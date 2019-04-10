Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламыРИА Новости 19:52

Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
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СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

ТАСС20:20

Далай‐лама попал в больницу

Телеканал 360°19:23

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

РИА Новости19:52

Далай-лама госпитализирован в Индии

RT на русском20:16

В Индии госпитализировали Далай-ламу

РБК18:46

Госпитализирован Далай-лама

Газета.Ru18:29

Далай-лама госпитализирован в Нью-Дели

REGNUM14:13
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 22:34, Ашберн
Общество

В России за год выросла численность дальневосточных леопардов

Обновлено в 22:01
Общество

Правозащитники зафиксировали рекордно низкое число смертных казней

Amnesty International зафиксировала снижение смертных казней в прошлом году на 31%, следует из доклада международной правозащитной организации.
Обновлено в 20:43
Авто

Toyota опубликовала тизер нового поколения Highlander

Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие

В Эль-Кунейтре восстанавливают разрушенную инфраструктуру

Масштабные работы по восстановлению инфраструктуры развернуты в юго-западной сирийской провинции Эль-Кунейтра.
Обновлено в 22:06
Происшествия

Кокорин обратился к журналистам после заседания суда

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда по делу о двух драках в центре Москвы.
Обновлено в 15:01
Общество

Сеть супермаркетов в Британии обвинили в расизме из-за шоколадных утят

Одна из посетительниц сети британских супермаркетов Waitrose обнаружила на полках магазина набор шоколадных утят и обвинила руководство сети магазинов в расизме, передает телеканал Sky News.
Обновлено в 21:13
Авто

В России новый Suzuki Jimny появится только осенью

Компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения приедет в Россию к началу осени 2019 года. Цены станут известны ближе к старту продаж.
Обновлено в 07:04
Политика

Партия Нетаньяху лидирует при подсчете голосов на выборах в Израиле

Правая партия "Ликуд" во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидирует при подведении итогов парламентских выборов, которые прошли накануне в Израиле.
Обновлено в 20:17
Общество

Россияне назвали размер достойной зарплаты

Как пояснил "РГ" проректор Финансового университета Алексей Зубец, самые высокие средние значения желаемой зарплаты отмечены не только в Питере и Москве, но и в близких к столице городах-спутниках - Химках, Балашихе и Подольске.
Обновлено в 20:15
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Обновлено в 14:47
Политика

Немцы в ПАСЕ обматерили украинскую делегацию после вопроса о России

Глава немецкой делегации в ПАСЕ Андреас Ник ответил ненормативной руганью украинским депутатам на заданный ими вопрос про Россию.
Обновлено вчера в 13:08
Шоу-бизнес

Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном

Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Политика

На Украине признали невыполнение Минских соглашений

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в интервью телеканалу NewsOne признал, что украинская сторона не выполняет Минские соглашения.
Обновлено в 19:20
Политика

Пентагон заключил крупные контракты на строительство стены с Мексикой

Американское оборонное ведомство заключило контракты с двумя компаниями почти на миллиард долларов на строительство стены на границе США и Мексики.
Обновлено в 22:06
Здоровье

Энергетикам оставили свободу оборота

Глава Минздрава Вероника Скворцова в марте попросила вице-премьера Дмитрия Козака отложить рассмотрение вопроса о регулировании оборота безалкогольных энергетических напитков как минимум до декабря 2019 года.
Обновлено в 19:39
Политика

Путин пошутил над не сумевшим ответить на вопрос Орешкиным

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время пленарного заседания Международного арктического форума в Санкт-Петербурге не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие

Россию назвали небоеспособной против США в Арктике

ВМФ России в ледовых условиях Арктики не провел ни одного выстрела торпедами с включенными системами самонаведения и до последнего момента не имел способных надежно наводиться в таких условиях торпед «Физик-1», пишет для «Независимой газеты» военный эксперт Максим Климов.
Обновлено в 21:11
Технологии

Компьютеры нарисовали реалистичный сценарий апокалипсиса

Американский канал The Weather Channel показал видео с использованием смешанной реальности, в котором Землю образца 2100 года накрывают разрушительные наводнения из-за глобального потепления.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Девочки-подростки ради развлечения сожгли дачный дом в Ленобласти

Несколько девочек подросткового возраста забрались в дачный дом в Кировском районе Ленинградской области и подожгли его изнутри, снимая происходящее на камеры гаджетов.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова отказалась от госпитализации

Обновлено в 14:00
Армия и оружие

В США заявили о необходимости участвовать в договоре СНВ-3 с Россией

США должны участвовать в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) со своими противниками, включая Россию, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен на полях симпозиума по космосу в Колорадо-Спрингс.
Обновлено в 16:02
Экономика

Reuters: Венесуэла продолжает распродавать свое золото

Из хранилищ Венесуэлы вывезены 8 т золота, их планируется продать за границу, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве латиноамериканской страны.
Обновлено в 19:49
Происшествия

Обвинение попросило признать норвежца Берга виновным в шпионаже

Гособвинение в ходе прений сторон в Мосгорсуде попросило признать гражданина Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:24
Политика

Зеленский поблагодарил военных за поддержку

Обновлено в 13:29
Происшествия

СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 18:38
Политика

Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России

Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Экс-министра Абызова перевели в камеру с холодильником и телевизором

Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова перевели из карантина в двухместную камеру СИЗО «Лефортово», где есть всё необходимое.
Обновлено в 11:37
Политика

Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»

Президент России Владимир Путин пошутил над переводчиком, который заменил слово в его высказывании, во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено в 15:58
Общество

Компания «Шлюмберже» заинтересована в сахалинских специалистах

В правительстве Сахалинской области состоялась встреча Валерия Лимаренко с представителями крупнейшей международной нефтесервисной компании "Шлюмберже" (Schlumberger).
Обновлено в 22:04
Космос

Ученые обнаружили сгустки плазмы в 500 раз превосходящие размеры Земли

Обновлено в 11:44
Главное