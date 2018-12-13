Запись разговора футболиста со своей супругой публикует Telegram-канал Mash. Глушаков отмечает, что перейдет в грозненский футбольный клуб после истечения контракта со «Спартаком». Он также предлагает своей супруге посчитать, каким будет размер алиментов при официальной зарплате в 30 тыс. рублей.

СМИ сообщили о намерении Глушакова перейти в «Ахмат»

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