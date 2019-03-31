СМИ сообщили о крушении в Индии истребителя МиГ-27Народные новости 05:02

с чего всё началось

СМИ сообщили о крушении в Индии истребителя МиГ-27

Политика Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине 2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.

Происшествия Власти Германии назвали возможную причину авиакатастрофы в Эгельсбахе Ранее пресс-служба S7 сообщила, что при крушении в Эгельсбахе частного самолета Epic-LT погибла председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева.

Экономика Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

Наука Ученые нашли в Бразилии два вида «нано-жаб» со светящимся скелетом Два чрезвычайно редких вида бразильских ядовитых жаб, живущих в высокогорных лесах, оказались обладателями крайне необычного украшения – их скелет очень ярко светится под действием ультрафиолетовых лучей.

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Теннис Роджер Федерер выиграл второй теннисный турнир в сезоне Роджер Федерер выиграл у Джона Изнера в финальном матче теннисного турнира ATP в Майами.

Общество Российская молодежь не считает образование залогом трудоустройства Российская молодежь не считает наличие образования первостепенным фактором при трудоустройстве.

Политика Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.

Шоу-бизнес Возлюбленная Козловского похвасталась кольцом на безымянном пальце Избранница актёра Данилы Козловского Ольга Зуева похвасталась перед поклонниками кольцом на безымянном пальце.

Общество Александр Друзь объявил об уходе на пенсию Александр Друзь, которого отстранили от участия в передаче из-за скандала с подкупом, объявил о решении выйти на пенсию.

Кино «Дамбо» Тима Бертона возглавил российский прокат Фильм про летающего слоненка "Дамбо", режиссера Тима Бертона, возглавил российский прокат по итогам выходных.

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Политика Петиция за отмену Brexit собрала больше 6 млн подписей Петиция с требованием отмены Brexit и сохранения членства Великобритании в составе Евросоюза в воскресенье преодолела отметку в 6 млн собранных подписей.

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Политика Владимир Зеленский ждет второго Объявленные вечером 31 марта результаты экзит-полов показали, что комик проходит во второй тур выборов президента.

Политика В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским Донецкая народная республика вряд ли пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента Украины, заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.