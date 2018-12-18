Технологии

СМИ сообщили о новой технологии Роскомнадзора по блокировке Telegram
Известия
10:23

Роскомнадзор планирует внедрить новую технологию блокировки запрещенных сервисов и сайтов, в том числе мессенджера Telegram. Об этом сообщила русская служба Би-би-си во вторник, 18 декабря. На разработку специальной технологии Deep packet inspection (DPI) ведомство потратит 20 млрд рублей.
Известия10:23
с чего всё началось
Роскомнадзор c 2019 года планирует внедрить новую технологию блокировок Telegram за 20 млрд руб., сообщает Русская служба Би-би-си
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъ08:03

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Би-би-си: Роскомнадзор потратит 20 млрд рублей на новую технологию блокировок Telegram

Коммерсантъ08:03

«Би-би-си»: власти готовы потратить до 20 млрд рублей на блокировку Telegram и других запрещенных ресурсов

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BBC: Роскомнадзор может потратить на новую систему блокировок до 20 млрд рублей

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BBC: Роскомнадзор внедрит новую технологию блокировок Telegram за 20 млрд рублей

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