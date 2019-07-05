Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде ЗеленскогоРИА Новости 10:45
Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда". Как указывает издание, это первые крупные разногласия, возникшие в новом руководстве страны.
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с чего всё началось
Разногласия возникли из-за того, что врио начальника СБУ назначает заместителей без согласования с аппаратом главы государства, сообщает «Украинская правда».News.ru11:09
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Политика
Байден заявил, что НАТО исчезнет через пять лет
Североатлантический альянс может полностью прекратить своё существование через пять лет, заявил 5 июля бывший вице-президент США Джо Байден в интервью CNN.
Обновлено в 09:53
Авто
Renault Duster в июне стал бестселлером марки в России
Бестселлером Renault в России остается кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 3547 потребителей (-11%).
Обновлено в 03:46
Происшествия
Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Политика
Британский МИД отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе СМИ
МИД Великобритании отказал журналистам телеканала Russia Today (RT) в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 11:00
Театры
Уволен директор Театра им. Волкова
Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Жена командира ПВО ДНР подтвердила его похищение
Родные Владимира Цемаха, бывшего командира ПВО в городе Снежном, где по одной из версии находился «Бук» сбивший MH-17, подтвердили его похищение.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Единоборства
Александр Емельяненко может встретиться с экс-бойцом UFC Джонсоном
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко может дебютировать в промоушене по кулачным боям Bare Knuckle FC (BKFC) поединком с американцем Энтони Джонсоном.
Обновлено в 11:12
Общество
Оптическая иллюзия с парящим человеком удивила пользователей Сети
Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Обвинивший Спейси в домогательствах молодой человек отозвал иск
Истец требовал от известного американского актера возмещения убытков за "тяжелые психические страдания и эмоциональные травмы" Молодой человек, который заявил, что Кевин Спейси домогался его в 2016 году, добровольно отказался от гражданского иска, который он подал в суд города Нантакет штата Массачусетс на прошлой неделе, передает телеканал NBC Boston.
Обновлено в 11:27
Общество
Нашествие лис и енотов произошло в Москве
Сообщалось, что в течение года в Москве будет разработан план действий по предотвращению угрозы со стороны лис для столичных жителей.
Обновлено в 11:50
Политика
Зеленский выступил в Донбассе на русском языке
Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски.
Обновлено в 10:41
Общество
Британец выловил рекордного 105-килограммового сиамского карпа
В Таиланде британский рыбак Джон Харви выловил самого большого в мире сиамского карпа, или гигантского усача.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 19 годам колонии
Обновлено в 07:53
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Политика
Трамп призвал Иран к осторожности в действиях
Президент США Дональд Трамп призвал Иран быть осторожным в своих действиях.
Обновлено в 12:02
Музыка
Эд Ширан показал два трека и новую одежду
Обновлено в 07:19
Кино
Ричард Мэдден завершил брошенную из-за «Игры престолов» учебу
Британский актер и лауреат «Золотого глобуса» Ричард Мэдден официально завершил обучение в Королевской консерватории Шотландии, которое ему пришлось прервать из-за съемок в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 11:41
Футбол
В ФК «Чайка» извинились перед болельщиками «Ростова»
Ранее «желто-синие» пожаловались на команду из Песчанокопского в РФС. В футбольном клубе «Чайка» извинились перед болельщиками «Ростова».
Обновлено в 04:49
Происшествия
Прогулочное судно перевернулось в Черном море
Обновлено в 11:54
Транспорт
Названы сроки открытия трассы Москва — Санкт-Петербург
Платную скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют в октябре 2019 года.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке
Обновлено в 11:23
Общество
Минсельхоз может заняться регулированием сбора грибов и ягод
К дикоросам, согласно проекту, причислены дикорастущие орехи, грибы, ягоды, семена и прочие продукты, в том числе лекарственные растения.
Обновлено 03 июля в 12:50
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено 03 июля в 22:42
Происшествия
Суд арестовал владельца «Домашних денег»
Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено в 11:58
Экономика
ЦБ выявил новый способ мошенничества через банкоматы
Новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат выявил Банк России.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке
Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 05:22
Политика
Украина заявила о желании осваивать Арктику
Украина может стать "арктическим игроком", заявил посол страны в Норвегии Вячеслав Яцюк во время своего визита на архипелаг Шпицберген.
Обновлено в 03:21