Технологии

СМИ сообщили о новой технологии Роскомнадзора по блокировке Telegram
Известия
10:23

Роскомнадзор планирует внедрить новую технологию блокировки запрещенных сервисов и сайтов, в том числе мессенджера Telegram. Об этом сообщила русская служба Би-би-си во вторник, 18 декабря. На разработку специальной технологии Deep packet inspection (DPI) ведомство потратит 20 млрд рублей.
Известия10:23
с чего всё началось
Роскомнадзор c 2019 года планирует внедрить новую технологию блокировок Telegram за 20 млрд руб., сообщает Русская служба Би-би-си
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъ08:03

Подробнее о событии

Би-би-си: Роскомнадзор потратит 20 млрд рублей на новую технологию блокировок Telegram

Коммерсантъ08:03

«Би-би-си»: власти готовы потратить до 20 млрд рублей на блокировку Telegram и других запрещенных ресурсов

Новая газета08:39

BBC: Роскомнадзор может потратить на новую систему блокировок до 20 млрд рублей

Ведомости08:51

BBC: Роскомнадзор внедрит новую технологию блокировок Telegram за 20 млрд рублей

Фонтанка.Ру10:02

СМИ сообщили о новой технологии Роскомнадзора по блокировке Telegram

Известия10:23

«Би-би-си»: Роскомнадзор потратит 20 млрд рублей на новый способ блокировки Telegram

Дождь08:58

РКН собирается потратить до 20-ти миллиардов рублей на технологию, которая должна позволить заблокировать Телеграм

Эхо Москвы14:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 14:44, Ашберн
Гаджеты

Lenovo представила первый в мире смартфон с Snapdragon 855 и 12 ГБ ОЗУ

Обновлено в 05:30
Технологии

WSJ узнала о плане Маска привлечь $500 млн на спутниковый интернет

SpaceX Илона Маска планирует привлечь $500 млн для запуска собственной сети космических спутников, предназначенных для передачи интернет-трафика в рамках проекта Starlink.
Обновлено в 13:17
Гаджеты

24 декабря выйдет новый смартфон Xiaomi Play

Обновлено вчера в 23:35
Технологии

Платежная система «Мир» разработала аналог Google Pay

Национальная платежная система «Мир» объявила о завершении разработки мобильного приложения для бесконтактной оплаты с помощью смартфонов — MirPay (аналог Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay).
Обновлено в 13:41
Гаджеты

Конура с шумоподавлением защитит собак от звуков салюта

Обновлено в 05:00
Гаджеты

В Сети показали дизайн нового смартфона от Huawei с пятью камерами

Обновлено в 13:05
Гаджеты

Найден вирус, который разряжает смартфоны на Android

Специалисты по кибербезопасности компании Sophos обнаружили вредоносную программу для устройств на Android, из-за которой быстро разряжается аккумулятор.
Обновлено в 01:26
Технологии

Intercept: Google прекратил разработку поисковика с цензурой для Китая

По словам источников Intercept, разработку поисковика остановили «из-за резко отрицательной реакции сотрудников компании».
Обновлено в 13:26
Гаджеты

Бывший инженер NASA изобрёл бомбу с блёстками для похитителей посылок

Бывший инженер NASA Марк Робер изобрёл бомбу с блёстками и "спреем-вонючкой" для похитителей посылок.
Обновлено в 07:38
Гаджеты

LG выпустит сворачивающийся в трубочку телевизор в 2019 году

Обновлено в 06:47
Гаджеты

Фото чехла подтверждают наличие «револьверной» камеры у новинки Nokia

Обновлено в 09:39
Гаджеты

Обновление Windows 10 October 2018 доступно для всех пользователей

Microsoft исправила ряд ошибок в октябрьском обновлении Windows 10 October 2018. Теперь данный апдейт доступен для всех пользователей.
Обновлено в 11:44
Гаджеты

HTC намерена выпустить новые смартфоны для конкуренции с iPhone

Обновлено вчера в 15:01
Гаджеты

Новые бюджетные смартфоны Samsung поступают в продажу

Двумя бюджетными новинками станут Samsung Galaxy M10 и Galaxy M20, которые уже вот-вот поступят в продажу.
Обновлено в 12:29
Гаджеты

Низкопрофильный кулер Scythe Big Shuriken 3 стал выше, тише и потерял в производительности

На официальном сайте компании Scythe появился процессорный охладитель Big Shuriken 3 (SCBSK-3000).
Обновлено в 13:55
Главное