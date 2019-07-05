Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде ЗеленскогоРИА Новости 10:45

Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда". Как указывает издание, это первые крупные разногласия, возникшие в новом руководстве страны.
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с чего всё началось
Разногласия возникли из-за того, что врио начальника СБУ назначает заместителей без согласования с аппаратом главы государства, сообщает «Украинская правда
».
News.ru11:09

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В команде Зеленского произошел конфликт

Lenta.ru09:57

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

Известия12:57

СМИ сообщают о конфликте в команде Зеленского

RT на русском12:06

СМИ узнали о конфликте в команде Владимира Зеленского

Говорит Москва11:57

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

РИА Новости10:45

СМИ сообщили о «первом серьезном конфликте» в команде Зеленского

РБК13:10

В команде Зеленского назрел первый серьезный конфликт

Газета.Ru09:39
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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