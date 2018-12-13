Футбол

СМИ сообщили о намерении Глушакова перейти в «Ахмат»
Известия
06:16

Запись разговора футболиста со своей супругой публикует Telegram-канал Mash. Глушаков отмечает, что перейдет в грозненский футбольный клуб после истечения контракта со «Спартаком». Он также предлагает своей супруге посчитать, каким будет размер алиментов при официальной зарплате в 30 тыс. рублей.
Известия06:16

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Гендиректор «Ахмата»: Насколько нам известно, у Глушакова действующий контракт со «Спартаком»

Советский спорт07:30

Гендиректор «Ахмата» сделал заявление по Глушакову

Матч ТВ05:20

«„Ахмат“ не выходил на связь с Глушаковым». Президент клуба — о словах футболиста «поеду в Грозный играть»

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Sports.ru09:30

В «Ахмате» прокомментировали слова Глушакова о переходе в клуб

Чемпионат05:46

«Ахмат» исключил переход в команду капитана «Спартака» Глушакова

Sport24.ru05:41
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
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На матче «Славия» — «Зенит» ожидается до 19 тысяч зрителей

Как сообщает официальный сайт «Зенита», на игре ожидается до 19 тысяч зрителей, сине-бело-голубых поддержат до 1 тысячи болельщиков.
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Семеро болельщиков "Ливерпуля" избили 24-летнего фаната "Наполи", который приехал в Англию посетить матч между командами в Лиге чемпионов.
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Ханни заявил, что игроки «Спартака» доверяют Глушакову

Полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни заявил, что футболисты красно-белых доверяют капитану команды Денису Глушакову.
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Напомним, ранее были названы фамилии футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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