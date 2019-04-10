Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламыРИА Новости 19:52
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 22:34, Ашберн
Общество
Правозащитники зафиксировали рекордно низкое число смертных казней
Amnesty International зафиксировала снижение смертных казней в прошлом году на 31%, следует из доклада международной правозащитной организации.
Обновлено в 20:43
Авто
Toyota опубликовала тизер нового поколения Highlander
Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
В Эль-Кунейтре восстанавливают разрушенную инфраструктуру
Масштабные работы по восстановлению инфраструктуры развернуты в юго-западной сирийской провинции Эль-Кунейтра.
Обновлено в 22:06
Происшествия
Кокорин обратился к журналистам после заседания суда
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда по делу о двух драках в центре Москвы.
Обновлено в 15:01
Общество
Сеть супермаркетов в Британии обвинили в расизме из-за шоколадных утят
Одна из посетительниц сети британских супермаркетов Waitrose обнаружила на полках магазина набор шоколадных утят и обвинила руководство сети магазинов в расизме, передает телеканал Sky News.
Обновлено в 21:13
Авто
В России новый Suzuki Jimny появится только осенью
Компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения приедет в Россию к началу осени 2019 года. Цены станут известны ближе к старту продаж.
Обновлено в 07:04
Политика
Партия Нетаньяху лидирует при подсчете голосов на выборах в Израиле
Правая партия "Ликуд" во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидирует при подведении итогов парламентских выборов, которые прошли накануне в Израиле.
Обновлено в 20:17
Общество
Россияне назвали размер достойной зарплаты
Как пояснил "РГ" проректор Финансового университета Алексей Зубец, самые высокие средние значения желаемой зарплаты отмечены не только в Питере и Москве, но и в близких к столице городах-спутниках - Химках, Балашихе и Подольске.
Обновлено в 20:15
Политика
Немцы в ПАСЕ обматерили украинскую делегацию после вопроса о России
Глава немецкой делегации в ПАСЕ Андреас Ник ответил ненормативной руганью украинским депутатам на заданный ими вопрос про Россию.
Обновлено вчера в 13:08
Шоу-бизнес
Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном
Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Политика
На Украине признали невыполнение Минских соглашений
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в интервью телеканалу NewsOne признал, что украинская сторона не выполняет Минские соглашения.
Обновлено в 19:20
Политика
Пентагон заключил крупные контракты на строительство стены с Мексикой
Американское оборонное ведомство заключило контракты с двумя компаниями почти на миллиард долларов на строительство стены на границе США и Мексики.
Обновлено в 22:06
Здоровье
Энергетикам оставили свободу оборота
Глава Минздрава Вероника Скворцова в марте попросила вице-премьера Дмитрия Козака отложить рассмотрение вопроса о регулировании оборота безалкогольных энергетических напитков как минимум до декабря 2019 года.
Обновлено в 19:39
Политика
Путин пошутил над не сумевшим ответить на вопрос Орешкиным
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время пленарного заседания Международного арктического форума в Санкт-Петербурге не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
ВМФ России в ледовых условиях Арктики не провел ни одного выстрела торпедами с включенными системами самонаведения и до последнего момента не имел способных надежно наводиться в таких условиях торпед «Физик-1», пишет для «Независимой газеты» военный эксперт Максим Климов.
Обновлено в 21:11
Технологии
Компьютеры нарисовали реалистичный сценарий апокалипсиса
Американский канал The Weather Channel показал видео с использованием смешанной реальности, в котором Землю образца 2100 года накрывают разрушительные наводнения из-за глобального потепления.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Девочки-подростки ради развлечения сожгли дачный дом в Ленобласти
Несколько девочек подросткового возраста забрались в дачный дом в Кировском районе Ленинградской области и подожгли его изнутри, снимая происходящее на камеры гаджетов.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова отказалась от госпитализации
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
В США заявили о необходимости участвовать в договоре СНВ-3 с Россией
США должны участвовать в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) со своими противниками, включая Россию, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен на полях симпозиума по космосу в Колорадо-Спрингс.
Обновлено в 16:02
Экономика
Reuters: Венесуэла продолжает распродавать свое золото
Из хранилищ Венесуэлы вывезены 8 т золота, их планируется продать за границу, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве латиноамериканской страны.
Обновлено в 19:49
Происшествия
Обвинение попросило признать норвежца Берга виновным в шпионаже
Гособвинение в ходе прений сторон в Мосгорсуде попросило признать гражданина Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:24
Политика
Зеленский поблагодарил военных за поддержку
Обновлено в 13:29
Происшествия
СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 18:38
Политика
Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России
Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Экс-министра Абызова перевели в камеру с холодильником и телевизором
Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова перевели из карантина в двухместную камеру СИЗО «Лефортово», где есть всё необходимое.
Обновлено в 11:37
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Президент России Владимир Путин пошутил над переводчиком, который заменил слово в его высказывании, во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено в 15:58
Общество
Компания «Шлюмберже» заинтересована в сахалинских специалистах
В правительстве Сахалинской области состоялась встреча Валерия Лимаренко с представителями крупнейшей международной нефтесервисной компании "Шлюмберже" (Schlumberger).
Обновлено в 22:04