Технологии

СМИ сообщили о новой технологии Роскомнадзора по блокировке Telegram
Известия
10:23

Роскомнадзор планирует внедрить новую технологию блокировки запрещенных сервисов и сайтов, в том числе мессенджера Telegram. Об этом сообщила русская служба Би-би-си во вторник, 18 декабря. На разработку специальной технологии Deep packet inspection (DPI) ведомство потратит 20 млрд рублей.
Известия10:23

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Би-би-си: Роскомнадзор потратит 20 млрд рублей на новую технологию блокировок Telegram

Коммерсантъ08:03

«Би-би-си»: власти готовы потратить до 20 млрд рублей на блокировку Telegram и других запрещенных ресурсов

Новая газета08:39

BBC: Роскомнадзор может потратить на новую систему блокировок до 20 млрд рублей

Ведомости08:51

BBC: Роскомнадзор внедрит новую технологию блокировок Telegram за 20 млрд рублей

Фонтанка.Ру10:02

СМИ сообщили о новой технологии Роскомнадзора по блокировке Telegram

Известия10:23

Антон Меркуров: Новая инициатива Роскомнадзора заблокировать Телеграм – бесполезная трата денег

Эхо Москвы10:56

«Би-би-си»: Роскомнадзор потратит 20 млрд рублей на новый способ блокировки Telegram

Дождь08:58
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