Происшествия
СМИ сообщили о крушении в Индии истребителя МиГ-27Народные новости 05:02
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 индийских военно-воздушных сил потерпел крушение неподалеку от города Джодхпур. Соответствующие сведения приводит издание Times of India.
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с чего всё началось
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 разбился около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан, сообщает Times of India, ссылаясь на информагентство ANI.Известия03:40
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