Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламыРИА Новости вчера в 19:52
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
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Политика
Путин выступит на Арктическом форуме
Президент России Владимир Путин прибудет в Санкт-Петербург и выступит на пленарной сессии Арктического форума.
Обновлено 08 апреля в 17:46
Политика
Арктические регионы создадут совместную авиакомпанию
На базе двух авиапредприятий Архангельской области и Ненецкого автономного округа планируется к созданию новая авиакомпания.
Обновлено вчера в 07:29
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» Пирожка
Сотрудники ФСБ и МВД России задержали активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 08:16
Технологии
Google запустил сервис доставки дронами в Австралии, опередив Amazon
В Австралии компания Wing запустила в работу сервис по доставке товаров дронами.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС
Правоохранители задержали 45-летнего жителя Воронежа по подозрению в покушении на убийство 21-летнего курсанта института МЧС, которого он сбил на машине, скрывшись с места происшествия, сообщили журналистам в среду в пресс-службе областного следственного управления СК России.
Обновлено в 02:38
Политика
Путин осадил «вытаскивавшего из него клещами ответ» журналиста
Президент России Владимир Путин резко отреагировал на вопросы старшего редактора агентства Bloomberg Джона Фрайера (John Fraher) во время пленарного заседания Арктического форума в Петербурге.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Баскетбол
Мэджик Джонсон ушел с поста президента «Лейкерс»
Мэджик Джонсон покинул пост президента «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает официальный сайт НБА.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Здоровье
Власти Нью-Йорка объявили режим ЧС из-за вспышки кори
В одном из районов Нью-Йорка отмечен резкий рост заболеваемостью корью. О крайне тяжелой ситуации в Бруклине сообщил мэр Билл де Блазио.
Обновлено вчера в 21:23
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал над Тихим океаном
Силы самообороны Японии предпринимают меры по поиску пилота истребителя F-35 ВВС страны, предположительно упавшего в Тихий океан, сообщиет японское информагентство NHK.
Обновлено вчера в 08:41
Шоу-бизнес
Племянник Михаила Евдокимова сдал ДНК-тест на отцовство
Андрей Евдокимов решил сделать ДНК-тест, чтобы подтвердить наличие у него маленького сына.
Обновлено в 03:00
Недвижимость
Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правилам
Более 70% строящегося жилья в Москве, скорее всего, продолжит продаваться по старым правилам, без обязательного расчета с дольщиками через эскроу-счета, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Авто
Договор купли-продажи автомобилей станет электронным
Стало известно о возможном переводе договоров купли-продажи автомобилей в электронный вид.
Обновлено вчера в 03:45
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Подмосковье задержали преступников, похищавших людей
Как сообщили в областном управлении МВД, задержаны трое подозреваемых, в том числе неоднократно судимый лидер группировки, «вор в законе» Казбек Рыжий.
Обновлено в 02:48
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов
Встреча первого четвертьфинального матча проходила в Лондоне и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. На 13-й минуте «Манчестер Сити» имел возможность выйти вперед.
Обновлено вчера в 18:37
Экономика
«Газпром» настаивает на выходе Shell из проекта «Балтийский СПГ»
Во вторник, 9 апреля, состоялся первый раунд переговоров «Газпрома» и Royal Dutch Shell об условиях выхода последней из проекта «Балтийский СПГ», рассказали «Ведомостям» несколько человек, знакомых с участниками встречи.
Обновлено вчера в 18:42
Театры
Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами «Гоголь-центра»
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Трамп объявил о введении пошлин на товары ЕС на $11 млрд
Трамп обложил европейские товары крупными пошлинами в качестве ответной меры на субсидии ЕС для авиастроительной корпорации Airbus, которые, согласно заключению ВТО, негативно повлияли на США.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Певец Alekseev закрутил роман с новой солисткой «ВИА Гры»
25-летний певец Никита Алексеев (Alekseev) закрутил роман с новенькой солисткой группы «ВИА Гра» 23-летней Ульяной Синецкой.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева
В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 06:51
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено вчера в 14:20
Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Польша заменит советские вертолёты Ми-14 на итальянские AW101 Merlin
Как сообщается, ВМС Польши получат четыре вертолета Leonardo Helicopters AW101 Merlin, которые заменят старые советские вертолеты Ми-14 (восемь Ми-14ПЛМК и два поисково-спасательных Ми-14ПЛ/R).
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену
Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.
Обновлено в 01:33