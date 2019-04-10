Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламыРИА Новости вчера в 19:52
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
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Гаджеты
Google подтвердила подготовку новых планшетов и ноутбуков
В прошлом месяце ресурс Business Insider сообщил о планах Google сократить подразделение по выпуску ноутбуков и планшетов, в результате деятельности которого появились на свет ноутбук Pixelbook и планшет Pixel Slate, в связи с «сокращением дорожной карты».
Обновлено в 02:33
Финансы
Силуанов назвал сроки принятия закона об ослаблении валютного контроля
Законопроект, предполагающий снижение штрафов за нарушения валютного контроля в 20 раз, должен быть принят в весеннюю сессию Госдумы, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на совещании по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», которое он проводит на заводе Samsung в Калужской области, передал корреспондент РБК.
Обновлено в 05:45
Политика
Россельхознадзор ввел запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор принял решение запретить ввоз яблок и груш из Белоруссии в Россию. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.
Обновлено в 05:41
Политика
Стадион «Олимпийский» получил заявки Зеленского и Порошенко на дебаты
Стало известно, что стадион НСК «Олимпийский» получил заявки на проведение дебатов от действующего президента Украины Петра Порошенко на 14 апреля и от шоумена Владимира Зеленского на 19 апреля.
Обновлено в 05:47
Общество
На выходных в Москву придет похолодание
В субботу и воскресенье днем ожидается похолодание до +6 градусов. По ночам температура будет опускаться ниже нуля.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Саратовской области многодетная мать угрожала убить директора школы
Многодетная жительница города Вольска Саратовской области подозревается в том, что будучи пьяной, заперла дома и угрожала расправой директору школы, заведующей и воспитателю детсада, которые пришли ее предупредить о возможном изъятии детей из-за игнорирования родительских обязанностей, сообщило в среду областное СУСК РФ.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Хозяином взорвавшейся в Екатеринбурге квартиры оказался подполковник СК
Пострадавший при взрыве в екатеринбургской квартире мужчина оказался работником Следственного комитета.
Обновлено в 06:02
Политика
В Кремле отреагировали на предвыборные билборды Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина в предвыборной кампании Петра Порошенко.
Обновлено в 05:31
Технологии
В работе YouTube произошел глобальный сбой
Пользователи YouTube из разных стран массово сообщают о проблемах в работе видеосервиса.
Обновлено в 05:47
Политика
Чайка рассказал о пяти уголовных делах против Браудера в России
В России в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера возбуждено пять уголовных дел, заявил Генпрокурор Юрий Чайка, выступая в Совете Федерации.
Обновлено в 05:47
Футбол
Сигурдссон признан лучшим игроком 22-го тура РПЛ
Обновлено в 02:57
Политика
Украина расширила санкции против России
Какие именно товары внесли в список, пока не сообщается. В 2016 году Украина ввела запрет на импорт из России ряда товаров.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Александр Кержаков и Милана Тюльпанова поздравили сына с 2-летием
Александр Кержаков с сыном Артемием Сегодня маленькому Артемию исполнилось 2 года.
Обновлено в 04:37
Авто
Иностранцы рассказали, что они думают о LADA
Сайт Sputnik Mundo рассказал, что думают боливийцы о LADA на самом деле.
Обновлено в 05:18
Единоборства
Нурмагомедов объяснил, почему не приглашал Роналду в Дагестан
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что общается с футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду, однако никогда не задумывался о том, чтобы пригласить португальца в Дагестан.
Обновлено в 05:12
Политика
Владимир Путин посетит старинную церковь
До конца дня глава государства планирует посетить Екатерининский дворец, где находится знаменитая церковь Воскресения Христова.
Обновлено в 05:22
Политика
Госдума приняла в первом чтении проекты о шпионских устройствах
Государственная дума приняла в первом чтении законопроекты, разъясняющие понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».
Обновлено в 05:15
Наука
Ученые назвали самый первый признак разрушения печени
Обновлено в 01:00
Экономика
Госдума приняла закон о крабовых аукционах
Госдума в третьем чтении приняла закон о крабовых аукционах, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Дочь Валерии экстренно прооперировали
Дочь певицы Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали. Девушка опубликовала фотографию с капельницей в Instagram.
Обновлено в 05:17
Политика
Кириенко выступил за сокращение дистанции между властью и обществом
Кириенко считает, что одна из ключевых проблем России — это слишком большая дистанция власти и запрос на сокращение этой дистанции.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Экономика
Губернатор Сергей Морозов получил предупреждение от ФАС
Антимонопольная служба выдала предупреждение Сергею Морозову.
Обновлено в 05:24
Технологии
В Петербурге заложат ледостойкую платформу «Северный полюс»
Ледостойкую самодвижущуюся платформу "Северный полюс" для проведения научных исследований в Северном Ледовитом океане заложат в среду на Адмиралтейских верфях (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
Обновлено вчера в 21:33
Шоу-бизнес
Алла Пугачева держит в тайне детали своего юбилейного шоу
Филипп Киркоров признался, что его бывшая супруга и прекрасная исполнительница держит все детали мероприятия в строгой тайне.
Обновлено в 01:07
Единоборства
Емельяненко пообещал выбить зубы Кокляеву
Следующий официальный бой Емельяненко проведет 10 мая против бывшего бойца UFC бразильца Луиса Энрике в рамках турнира "Битва на Волге 12".
Обновлено в 03:58
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Обновлено вчера в 06:05
Авто
Volkswagen тестирует «заряженную» версию кроссовера Tiguan R
Поскольку серийный T-Roc R все еще не представлен, то можно ожидать, что и Tiguan R покажут не ранее осени 2019 года, причем в виде концепта.
Обновлено в 00:40
Здоровье
Более ста поликлиник модернизируют в Москве
Ремонт зданий будет проводиться в соответствии с новым стандартом московских поликлиник, чтобы пациентам было удобно в них находиться, а врачам — комфортно работать, — подчеркнул глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
Обновлено в 01:57