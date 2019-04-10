Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламыТАСС вчера в 20:20

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии. Об этом во вторник сообщил телеканал NDTV.
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В Индии госпитализировали Далай-ламу

РБКвчера в 18:46

Далай-лама госпитализирован в Индии

RT на русскомвчера в 20:16

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

РИА Новостивчера в 19:52

Далай‐лама попал в больницу

Телеканал 360°вчера в 19:23

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

ТАССвчера в 20:20

Госпитализирован Далай-лама

Газета.Ruвчера в 18:29

Далай-лама госпитализирован в Нью-Дели

REGNUMвчера в 14:13
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Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына

Обновлено вчера в 04:53
Происшествия

СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 18:38
Армия и оружие

Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A

Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.
Обновлено вчера в 19:55
Экономика

Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золота

Из хранилищ Венесуэлы вывезли очередную партию золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.
Обновлено вчера в 16:23
Хоккей

«Нью-Джерси» получил право первого выбора на драфте НХЛ-2019

«Нью-Джерси Дэвилз» получил право первым сделать выбор на драфте НХЛ-2019. Жеребьевка состоялась в ночь на 10 апреля мск.
Обновлено вчера в 20:56
Футбол

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: «Пак был агрессивен»

Обновлено вчера в 17:18
Общество

Тысячи компьютеров с детским порно нашли США в России

Американская неправительственная организация Child Rescue Coalition (CRC), специализирующаяся на помощи правоохранительным органам разных стран в поиске педофилов, обнаружила в России около 100 тысяч компьютеров, распространяющих детское порно.
Обновлено вчера в 21:05
Путешествия

Стали известны самые дешевые пляжные туры на майские праздники

Самым бюджетным оказалась поездка в Крым. Как информирует РИА Новости, 26 тысяч рублей на двоих придется заплатить на десятидневный тур.
Обновлено вчера в 23:46
Общество

Прощальные метели прогнозируют синоптики на этой неделе

На этой неделе сильные осадки в виде мокрого снега и даже метели прогнозируются по всему северу страны, сообщил "Российской газете" руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала поклонникам первое фото новорожденного сына

27 марта в семействе Саши Савельевой и Кирилла Сафонова случилось счастливое событие – они впервые стали родителями.
Обновлено вчера в 13:29
Здоровье

Женщина с аномалией внутренних органов скончалась в возрасте 99 лет

Обновлено вчера в 23:35
Экономика

Страны ЕАЭС пока не готовы к полной отмене торговых ограничений с Китаем - ЕЭК

Страны ЕАЭС пока не готовы к созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) с Китаем, заявила в интервью РИА Новости министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.
Обновлено вчера в 22:15
Хоккей

Дацюк не собирается заканчивать карьеру

Как стало известно "СЭ", нападающий СКА Павел Дацюк не собирается заканчивать карьеру.
Обновлено вчера в 18:44
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» Пирожка

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 08:16
Политика

Эксперты оценили уровень «суверенности» Рунета

Эксперты выяснили, что всего 3% внутрироссийского интернет-трафика, то есть передаваемого от одного пользователя в стране другому, выходит за ее пределы.
Обновлено вчера в 10:48
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика

FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым

Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:06
Наука

Назван суперпродукт, помогающий сохранить ясный ум до старости

Обновлено вчера в 21:58
Политика

Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»

Президент России Владимир Путин пошутил над переводчиком, который заменил слово в его высказывании, во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено вчера в 15:58
Общество

Сеть супермаркетов в Британии обвинили в расизме из-за шоколадных утят

Одна из посетительниц сети британских супермаркетов Waitrose обнаружила на полках магазина набор шоколадных утят и обвинила руководство сети магазинов в расизме, передает телеканал Sky News.
Обновлено вчера в 21:13
Шоу-бизнес

У Аршавина появилась новая возлюбленная

Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин завел новый роман, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:15
Транспорт

В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках

Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.
Обновлено вчера в 06:03
Авто

В Hyundai рассказали о новом поколении модульной платформы

В Hyundai рассказали о новом поколении своей модульной платформы, которая впервые дебютирует на следующем поколении Sonata.
Обновлено вчера в 15:17
Наука

Российские ученые нашли способ добычи энергии из отходов

Обновлено вчера в 21:18
Гаджеты

Samsung закрыла линейку своих смартфонов Galaxy J

Samsung на своем YouTube-канале показала новый рекламный ролик, в котором попрощались с Galaxy J и поприветствовали Galaxy A. В целом реклама посвящена моделям Galaxy A30 и Galaxy A50 и в ней показали все основные преимущества смартфонов.
Обновлено вчера в 03:30
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика

Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по росту реальных зарплат

Министерство экономического развития России снизило прогноз по росту реальных зарплат в стране на текущий год до 1,1% с 1,4%, говорится в документах ведомства.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Евгений Петросян тратит миллионы на содержание Елены Степаненко

Адвокат Сергей Жорин сообщил, что Евгений Ваганович продолжает покрывать расходы экс-супруги, правда, не по своей воле.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию

Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено вчера в 10:06
Общество

В России за год выросла численность дальневосточных леопардов

Обновлено вчера в 22:01
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