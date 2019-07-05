с чего всё началось

Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда". Как указывает издание, это первые крупные разногласия, возникшие в новом руководстве страны.

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

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Происшествия Стали известны детали преступлений арестованных сотрудников ФСБ Дело на сотрудников ФСБ появилось после июньского обыска в ЮЗАО Москвы с изъятием более 100 млн рублей.

Происшествия Похитившую миллионы Луизу Хайруллину выдали собственные дети Сбежавшую с 23 млн рублей Луизу Хайруллину выдали собственные дети. Напомним, женщину вчера задержали в Казани на съемной квартире.

Общество Психологи рассказали, как быть счастливым Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.

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Происшествия Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву Врачи доставили в Москву для дальнейшего лечения избитую в Ингушетии семилетнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

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