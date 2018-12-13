Футбол

СМИ сообщили о намерении Глушакова перейти в «Ахмат»
Известия
06:16

Запись разговора футболиста со своей супругой публикует Telegram-канал Mash. Глушаков отмечает, что перейдет в грозненский футбольный клуб после истечения контракта со «Спартаком». Он также предлагает своей супруге посчитать, каким будет размер алиментов при официальной зарплате в 30 тыс. рублей.
Известия06:16

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Гендиректор «Ахмата»: Насколько нам известно, у Глушакова действующий контракт со «Спартаком»

Советский спорт07:30

Гендиректор «Ахмата» сделал заявление по Глушакову

Матч ТВ05:20

В «Ахмате» прокомментировали слова Глушакова о переходе в клуб

Чемпионат05:46

Ахмед Айдамиров: «Сейчас говорить о Глушакове в „Ахмате“ – неэтично, у него контракт со „Спартаком“»

Спорт-Экспресс05:10

«Ахмат» исключил переход в команду капитана «Спартака» Глушакова

Sport24.ru05:41

Глушаков намерен перейти в «Ахмат», чтобы платить жене копейки по алиментам

Ruposters.ru03:40

Глушаков – жене: «Поеду в Грозный играть, зарплата будет 30 тысяч рублей. Алименты посчитаешь»

Sports.ru04:02
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Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 07:43, Ашберн
Футбол

ЦСКА забил два гола в матче с «Реалом»

ЦСКА обыгрывает в выездном матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 13:39
Футбол

КДК оштрафовал ЦСКА на 170 тысяч рублей из-за поведения болельщиков

Обновлено в 06:32
Футбол

«Зенит» сыграет против «Славии» в форме лазурного цвета

Петербургский Зенит сыграет в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы против Славии в лазурной форме.
Обновлено в 07:08
Футбол

Мюллер извинился перед игроком «Аякса» за удар ногой в голову

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер извинился перед защитником «Аякса» Николасом Тальяфико за удар ногой в голову, за который он был удален в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:32
Футбол

СМИ: Европейские топ-клубы интересуются Фернандесом, Чаловым и Ахметовым

Футболистами московского ЦСКА Марио Фернандесом, Фёдором Чаловым и Ильзатом Ахметовым интересуются топ-клубы ведущих европейских чемпионатов.
Обновлено в 07:35
Футбол

Объявлены номинанты на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Представлены четыре номинанта на лучший гол недели в Лиге чемпионов по итогам шестого тура группового турнира.
Обновлено в 00:12
Футбол

Робер Пирес: «Я бы не променял Дембеле на Неймара»

Бывший игрок сборной Франции Робер Пирес сравнил Усмана Дембеле и Неймара.
Обновлено в 05:48
Футбол

Матч «Марсель» — «Бордо» перенесён из-за протестов во Франции

Матч 18-го тура чемпионата Франции «Марселя» с «Бордо» перенесён на неопределённый срок.
Обновлено в 04:49
Футбол

Полузащитник «Валенсии» Гедеш пропустит около двух месяцев

Полузащитнику «Валенсии» Гонсалу Гедешу в пятницу будет сделана операция по удалению грыжи.
Обновлено в 00:58
Футбол

Парфенов поедет на стажировку во время зимней паузы в РПЛ

Главный тренер футбольного клуба "Урал" Дмитрий Парфенов заявил, что зимние сборы екатеринбургская команда проведет на Кипре.
Обновлено вчера в 03:52
Футбол

«Ювентус» лишился двух игроков перед дерби

Туринский «Ювентус» терпит потери перед субботним дерби с «Торино».
Обновлено в 05:33
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Гомеш: «Я чувствую себя важной частью „Эвертона“»

Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш, который находится в английском клубе на правах аренды, поделился впечатлениями о пребывании в стане "ирисок".
Обновлено в 05:27
Футбол

Вратарь «Краснодара»: можем спокойно дойти до полуфинала Лиги Европы

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился ожиданиями от матча с «Севильей» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы, а также оценил перспективы «быков» в нынешнем розыгрыше еврокубкового турнира.
Обновлено в 07:28
Футбол

Юлиан Нагельсманн: «Три очка в группе не отражают силу „Хоффенхайма“»

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн отметил, что результат его команды в групповом этапе Лиги чемпионов не соответствует действительности.
Обновлено в 03:34
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Анастасия Пустовойтова: «Вынуждена признать, что гендерная дискриминация существует и в профессии арбитра»

Российский арбитр Анастасия Пустовойтова, входящая в категорию топ-арбитров УЕФА рассказала, рассказала, что не ощущает давление от своего статуса, а также посоветовала начинающим девушкам-арбитрам не обращать внимания на гендерную дискриминацию.
Обновлено в 06:00
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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