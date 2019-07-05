Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде ЗеленскогоРИА Новости 10:45
Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда". Как указывает издание, это первые крупные разногласия, возникшие в новом руководстве страны.
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с чего всё началось
Разногласия возникли из-за того, что врио начальника СБУ назначает заместителей без согласования с аппаратом главы государства, сообщает «Украинская правда».News.ru11:09
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Наука
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Политика
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Наука
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Обновлено вчера в 03:40
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Обновлено в 11:24
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Терпение модели закончилось, когда фолловеры стали обсуждать платье, которое Анастасия надела на свадьбу брата своего супруга.
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Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
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Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
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Футбол
«Рубин» и «Тамбов» сыграли вничью в товарищеском матче
Футболисты казанского "Рубина" и "Тамбова" сыграли вничью в товарищеском матче. Игра в Казани завершилась со счётом 0:0.
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Агент Лаксальта об интересе «Зенита»: «Это слухи»
Агент полузащитника «Милана» Диего Лаксальта рассказал о перспективах футболиста в команде.
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