Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде ЗеленскогоРИА Новости 10:45

Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда". Как указывает издание, это первые крупные разногласия, возникшие в новом руководстве страны.
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с чего всё началось
Разногласия возникли из-за того, что врио начальника СБУ назначает заместителей без согласования с аппаратом главы государства, сообщает «Украинская правда
».
News.ru11:09

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СМИ сообщают о конфликте в команде Зеленского

RT на русском12:06

В команде Зеленского произошел конфликт

Lenta.ru09:57

Первый серьёзный конфликт разразился в команде Зеленского

News.ru11:09

СМИ узнали о разладе в команде Зеленского

Московский Комсомолец11:06

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

РИА Новости10:45

СМИ узнали о конфликте в команде Владимира Зеленского

Говорит Москва11:57

В команде Зеленского назрел первый серьезный конфликт

Газета.Ru09:39
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:30, Вашингтон
Политика

Байден заявил, что НАТО исчезнет через пять лет

Североатлантический альянс может полностью прекратить своё существование через пять лет, заявил 5 июля бывший вице-президент США Джо Байден в интервью CNN.
Обновлено в 09:53
Авто

Renault Duster в июне стал бестселлером марки в России

Бестселлером Renault в России остается кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 3547 потребителей (-11%).
Обновлено в 03:46
Происшествия

Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Политика

Британский МИД отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе СМИ

МИД Великобритании отказал журналистам телеканала Russia Today (RT) в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 11:00
Театры

Уволен директор Театра им. Волкова

Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

Жена командира ПВО ДНР подтвердила его похищение

Родные Владимира Цемаха, бывшего командира ПВО в городе Снежном, где по одной из версии находился «Бук» сбивший MH-17, подтвердили его похищение.
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Единоборства

Александр Емельяненко может встретиться с экс-бойцом UFC Джонсоном

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко может дебютировать в промоушене по кулачным боям Bare Knuckle FC (BKFC) поединком с американцем Энтони Джонсоном.
Обновлено в 11:12
Общество

Оптическая иллюзия с парящим человеком удивила пользователей Сети

Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Обвинивший Спейси в домогательствах молодой человек отозвал иск

Истец требовал от известного американского актера возмещения убытков за "тяжелые психические страдания и эмоциональные травмы" Молодой человек, который заявил, что Кевин Спейси домогался его в 2016 году, добровольно отказался от гражданского иска, который он подал в суд города Нантакет штата Массачусетс на прошлой неделе, передает телеканал NBC Boston.
Обновлено в 11:27
Общество

Нашествие лис и енотов произошло в Москве

Сообщалось, что в течение года в Москве будет разработан план действий по предотвращению угрозы со стороны лис для столичных жителей.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено в 08:17
Политика

Зеленский выступил в Донбассе на русском языке

Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски.
Обновлено в 10:41
Общество

Британец выловил рекордного 105-килограммового сиамского карпа

В Таиланде британский рыбак Джон Харви выловил самого большого в мире сиамского карпа, или гигантского усача.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Члена банды Басаева приговорили к 19 годам колонии

Обновлено в 07:53
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Политика

Трамп призвал Иран к осторожности в действиях

Президент США Дональд Трамп призвал Иран быть осторожным в своих действиях.
Обновлено в 12:02
Музыка

Эд Ширан показал два трека и новую одежду

Обновлено в 07:19
Кино

Ричард Мэдден завершил брошенную из-за «Игры престолов» учебу

Британский актер и лауреат «Золотого глобуса» Ричард Мэдден официально завершил обучение в Королевской консерватории Шотландии, которое ему пришлось прервать из-за съемок в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 11:41
Футбол

В ФК «Чайка» извинились перед болельщиками «Ростова»

Ранее «желто-синие» пожаловались на команду из Песчанокопского в РФС. В футбольном клубе «Чайка» извинились перед болельщиками «Ростова».
Обновлено в 04:49
Происшествия

Прогулочное судно перевернулось в Черном море

Обновлено в 11:54
Транспорт

Названы сроки открытия трассы Москва — Санкт-Петербург

Платную скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют в октябре 2019 года.
Обновлено в 11:08
Происшествия

В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке

Обновлено в 11:23
Общество

Минсельхоз может заняться регулированием сбора грибов и ягод

К дикоросам, согласно проекту, причислены дикорастущие орехи, грибы, ягоды, семена и прочие продукты, в том числе лекарственные растения.
Обновлено 03 июля в 12:50
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено 03 июля в 22:42
Происшествия

Суд арестовал владельца «Домашних денег»

Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Руководителей «Шереметьево Хэндлинг» уволили из-за проблем с багажом

Обновлено в 06:42
Экономика

ЦБ выявил новый способ мошенничества через банкоматы

Новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат выявил Банк России.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке

Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 05:22
Политика

Украина заявила о желании осваивать Арктику

Украина может стать "арктическим игроком", заявил посол страны в Норвегии Вячеслав Яцюк во время своего визита на архипелаг Шпицберген.
Обновлено в 03:21
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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