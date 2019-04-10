Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламыТАСС вчера в 20:20
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии. Об этом во вторник сообщил телеканал NDTV.
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Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына
Обновлено вчера в 04:53
Происшествия
СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 18:38
Армия и оружие
Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A
Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.
Обновлено вчера в 19:55
Экономика
Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золота
Из хранилищ Венесуэлы вывезли очередную партию золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.
Обновлено вчера в 16:23
Хоккей
«Нью-Джерси» получил право первого выбора на драфте НХЛ-2019
«Нью-Джерси Дэвилз» получил право первым сделать выбор на драфте НХЛ-2019. Жеребьевка состоялась в ночь на 10 апреля мск.
Обновлено вчера в 20:56
Футбол
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: «Пак был агрессивен»
Обновлено вчера в 17:18
Общество
Тысячи компьютеров с детским порно нашли США в России
Американская неправительственная организация Child Rescue Coalition (CRC), специализирующаяся на помощи правоохранительным органам разных стран в поиске педофилов, обнаружила в России около 100 тысяч компьютеров, распространяющих детское порно.
Обновлено вчера в 21:05
Путешествия
Стали известны самые дешевые пляжные туры на майские праздники
Самым бюджетным оказалась поездка в Крым. Как информирует РИА Новости, 26 тысяч рублей на двоих придется заплатить на десятидневный тур.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Прощальные метели прогнозируют синоптики на этой неделе
На этой неделе сильные осадки в виде мокрого снега и даже метели прогнозируются по всему северу страны, сообщил "Российской газете" руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала поклонникам первое фото новорожденного сына
27 марта в семействе Саши Савельевой и Кирилла Сафонова случилось счастливое событие – они впервые стали родителями.
Обновлено вчера в 13:29
Здоровье
Женщина с аномалией внутренних органов скончалась в возрасте 99 лет
Обновлено вчера в 23:35
Экономика
Страны ЕАЭС пока не готовы к полной отмене торговых ограничений с Китаем - ЕЭК
Страны ЕАЭС пока не готовы к созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) с Китаем, заявила в интервью РИА Новости министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.
Обновлено вчера в 22:15
Хоккей
Дацюк не собирается заканчивать карьеру
Как стало известно "СЭ", нападающий СКА Павел Дацюк не собирается заканчивать карьеру.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» Пирожка
Сотрудники ФСБ и МВД России задержали активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 08:16
Политика
Эксперты оценили уровень «суверенности» Рунета
Эксперты выяснили, что всего 3% внутрироссийского интернет-трафика, то есть передаваемого от одного пользователя в стране другому, выходит за ее пределы.
Обновлено вчера в 10:48
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым
Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:06
Наука
Назван суперпродукт, помогающий сохранить ясный ум до старости
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Президент России Владимир Путин пошутил над переводчиком, который заменил слово в его высказывании, во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено вчера в 15:58
Общество
Сеть супермаркетов в Британии обвинили в расизме из-за шоколадных утят
Одна из посетительниц сети британских супермаркетов Waitrose обнаружила на полках магазина набор шоколадных утят и обвинила руководство сети магазинов в расизме, передает телеканал Sky News.
Обновлено вчера в 21:13
Шоу-бизнес
У Аршавина появилась новая возлюбленная
Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин завел новый роман, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:15
Транспорт
В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках
Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.
Обновлено вчера в 06:03
Авто
В Hyundai рассказали о новом поколении модульной платформы
В Hyundai рассказали о новом поколении своей модульной платформы, которая впервые дебютирует на следующем поколении Sonata.
Обновлено вчера в 15:17
Наука
Российские ученые нашли способ добычи энергии из отходов
Обновлено вчера в 21:18
Гаджеты
Samsung закрыла линейку своих смартфонов Galaxy J
Samsung на своем YouTube-канале показала новый рекламный ролик, в котором попрощались с Galaxy J и поприветствовали Galaxy A. В целом реклама посвящена моделям Galaxy A30 и Galaxy A50 и в ней показали все основные преимущества смартфонов.
Обновлено вчера в 03:30
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по росту реальных зарплат
Министерство экономического развития России снизило прогноз по росту реальных зарплат в стране на текущий год до 1,1% с 1,4%, говорится в документах ведомства.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес
Евгений Петросян тратит миллионы на содержание Елены Степаненко
Адвокат Сергей Жорин сообщил, что Евгений Ваганович продолжает покрывать расходы экс-супруги, правда, не по своей воле.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено вчера в 10:06
Общество
В России за год выросла численность дальневосточных леопардов
Обновлено вчера в 22:01