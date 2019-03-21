Политика
СМИ сообщили о намерении Ким Чен Ына посетить РоссиюГазета.Ru 03:37
Северокорейский лидер Ким Чен Ын хочет поехать в Россию. Об этом пишет южнокорейская газета Donga Ilbo со ссылкой на экс-главу центра корейских программ ЦРУ Эндрю Кима, однако откуда у него эта информация разведчик не сообщил.
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может с официальным визитом посетить Россию после того, как в конце февраля он провел неудачные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Dong-a Ilbo.Реальное время00:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Экс-глава центра ЦРУ по вопросам Кореи заявил о намерениях Ким Чен Ына посетить Россию
RT на русскомвчера в 23:31
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 05:21, Ашберн
Спорт
Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга
Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.
Обновлено вчера в 11:22
Общество
Минздрав подготовил проект об увеличении возраста продажи алкоголя
Минздрав подготовил законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года, текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 03:39
Политика
Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией
Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 04:19
Здоровье
Назван главный фактор риска для рождения ребенка с синдромом Дауна
Основным фактором риска рождения ребенка с синдромом Дауна является возраст матери, рассказали в пресс-службе ФБГНУ «Медико-генетический научный центр».
Обновлено вчера в 22:10
Спорт
Тарасова и Морозов стали вторыми на чемпионате мира в парном катании
Две российские пары завоевали медали на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме – Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами, а Наталья Забияко и Алексанр Энберт выиграли бронзу.
Обновлено в 05:14
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено дело о клевете
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подал в полицию заявление о клевете и защите чести и достоинства, после чего было возбуждено уголовное дело.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия
Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.
Обновлено в 04:41
Общество
Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного
Согласно прогнозу, хорошее лето должно быть на севере Урала и в Сибири, где температура может превысить прошлогодние значения.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой
Обновлено 19 марта в 15:53
Общество
ВЦИОМ рассказал о самом частом нарушении потребительских прав в России
Отмечается, что большинство опрошенных (исключая 8%) точно знают, куда можно пожаловаться на нарушение их потребительских прав.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
Компромат на курганских главврачей передают силовикам
«В 19 ЦРБ превышена рекомендованная нормативная численность немедицинского персонала — лиц, занимающихся бухгалтерским учетом и финансово-экономической деятельностью», — подвел итоги проверки заместитель губернатора Константин Ермаков.
Обновлено в 02:01
Политика
Тереза Мэй попросила отсрочить выход Великобритании из ЕС
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила письмо главе ЕС Дональду Туску, в котором попросила отсрочку на три месяца для Brexit, рассказали в британском парламенте.
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Денис Паслер назначен врио главы Оренбургской области
Обновлено в 04:38
Происшествия
Полиция Бали застрелила двух россиян
Два гражданина России убиты в перестрелке с полицией на индонезийском острове Бали, их подозревают в ограблении обменного пункта, передает РИА "Новости" со ссылкой на российское посольство в Индонезии.
Обновлено вчера в 11:05
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Технологии
Лучшие проводные и беспроводные наушники назвали в Роскачестве
По итогам испытаний, лучшими беспроводными наушниками стали: Sony WH-1000XM2, Sony WH-H900N hear on 2 Wireless NC и Sony MDR-100ABN, сообщается на сайте Роскачества.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Бомбардировщик США летел к России и был обнаружен
Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес
Мужчины Началовой не навещали ее в больнице
Обновлено в 02:43
Политика
ЦИК не завизировал проект передачи думского мандата Грудинину
Центризбирком России не завизировал проект постановления о передаче вакантного мандата депутата Госдумы бывшему кандидату в президенты от КПРФ, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 04:50
Музыка
Автор хитов Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой
Композитор и продюсер Уолтер Афанасьев, который был знаком с Юлией Началовой, напишет книгу об артистке.
Обновлено вчера в 12:28
Культура
Песков поужинал с Джоном Траволтой
Обновлено в 02:50
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал завтрак своих пятилетних детей
Пятилетние дети уже успели завоевать любовь многих поклонников в соцсетях.
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Генпрокуратура РФ оценила ущерб от коррупции в военной сфере
В России ущерб от коррупционных преступлений в военной сфере превысил семь миллиардов рублей, заявил 21 марта заместитель генерального прокурора РФ — главный военный прокурор Валерий Петров в ходе выступления на итоговом заседании коллегии надзорного ведомства.
Обновлено в 04:58
Авто
Ravon заново сертифицировал для России свою самую популярную модель
Хэтчбек Ravon R2 получил Одобрение типа транспортного средства. Соответствующий документ появился в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 05:02
Футбол
«Ювентус» летом не поедет в США, чтобы избежать ареста Роналду
Организаторы Международного кубка чемпионов перенесут игры "Ювентуса" из США в Китай и Сингапур.
Обновлено в 04:10
Космос
Российские ученые выявили слабые места перовскитных солнечных батарей
Оценивая возможности использования перовскитных солнечных батарей на космических кораблях и спутниках, российские специалисты рассмотрели их радиационную стабильность по отношению к действию гамма-лучей.
Обновлено в 05:01
Экономика
«Норникель» обеспечит промышленность стабильными поставками палладия
«Норникель» вошел в новый инвестиционный цикл, перейдя от политики поддержания объемов производства к политике роста.
Обновлено в 00:23