СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и ГройсманаРИА Новости 07:35

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман провели неформальную встречу, у обоих сложилось хорошее впечатление друг о друге, сообщило в пятницу издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале.

СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана

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