Роскомнадзор планирует внедрить новую технологию блокировки запрещенных сервисов и сайтов, в том числе мессенджера Telegram. Об этом сообщила русская служба Би-би-си во вторник, 18 декабря. На разработку специальной технологии Deep packet inspection (DPI) ведомство потратит 20 млрд рублей.

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