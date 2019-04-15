Политика

СМИ сообщили о готовности России выплатить долг Совету ЕвропыРИА Новости вчера в 23:33

Россия готова выплатить Совету Европы долг в 60 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.
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СМИ сообщили о готовности России выплатить долг Совету Европы

РИА Новостивчера в 23:33

Россия заплатит Европе миллионы евро

Deita.ruвчера в 20:14

РФ готова выплатить Совету Европы €60 млн долга при выполнении своего условия

Life.ruвчера в 23:00

Россия назвала условия при которых отдаст долг €60 млн Совету Европы

РЕН ТВвчера в 23:32

В России заявили о готовности выплатить долг Совету Европы

Московский Комсомолец00:06

Россия готова отдать долг €60 млн Совету Европы

Известиявчера в 18:35

Россия может погасить долг перед Советом Европы

News.ruвчера в 23:12
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Политика

Чубайс объяснил фразу «во всем виноват Чубайс»

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в программе «Действующие лица» на канале «Россия» рассказал, как появилась фраза «во всем виноват Чубайс».
Обновлено вчера в 11:27
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Гаджеты

4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше

Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
Обновлено 13 апреля в 07:08
Политика

Путин и Медведев отчитались о своих доходах за 2018 год

Обновлено 13 апреля в 12:02
Происшествия

В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора

Обновлено вчера в 07:57
Путешествия

Российские туристы рассказали, как выбирают жилье на отдыхе

Компания провела исследование среди 21 500 респондентов по всему миру, включая 1 000 участников из России, и выяснила, что для путешественников является наиболее важным при выборе места проживания на отдыхе, а также какие факторы влияют на желание туристов повторно приезжать в отель, съемное жилье или апартаменты снова.
Обновлено в 00:09
Шоу-бизнес

Менеджер опубликовала видео с Началовой за полгода до смерти

Менеджер певицы Юлии Началовой опубликовала видео, сделанное за полгода до смерти певицы.
Обновлено вчера в 23:40
Хоккей

Вратарь «Коламбуса» Бобровский стал одним из героев игры с «Тампой»

Российский вратарь хозяев льда Сергей Бобровский отразил в этой встрече 30 из 31 броска и помог своей команде обыграть "молний" со счетом 3:1. В составе победителей шайбы забросили Мэтт Дюшен, Оливер Бьоркстранд и Кэм Аткинсон.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

В Подмосковье продавец картошки застрелил азербайджанца

Как сообщает СК РФ по Московской области, на почве возврата денег за некачественный товар продавец открыл стрельбу по 32-летнему азербайджанцу и его другу.
Обновлено вчера в 08:29
Армия и оружие

Число погибших в ходе боев в Ливии выросло до 147 человек

Обновлено вчера в 21:06
Недвижимость

В большинстве регионов России заметили рост цен на жилье

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России за январь-март 2019-го выросла на три процента.
Обновлено вчера в 14:58
Футбол

Адвокат Мамаева рассказал о шансах на освобождение футболистов

Адвокат находящегося под арестом футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о психологическом состоянии своего клиента после первой недели судебных заседаний, а также оценил шансы на освобождение подсудимых.
Обновлено вчера в 14:17
Авто

Были названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России

Обновлено вчера в 08:01
Транспорт

«Автодор» повысил тарифы для платных дорог

Госкомпания «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог, которые находятся в ее доверительном управлении.
Обновлено вчера в 18:43
Политика

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко на стадион «Олимпийский»

Лидер первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский не пришел на дебаты с нынешним украинским лидером Петром Порошенко, которые должны были пройти на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено вчера в 08:49
Общество

Температура воздуха опустится до минус 12 градусов

На этой неделе температура воздуха в центральных регионах страны окажется на 1-3 градуса ниже нормы, в том числе и в столичном регионе.
Обновлено вчера в 22:00
Финансы

Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валюте

Средства же на рублевых депозитах, наоборот, сократились за два месяца на 1,0%, или 221 млрд рублей.
Обновлено вчера в 17:00
Общество

Звезды предупредили, чей брак под угрозой: гороскоп с 15 по 21 апреля

Узнайте, кому из знаков зодиака светила советуют поработать над сохранением любви и отношений.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Общество

«Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу

Компания "Ставропольский бройлер", входящая в крупный российский агрохолдинг "Ресурс", подала в арбитражный суд Москвы иск к редакции передачи "Здоровье с Еленой Малышевой" и Первому каналу, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Обновлено вчера в 20:07
Автоспорт

Даниил Квят получил штрафные баллы

На старте гонки произошло столкновение между Даниилом Квятом, Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом.
Обновлено вчера в 04:26
Происшествия

В США число жертв торнадо увеличилось до восьми человек

В южных штатах США число погибших в результате торнадо и сильных штормов увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 22:37
Культура

Слухи о закрытии «Дома-2» получили подтверждение

«С каждым годом фанаты всё больше и больше ругают организаторов, которые буквально из пальца высасывают сюжеты для эфиров и ничего нового не показывают», — сообщает портал novosti-dom2.ru.Но после закрытия эта передача, скорее всего, вернется обратно — только уже в новом формате.
Обновлено вчера в 00:00
Транспорт

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
Обновлено вчера в 13:04
Экономика

«Русал» хочет построить завод в США

Компания собирается производить прокат для автомобилей вместе с Braidy Industries «Русал», в январе добившийся снятия санкций США со своего бизнеса, теперь собирается построить завод в штате Кентукки по выпуску плоского проката для автомобилей вместе с местным производителем таких деталей Braidy Industries.
Обновлено в 00:00
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:05
Общество

Кто имеет право на «семипалатинские» льготы?

На компенсации имеют право люди, которые родились или жили на территории, попавшей в зону прохождения радиоактивного следа во время этих испытаний.
Обновлено вчера в 20:18
Наука

Ученые создали препарат, повышающий эффективность терапии рака

Второе научное открытие, которым похвастался в Женеве Казанский университет – это добавка, которая способна в несколько раз усилить действие терапии против большинства видов рака.
Обновлено вчера в 20:31
Футбол

«Ростов» впервые в истории обыграл «Спартак» дважды за сезон

«Ростову» впервые в истории удалось обыграть «Спартак» дважды по ходу одного чемпионата.
Обновлено вчера в 15:03
Кино

Телеканал HBO начал показ финального сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO в воскресенье начал показ заключительного, восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:00
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