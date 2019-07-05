Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде ЗеленскогоРИА Новости 10:45

Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда". Как указывает издание, это первые крупные разногласия, возникшие в новом руководстве страны.
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с чего всё началось
Разногласия возникли из-за того, что врио начальника СБУ назначает заместителей без согласования с аппаратом главы государства, сообщает «Украинская правда
».
News.ru11:09

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«Украинская правда» сообщила о конфликте в команде Зеленского

Коммерсантъ18:42

СМИ сообщают о конфликте в команде Зеленского

RT на русском12:06

СМИ сообщили о «первом серьезном конфликте» в команде Зеленского

РБК13:10

СМИ сообщили о крупном конфликте в команде Зеленского

Газета.Ru15:26

СМИ узнали о конфликте в команде Владимира Зеленского

Говорит Москва11:57

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

РИА Новости10:45

В команде Зеленского произошел конфликт

Lenta.ru09:57
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Политика

Читинский блогер Лёха Кочегар подал заявку на митинг с якутом, идущим «изгонять Путина»

Читинский блогер Лёха Кочегар (Алексей Закружный — ред.) подал три уведомления в администрацию города о проведении митинга на площади Ленина на 12, 13 и 14 июля; на мероприятии должен выступить житель Якутии Александр Габышев, идущий пешком в Москву для «изгнания Владимира Путина», сообщил 2 июля сам блогер на YouTude.
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Стали известны детали преступлений арестованных сотрудников ФСБ

Дело на сотрудников ФСБ появилось после июньского обыска в ЮЗАО Москвы с изъятием более 100 млн рублей.
Обновлено в 19:45
Происшествия

Похитившую миллионы Луизу Хайруллину выдали собственные дети

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Общество

Психологи рассказали, как быть счастливым

Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
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Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.
Обновлено в 01:34
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Британский МИД отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе СМИ

МИД Великобритании отказал журналистам телеканала Russia Today (RT) в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ.
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Общество

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Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.
Обновлено в 05:32
Авто

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Buggy, заводские художники вдохновлялись дизайном таких машин 60—70-х гг. Стоит отметить, что багги — это не обязательно хорошо вооруженный миниатюрный автомобиль для покорения бездорожья.
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Амстердам отказался принимать «Евровидение 2020»

Зал, в котором должно было пройти мероприятие, оказался недоступен, а другое место найти не удалось.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву

Врачи доставили в Москву для дальнейшего лечения избитую в Ингушетии семилетнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие

«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии

Обновлено в 10:00
Происшествия

Установлены личности погибших при крушении катамарана в Черном море

Личности двух женщин, погибших при крушении маломерного судна под Джубгой, установлены, сообщил "Интерфаксу" глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин.
Обновлено в 16:28
Общество

На Аляске зафиксировали рекордную жару

Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.
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США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»

Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено в 18:59
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Обновлено вчера в 23:51
Политика

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Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине

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Обновлено в 21:26
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Нурмагомедов дал оценку своему следующему сопернику

Обновлено в 19:55
Армия и оружие

Антонов оценил заявления Пентагона о ядерных испытаниях России

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Обновлено в 19:28
Происшествия

«Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева

«Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева В разгар высокого летнего сезона Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) поменял почти весь менеджмент дочерней компании «Шереметьево Хэндлинг», отвечающей за работу с багажом.
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Происшествия

Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве

Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
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Как отмечает агентство, завершение бракоразводного процесса станет началом процедуры по передаче Безосом бывшей супруге 19,7 миллиона акций (4%) компании Amazon – крупнейшего в мире интернет-магазина.
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Обновлено в 20:16
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В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда

Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
Обновлено в 11:24
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Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.
Обновлено в 06:18
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В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек

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Партия Порошенко подготовила петицию в ПАСЕ против возвращения России

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская Солидарность» подготовила петицию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы против возвращения делегации России в ПАСЕ.
Обновлено в 19:46
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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