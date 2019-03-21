СМИ сообщили о намерении Ким Чен Ына посетить РоссиюГазета.Ru 03:37

с чего всё началось

Северокорейский лидер Ким Чен Ын хочет поехать в Россию. Об этом пишет южнокорейская газета Donga Ilbo со ссылкой на экс-главу центра корейских программ ЦРУ Эндрю Кима, однако откуда у него эта информация разведчик не сообщил.

Спорт Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.

Общество Минздрав подготовил проект об увеличении возраста продажи алкоголя Минздрав подготовил законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года, текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Политика Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Здоровье Назван главный фактор риска для рождения ребенка с синдромом Дауна Основным фактором риска рождения ребенка с синдромом Дауна является возраст матери, рассказали в пресс-службе ФБГНУ «Медико-генетический научный центр».

Спорт Тарасова и Морозов стали вторыми на чемпионате мира в парном катании Две российские пары завоевали медали на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме – Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами, а Наталья Забияко и Алексанр Энберт выиграли бронзу.

Происшествия По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено дело о клевете Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подал в полицию заявление о клевете и защите чести и достоинства, после чего было возбуждено уголовное дело.

Происшествия Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.

Общество Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного Согласно прогнозу, хорошее лето должно быть на севере Урала и в Сибири, где температура может превысить прошлогодние значения.

Общество ВЦИОМ рассказал о самом частом нарушении потребительских прав в России Отмечается, что большинство опрошенных (исключая 8%) точно знают, куда можно пожаловаться на нарушение их потребительских прав.

Экономика Компромат на курганских главврачей передают силовикам «В 19 ЦРБ превышена рекомендованная нормативная численность немедицинского персонала — лиц, занимающихся бухгалтерским учетом и финансово-экономической деятельностью», — подвел итоги проверки заместитель губернатора Константин Ермаков.

Политика Тереза Мэй попросила отсрочить выход Великобритании из ЕС Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила письмо главе ЕС Дональду Туску, в котором попросила отсрочку на три месяца для Brexit, рассказали в британском парламенте.

Происшествия Полиция Бали застрелила двух россиян Два гражданина России убиты в перестрелке с полицией на индонезийском острове Бали, их подозревают в ограблении обменного пункта, передает РИА "Новости" со ссылкой на российское посольство в Индонезии.

Общество Названы самые ленивые регионы России В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.

Технологии Лучшие проводные и беспроводные наушники назвали в Роскачестве По итогам испытаний, лучшими беспроводными наушниками стали: Sony WH-1000XM2, Sony WH-H900N hear on 2 Wireless NC и Sony MDR-100ABN, сообщается на сайте Роскачества.

Армия и оружие Бомбардировщик США летел к России и был обнаружен Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.

Происшествия Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.

Политика ЦИК не завизировал проект передачи думского мандата Грудинину Центризбирком России не завизировал проект постановления о передаче вакантного мандата депутата Госдумы бывшему кандидату в президенты от КПРФ, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

Музыка Автор хитов Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой Композитор и продюсер Уолтер Афанасьев, который был знаком с Юлией Началовой, напишет книгу об артистке.

Экономика Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал завтрак своих пятилетних детей Пятилетние дети уже успели завоевать любовь многих поклонников в соцсетях.

Политика Генпрокуратура РФ оценила ущерб от коррупции в военной сфере В России ущерб от коррупционных преступлений в военной сфере превысил семь миллиардов рублей, заявил 21 марта заместитель генерального прокурора РФ — главный военный прокурор Валерий Петров в ходе выступления на итоговом заседании коллегии надзорного ведомства.

Авто Ravon заново сертифицировал для России свою самую популярную модель Хэтчбек Ravon R2 получил Одобрение типа транспортного средства. Соответствующий документ появился в открытой базе Росстандарта.

Космос Российские ученые выявили слабые места перовскитных солнечных батарей Оценивая возможности использования перовскитных солнечных батарей на космических кораблях и спутниках, российские специалисты рассмотрели их радиационную стабильность по отношению к действию гамма-лучей.