлено в 01:33
Музыка
Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Украинский голодомор признали геноцидом в штате Луизиана
«Вслед за более чем двадцатью американскими штатами губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс выдал прокламацию о праздновании 85-й годовщины Голодомора 1932–1933 годов в Украине», — сказано в сообщении.
Обновлено вчера в 22:21
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:12
Футбол
ЦСКА вернет Влашича обратно в «Эвертон»
Московский ЦСКА в ближайшее трансферное окно вернет арендованного нападающего Николу Влашича обратно в "Эвертон".
Обновлено в 02:18
Политика
Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствах
Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Кадыров пообещал «Ниву» мужчине, потерявшему жену и дочь в ДТП
Обновлено вчера в 15:14
Баскетбол
«Голден Стэйт» проиграл «Миннесоте», несмотря на 37 очков Карри
"Миннесота" в овертайме обыграла "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА (131:130).
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым частью России
Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено вчера в 19:50
Экономика
Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля
Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Под Киевом горит предприятие по производству военного обмундирования
На заводе по производству военного обмундирования в Киевской области произошел пожар.
Обновлено в 00:06
Энергетика
«Газпром» запустил строительство «Балтийского СПГ»
Реализация проекта по строительству завода по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) начата ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
Водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром в Казани
По данным ведомства, водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром.
Обновлено вчера в 16:29
Здоровье
«Единая Россия» проведет во всех регионах мониторинг медобеспечения детского отдыха
Активисты партпроекта "Единой России" "Здоровое будущее" проведут во всех регионах страны мониторинг медицинского обеспечения детского отдыха.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
Вооруженный солдат сбежал из части в Тверской области
Обновлено вчера в 01:25
Политика
Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР
Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 19:39
Армия и оружие
Российская компания открыла в Венесуэле учебный вертолетный центр
Обновлено вчера в 16:34
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
Реклама призывает тех, кто знает языки, в частности русский, устроиться на работу в ЦРУ.
Обновлено в 01:53
Политика
Генерал КГБ заявил, что опасается за судьбу Приморья
Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Четыре человека спасены из горящей квартиры на северо-востоке Москвы
Из дома началась эвакуация жильцов, из горящей квартиры сотрудники МЧС спасли четырех человек.
Обновлено вчера в 20:16
Армия и оружие
Минобороны показало галлюциногенный щит
Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
Обновлено вчера в 10:45
Экономика
На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения
Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
Обновлено вчера в 10:40
Общество
Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский
Обновлено вчера в 17:32
Хоккей
КХЛ объяснила, почему была засчитана шайба «Салавата» в овертайме
Обновлено вчера в 18:48
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли видео в «поддержку» Зеленского
Обновлено вчера в 02:56
Происшествия
В Мексике похитители мигрантов получили более 6 тыс. лет тюрьмы
Обновлено вчера в 22:09
Футбол
Василий Кикнадзе: «Есть что обсудить с Геркусом по итогам аудита»
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе намерен встретиться со своим предшественником Ильей Геркусом, чтобы обсудить моменты, связанные с аудитом клуба.
Обновлено вчера в 09:45
Единоборства
Корешков победил Джаспера на Bellator 219
Российский боец Андрей Корешков одержал победу над американцем Майком Джаспером на турнире Bellator 219.
Обновлено в 01:05