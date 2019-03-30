СМИ сообщили о новом блэкауте в ВенесуэлеГазета.Ru вчера в 21:44

По данным издания, в настоящий момент без света находится 21 штат Венесуэлы. На портале напомнили, что масштабные отключения произошли после того, как национальная энергосистема восстанавливалась после прошлого 48-часового блэкаута.

СМИ сообщили о новом блэкауте в Венесуэле

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