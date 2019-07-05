с чего всё началось

Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда". Как указывает издание, это первые крупные разногласия, возникшие в новом руководстве страны.

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

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Авто Renault Duster в июне стал бестселлером марки в России Бестселлером Renault в России остается кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 3547 потребителей (-11%).

Происшествия Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни» Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.

Политика Британский МИД отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе СМИ МИД Великобритании отказал журналистам телеканала Russia Today (RT) в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ.

Театры Уволен директор Театра им. Волкова Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.

Армия и оружие Жена командира ПВО ДНР подтвердила его похищение Родные Владимира Цемаха, бывшего командира ПВО в городе Снежном, где по одной из версии находился «Бук» сбивший MH-17, подтвердили его похищение.

Происшествия В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.

Единоборства Александр Емельяненко может встретиться с экс-бойцом UFC Джонсоном Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко может дебютировать в промоушене по кулачным боям Bare Knuckle FC (BKFC) поединком с американцем Энтони Джонсоном.

Происшествия Обвинивший Спейси в домогательствах молодой человек отозвал иск Истец требовал от известного американского актера возмещения убытков за "тяжелые психические страдания и эмоциональные травмы" Молодой человек, который заявил, что Кевин Спейси домогался его в 2016 году, добровольно отказался от гражданского иска, который он подал в суд города Нантакет штата Массачусетс на прошлой неделе, передает телеканал NBC Boston.

Общество Нашествие лис и енотов произошло в Москве Сообщалось, что в течение года в Москве будет разработан план действий по предотвращению угрозы со стороны лис для столичных жителей.

Политика Зеленский выступил в Донбассе на русском языке Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски.

Общество Британец выловил рекордного 105-килограммового сиамского карпа В Таиланде британский рыбак Джон Харви выловил самого большого в мире сиамского карпа, или гигантского усача.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Политика Трамп призвал Иран к осторожности в действиях Президент США Дональд Трамп призвал Иран быть осторожным в своих действиях.

Кино Ричард Мэдден завершил брошенную из-за «Игры престолов» учебу Британский актер и лауреат «Золотого глобуса» Ричард Мэдден официально завершил обучение в Королевской консерватории Шотландии, которое ему пришлось прервать из-за съемок в сериале «Игра престолов».

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Транспорт Названы сроки открытия трассы Москва — Санкт-Петербург Платную скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют в октябре 2019 года.

Общество Минсельхоз может заняться регулированием сбора грибов и ягод К дикоросам, согласно проекту, причислены дикорастущие орехи, грибы, ягоды, семена и прочие продукты, в том числе лекарственные растения.

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