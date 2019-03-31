Происшествия

СМИ сообщили о крушении в Индии истребителя МиГ-27Народные новости 05:02

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 индийских военно-воздушных сил потерпел крушение неподалеку от города Джодхпур. Соответствующие сведения приводит издание Times of India.
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Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 разбился около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан, сообщает Times of India
, ссылаясь на информагентство ANI.
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