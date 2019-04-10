Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламыРИА Новости вчера в 19:52
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
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Происшествия
Двое 17-летних подростков в Тыве убили мужчину и изнасиловали его жену
В столице Тывы двое подростков совершили сразу два преступления. Ни насмерть забили мужчину и изнасиловали его супругу.
Обновлено вчера в 18:40
Транспорт
Все ограничения движения на юго-востоке Москвы сняты
Все ограничения дорожного движения на юго-востоке Москвы, действовавшие с 6 по 10 апреля для обеспечения приоритетного проезда компенсационного транспорта, сняты.
Обновлено в 00:53
Игры
Стала известна дата выхода Sniper Elite V2 Remastered
Sniper Elite V2 Remastered выйдет на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
Обновлено вчера в 19:25
Авто
Эксперты представили Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Независимые дизайнеры портала «Колеса.ру» решили показать, как могла бы выглядеть доработанная версия заводской модели.
Обновлено вчера в 08:17
Политика
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено вчера в 19:26
Наука
Назван суперпродукт, помогающий сохранить ясный ум до старости
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Путин осадил «вытаскивавшего из него клещами ответ» журналиста
Президент России Владимир Путин резко отреагировал на вопросы старшего редактора агентства Bloomberg Джона Фрайера (John Fraher) во время пленарного заседания Арктического форума в Петербурге.
Обновлено вчера в 13:51
Кино
В Доме кино простились с Георгием Данелией
В Москве простились с Георгием Данелией. В Дом кино пришли сотни человек: родственники режиссера, его коллегии и поклонники, передает ОТР.
Обновлено вчера в 08:01
Футбол
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: «Пак был агрессивен»
Обновлено вчера в 17:18
Общество
Прощальные метели прогнозируют синоптики на этой неделе
Метели прогнозируются на севере Сибири. В среду - на Таймыре, а в четверг - в Туруханском районе.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие
В США заявили о необходимости участвовать в договоре СНВ-3 с Россией
Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, в силу он вступил в 2011 году.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Путин в шутку назвал допустившего неточность переводчика «бандитом»
Президент России Владимир Путин, который во вторник на полях Международного арктического форума провел двустороннюю встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, был вынужден поправить переводчика, который не вполне точно передал слова главы российского государства.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Политика
Лаборатория Касперского накрыла кибершпионов на Ближнем Востоке
Эксперты антивирусной компании Лаборатория Касперского раскрыли тайную преступную кампанию в сфере кибершпионажа.
Обновлено в 01:13
Общество
В России впервые признали дискриминацию трансгендера
Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
В «Правом секторе» отреагировали на задержание Игоря Пирожка
Пресс-секретарь запрещенной в РФ организации «Правый сектор» Артем Скоропадский прокомментировал задержание в России Игоря Пирожка.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Шоу-бизнес
31-летняя Виктория Дайнеко приняла участие в свадебной фотосессии
Обновлено 08 апреля в 11:57
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Президент Исландии рассказал о расцвете отношений с Россией
Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон считает, что отношения с Москвой переживают расцвет, несмотря на санкции.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 18:38
Экономика
РЖД оценила ФК «Локомотив» для перепродажи
Из пояснительной записки к письму следует, что «Транстелеком», владеющий сейчас 90,91% акций «Локомотива», продаст их другой подконтрольной монополии структуре — АО «КРП-инвест» за 3,395 млрд руб.
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие
В сирийской провинции Эль-Кунейтра восстанавливают инфраструктуру
Масштабные работы по восстановлению инфраструктуры развернулись в юго-западной сирийской провинции Эль-Кунейтра.
Обновлено вчера в 22:06
Театры
Серебренников впервые поднялся на сцену «Гоголь-центра»
Ранее режиссеру изменили меру пресечения Режиссер Кирилл Серебренников впервые поднялся на сцену "Гоголь-центра" после отмены домашнего ареста, сообщается в Instagram театра.
Обновлено вчера в 18:51
Баскетбол
Дирк Новицки объявил о завершении карьеры
Обновлено в 00:54
Экономика
Reuters: Венесуэла продолжает распродавать свое золото
Из хранилищ Венесуэлы вывезены 8 т золота, их планируется продать за границу, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве латиноамериканской страны.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
В Amnesty International сообщили о снижении числа казней в мире
«Резкое сокращение общего числа казней в мире доказывает, что даже страны, от которых этого меньше всего ждёшь, начинают менять свои подходы и понимать, что смертная казнь не является решением», — подчеркнул генсек Amnesty International Куми Найду.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Здоровье
Туберкулез выявили у воспитанника детсада в Хабаровске
В одном из детских садов Хабаровска у ребенка обнаружили туберкулез.
Обновлено вчера в 20:36