Технологии
СМИ сообщили о новой технологии Роскомнадзора по блокировке Telegram
СМИ сообщили о новой технологии Роскомнадзора по блокировке TelegramИзвестия10:23
Роскомнадзор планирует внедрить новую технологию блокировки запрещенных сервисов и сайтов, в том числе мессенджера Telegram. Об этом сообщила русская служба Би-би-си во вторник, 18 декабря. На разработку специальной технологии Deep packet inspection (DPI) ведомство потратит 20 млрд рублей.
Известия10:23
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Роскомнадзор c 2019 года планирует внедрить новую технологию блокировок Telegram за 20 млрд руб., сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники.Коммерсантъ08:03
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