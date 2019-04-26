Политика

СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и ГройсманаРИА Новости 07:35

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман провели неформальную встречу, у обоих сложилось хорошее впечатление друг о друге, сообщило в пятницу издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале.
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СМИ узнали о тайной встрече Зеленского и Гройсмана

RT на русском07:42

СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана

РИА Новости07:35

Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу

Московский Комсомолец04:33

СМИ сообщили о встрече Зеленского с Гройсманом

Известия05:12

Зеленский тайно встретился с Гройсманом

Газета.Ru04:42

СМИ узнали о тайной встрече Зеленского с премьером Украины

РБК05:51

СМИ сообщили о тайном разговоре Зеленского с Гройсманом

Говорит Москва05:24
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Изменения в новую редакцию Налогового кодекса озвучат до 24 мая

Как ранее сообщала "РГ", Министерство финансов хочет включить в Налоговый кодекс сразу пять квазиналоговых платежей.
Обновлено в 09:13
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Гран-при ММКФ получил «Тренинг личностного роста» Фархата Шарипова

Фильм «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова получил Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) «Золотой Георгий».
Обновлено вчера в 14:16
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Названа средняя стоимость отдыха в Крыму

Обновлено вчера в 21:55
Политика

Губернатор Хакасии увеличил надбавки к своей зарплате в четыре раза

Правительство Хакасии внесло поправки в региональный законопроект, согласно которому сумма надбавок к зарплате губернатора региона Валентина Коновалова и членов правительства может достигать 400%.
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Шоу-бизнес

Адвокат Аршавина: «Андрей скучает по дочке, но боится провокаций»

Как говорит адвокат, Андрей не хочет видеться с бывшей женой, но ребенка бы навестил.
Обновлено в 01:00
Политика

СБУ завела дело на журналиста Муждабаева, призывавшего к расправам

Служба безопасности Украины завела уголовное дело против заместителя директора «крымско-татарского» телеканала ATR Айдера Муждабаева, сообщил депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 26 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 07:46
Кино

В Малом театре рассказали, как умерла Элина Быстрицкая

Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала о том, как умерла старейшая актриса театра Элина Быстрицкая, ушедшая сегодня из жизни в возрасте 91 года.
Обновлено в 04:22
Гаджеты

Опубликовано видео с реалистичными макетами нового iPhone XI

Судя по всему, iPhone XI получит абсолютно новый модуль основной камеры.
Обновлено в 01:02
Происшествия

Экс-сотрудника ФСБ обвинили в хищении 490 млн рублей

По версии следствия, в 2011 году фигурант в составе преступной группы убедил потерпевшего передать ему имущество при строительстве на общую сумму 490 млн руб. в обмен на прекращение уголовного дела.
Обновлено в 08:51
Политика

Организаторы «Бессмертного полка» разрешили портреты Сталина

Обновлено в 08:05
Кино

Netflix выпустил «Омерзительную восьмерку» в виде мини-сериала

Обновлено в 07:10
Политика

Макрон предложил исключить из Шенгенской зоны ряд стран

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что из Шенгенской зоны нужно исключить ряд стран.
Обновлено вчера в 16:55
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Авто

УАЗ представил «Патриот» для ДПС

Ульяновский автомобильный завод представил обновлённый «Патриот», созданный специально для дорожно-патрульной службы (ДПС).
Обновлено в 02:58
Недвижимость

Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России

Обновлено 24 апреля в 10:57
Энергетика

Минск сообщил о потерях из-за остановки транзита нефти из России

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Обновлено в 06:39
Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 24 апреля в 08:01
Общество

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
Политика

«Нафтогаз Украины» признал неготовность к работе без российского газа

«Нафтогаз Украины» оказался не готов к работе в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 02:50
Музыка

Rammstein выпустили новый клип Radio

Группа Rammstein опубликовала новый клип на композицию Radio. Видеоролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.
Обновлено в 05:58
Происшествия

В Красноярске горит здание на территории завода «КрасМаш»

В Красноярске на территории завода "КрасМаш" (входит в корпорацию "Роскосмос"), где производят ракеты "Сармат" и "Синева", горит одно из зданий, передаёт интернет-газета NewsLab.ru Как отмечает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы "Роскосмоса" Владимира Устименко, пожар возник на складе холодильников.
Обновлено в 09:45
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.
Обновлено в 06:35
Политика

Глава Адыгеи договорился о развитии деловых отношений со Стамбулом

Укрепить сотрудничество поможет черкесская диаспора Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и заместитель губернатора Стамбула Исмаил Гюльтекин договорились об усилении сотрудничества между республикой и крупнейшим городом Турции, сообщили в пресс-службе руководителя Адыгеи.
Обновлено в 08:57
Происшествия

В Петербурге пьяный мужчина избил начальницу поезда

Обновлено в 06:47
Общество

Названа самая красивая сотрудница Росгвардии

Названа победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие

Шойгу объявил о реконструкции более 100 военных аэродромов

Обновлено в 05:36
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Наука

Морские эктотермы пострадали от изменения климата в два раза сильнее сухопутных

Обновлено в 07:46
Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

В Уфе следователи закончили расследование дела об изнасиловании сотрудницы полиции ее коллегами; один из подозреваемых был этапирован в суд для продления ареста.
Обновлено в 06:43
Экономика

Amazon отчитался о рекордной чистой квартальной прибыли

В первом квартале 2019 года чистая прибыль Amazon составила рекордные $3,56 млрд, говорится в отчете компании.
Обновлено в 06:10
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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