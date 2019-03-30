Политика

СМИ сообщили о новом масштабном отключении электричества в ВенесуэлеРБК вчера в 20:58

В Венесуэле вечером 29 марта прозошло очередное масштабное отключение электроэнергии, сообщает El Nacional. Из-за сбоя без электричества остался 21 штат. Как отмечает издание, причины произошедшего пока не установлены.
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Венесуэла второй раз за неделю осталась без света

Российская газетавчера в 20:30

В Каракасе снова отключили электричество

Вести.Ruвчера в 20:13

Метро Каракаса восстановило работу после перебоев с энергоснабжением

Инфоросвчера в 09:04

СМИ: в Венесуэле произошло очередное масштабное отключение электроэнергии

ТАССвчера в 20:02

Венесуэла: ни власть, ни оппозиция пока не могут одолеть друг друга

Комсомольская правдавчера в 14:24

В Венесуэле остаются проблемы с водоснабжением крупных городов

Общественное телевидение Россиивчера в 08:52

В нескольких районах Каракаса вновь произошло отключение электричества

РИА Новостивчера в 20:03
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Происшествия

При взрыве на фабрике в Китае погибли пять человек

Пять человек погибли и еще трое пострадали в результате взрыва на фабрике на востоке Китая.
Обновлено в 01:33
Музыка

Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов

Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Украинский голодомор признали геноцидом в штате Луизиана

«Вслед за более чем двадцатью американскими штатами губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс выдал прокламацию о праздновании 85-й годовщины Голодомора 1932–1933 годов в Украине», — сказано в сообщении.
Обновлено вчера в 22:21
Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:12
Футбол

ЦСКА вернет Влашича обратно в «Эвертон»

Московский ЦСКА в ближайшее трансферное окно вернет арендованного нападающего Николу Влашича обратно в "Эвертон".
Обновлено в 02:18
Политика

Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствах

Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Кадыров пообещал «Ниву» мужчине, потерявшему жену и дочь в ДТП

Обновлено вчера в 15:14
Баскетбол

«Голден Стэйт» проиграл «Миннесоте», несмотря на 37 очков Карри

"Миннесота" в овертайме обыграла "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА (131:130).
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым частью России

Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено вчера в 19:50
Экономика

Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля

Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия

Под Киевом горит предприятие по производству военного обмундирования

На заводе по производству военного обмундирования в Киевской области произошел пожар.
Обновлено в 00:06
Энергетика

«Газпром» запустил строительство «Балтийского СПГ»

Реализация проекта по строительству завода по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) начата ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 21:56
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве и наследовании

Обновлено в 00:29
Происшествия

Водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром в Казани

По данным ведомства, водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром.
Обновлено вчера в 16:29
Здоровье

«Единая Россия» проведет во всех регионах мониторинг медобеспечения детского отдыха

Активисты партпроекта "Единой России" "Здоровое будущее" проведут во всех регионах страны мониторинг медицинского обеспечения детского отдыха.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия

Вооруженный солдат сбежал из части в Тверской области

Обновлено вчера в 01:25
Политика

Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР

Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 19:39
Армия и оружие

Российская компания открыла в Венесуэле учебный вертолетный центр

Обновлено вчера в 16:34
Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

Реклама призывает тех, кто знает языки, в частности русский, устроиться на работу в ЦРУ.
Обновлено в 01:53
Политика

Генерал КГБ заявил, что опасается за судьбу Приморья

Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

Четыре человека спасены из горящей квартиры на северо-востоке Москвы

Из дома началась эвакуация жильцов, из горящей квартиры сотрудники МЧС спасли четырех человек.
Обновлено вчера в 20:16
Общество

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Обновлено в 02:38
Армия и оружие

Минобороны показало галлюциногенный щит

Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
Обновлено вчера в 10:45
Экономика

На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения

Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
Обновлено вчера в 10:40
Общество

Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

Обновлено вчера в 17:32
Хоккей

КХЛ объяснила, почему была засчитана шайба «Салавата» в овертайме

Обновлено вчера в 18:48
Политика

Пореченков и Охлобыстин сняли видео в «поддержку» Зеленского

Обновлено вчера в 02:56
Происшествия

В Мексике похитители мигрантов получили более 6 тыс. лет тюрьмы

Обновлено вчера в 22:09
Футбол

Василий Кикнадзе: «Есть что обсудить с Геркусом по итогам аудита»

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе намерен встретиться со своим предшественником Ильей Геркусом, чтобы обсудить моменты, связанные с аудитом клуба.
Обновлено вчера в 09:45
Единоборства

Корешков победил Джаспера на Bellator 219

Российский боец Андрей Корешков одержал победу над американцем Майком Джаспером на турнире Bellator 219.
Обновлено в 01:05
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