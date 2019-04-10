Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламыРИА Новости 19:52
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
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Технологии
Компьютеры нарисовали реалистичный сценарий апокалипсиса
Американский канал The Weather Channel показал видео с использованием смешанной реальности, в котором Землю образца 2100 года накрывают разрушительные наводнения из-за глобального потепления.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Кокорин и Мамаев частично признали обвинения
Ранее главное следственное управление ГУМВД по Москве завершило предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и Мамаева, а также двух их соучастников по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство».
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
У Аршавина появилась новая возлюбленная
Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин завел новый роман, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:15
Здоровье
Энергетикам оставили свободу оборота
Глава Минздрава Вероника Скворцова в марте попросила вице-премьера Дмитрия Козака отложить рассмотрение вопроса о регулировании оборота безалкогольных энергетических напитков как минимум до декабря 2019 года.
Обновлено в 19:39
Армия и оружие
Минобороны: Россия расширит военные связи со странами Африки
Россия проводит подготовительную работу для заключения новых соглашений о военном сотрудничестве со странами Африки, сообщил 9 апреля замглавы Минобороны РФ Александр Фомин в интервью газете «Аргументы и факты».
Обновлено в 16:27
Авто
Toyota опубликовала тизер нового поколения Highlander
Новость о дебюте модели Toyota Highlander четвертого поколения сообщила пресс-служба японской компании, сопроводив анонс оригинальным тизером.
Обновлено в 18:20
Политика
Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств
Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Обновлено в 17:04
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:44
Политика
Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и Крымом
Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией.
Обновлено в 18:23
Общество
В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы
В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
Обновлено в 17:44
Экономика
FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым
Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 15:06
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана начались в Кремле
Обновлено вчера в 07:22
Финансы
ЦБ может повысить резервы по долгу закредитованных компаний
Банк России может повысить уровень резервирования по ссудам компаниям с высокой долговой нагрузкой, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на Апрельской международной научной конференции ВШЭ.
Обновлено в 05:23
Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено в 14:20
Здоровье
Новый детский онкологический корпус появится в Ростове к 2024 году
Особо Александр Григорьевич отметил, что в новом центре должна появиться служба для больных с первичными генетическими иммунодефицитами.
Обновлено в 09:48
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году
Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 22:27
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:05
Политика
Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина
Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:40
Транспорт
В Новокузнецке частные перевозчики отменяют льготы для пенсионеров
В Новокузнецке объявлено, что с 11 апреля частные перевозчики, работающие в городе на маршрутах общественного транспорта, отменяют льготы для отдельных категорий пенсионеров.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 19:26
Культура
Концерт Жванецкого в Светлогорске перенесли из-за перелома руки
В связи с болезнью артиста (перелом руки) концерт Михаила Жванецкого переносится на 9 июня 2019.
Обновлено в 08:23
Авто
В России начали выдавать автомобильные номера нового образца
Обновлено в 15:25
Политика
Немцы в ПАСЕ обматерили украинскую делегацию после вопроса о России
Глава немецкой делегации в ПАСЕ Андреас Ник ответил ненормативной руганью украинским депутатам на заданный ими вопрос про Россию.
Обновлено вчера в 13:08
Армия и оружие
В Тихом океане найдены обломки пропавшего F-35А
Обновлено в 19:30
Кино
Церемония прощания с Георгием Данелией началась в столичном Доме кино
Церемония прощания с легендарным режиссером Георгием Данелией началась во вторник, 9 апреля, в 11 часов по московскому времени.
Обновлено в 04:51