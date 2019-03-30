Политика
СМИ сообщили о новом блэкауте в ВенесуэлеГазета.Ru вчера в 21:44
По данным издания, в настоящий момент без света находится 21 штат Венесуэлы. На портале напомнили, что масштабные отключения произошли после того, как национальная энергосистема восстанавливалась после прошлого 48-часового блэкаута.
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В Венесуэле остаются проблемы с водоснабжением крупных городов
Общественное телевидение Россиивчера в 08:52
Венесуэла: ни власть, ни оппозиция пока не могут одолеть друг друга
Комсомольская правдавчера в 14:24
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Гаджеты
Наушники AirPods 2 от Apple не подлежат ремонту
Эксперты протестировали новые беспроводные наушники AirPods 2, представленные ранее американской компанией Apple.
Обновлено вчера в 21:55
Армия и оружие
Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся
В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Авто
Новая марка NeuWai удивит инжинирингом
«NeuWai — это больше, чем просто новая марка, — говорит генеральный директор Songuo Motors Тим Шин — она привносит в автомобильную промышленность новую бизнес-модель, новые материалы и новую производственную стратегию».
Обновлено вчера в 05:36
Происшествия
В отделении полиции в Казани найдено тело следователя
Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Политика
Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле
Выступая перед журналистами во Флориде, американский президент рассказал, что готов обсуждать тему Венесуэлы с лидерами других стран.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания
Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.
Обновлено в 02:38
Музыка
Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городке Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Бутину могут депортировать из США в Россию в день вынесения приговора
Обновлено вчера в 16:29
Общество
ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих
Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, допущенную создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления в Вашингтоне.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного
Муслим Джамбеков, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом в Москве, доставлен сотрудниками полиции в столицу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:34
Хоккей
Емелин уволен с поста главного тренера «Лады»
Анатолий Емелин отправлен в отставку с поста главного тренера "Лады", сообщает официальный сайт клуба. Также команду покидает и его штаб.
Обновлено в 03:52
ЖКХ
В Кронштадте 87 домов остались без тепла из-за ремонта трубы
Обновлено вчера в 16:48
Гаджеты
Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower
Компания Apple решила отказаться от планов выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
Уникальный управляемый снаряд конструируют в России
Управляемый снаряд для 57-миллиметрового орудия разрабатывают специалисты российского КБ Точмаш.
Обновлено вчера в 08:06
Политика
Трамп сократит прямую поддержку центральноамериканским странам
Президент США Дональд Трамп отдал указание сократить прямую поддержку странам так называемого северного треугольника: Сальвадору, Гондурасу и Гватемале, сообщил телеканал ABC News.
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес
Буланова прокомментировала слухи о разводе с Радимовым
Певица Татьяна Буланова прокомментировала слухи о проблемах во взаимоотношениях с бывшим супругом Владиславом Радимовым, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Политика
Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
Обновлено вчера в 20:19
Музыка
Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии
Обновлено 28 марта в 21:50
Происшествия
В Москве неизвестные избили охранника фирмы и похитили более 6 млн руб
Неизвестные избили охранника фирмы, которая занимается торговлей косметикой, и похитили из офиса организации на юге Москвы более 6 млн руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 03:32
Экономика
Правительство поручило провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо
Правительство России поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо, предоставить предложения по недопущению их существенного роста, соответствующее решение опубликовано в субботу на сайте кабинета министров.
Обновлено в 03:55
Общество
Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский
Обновлено вчера в 17:32
Экономика
С 1 апреля вырастут пенсии, а кредиты станут менее доступными
С 1 апреля в России повышаются пенсии, и ужесточаются требования к оценке риска потребительских кредитов.
Обновлено вчера в 03:17
Гаджеты
Стало известно, сколько будет стоить Samsung Galaxy S10 5G
Смартфон Samsung Galaxy S10 5G стал первым устройством с поддержкой сети пятого поколения.
Обновлено в 01:48
Авто
ЗАЗ-1102 «Таврия» прошел тюнинг во Франции
ЗАЗ-1102 «Таврия», появившийся в продаже в 1987 году, прошел тюнинг на заводе Poch во Франции. Автомобиль предназначен для рынка Европы.
Обновлено в 03:21
Политика
Минюст передаст доклад Мюллера Конгрессу к середине апреля
Текст доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера будет передан Конгрессу к середине апреля.
Обновлено вчера в 21:14
Политика
Тимошенко ушла с дебатов из-за отсутствия Порошенко и Зеленского
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР
Обновлено вчера в 19:39
Экономика
Топ-менеждер «Интер РАО» объяснила «особый путь» электроэнергетики России
К 2035 году основой российской электроэнергетики останется тепловая генерация, принимая в расчет «особый путь» России в этой сфере.
Обновлено в 03:35