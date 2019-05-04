Происшествия

СМИ сообщили о гибели в ДТП на Кубани двух комиков из Stand UpРИА Новости 05:00

В Белореченском районе Краснодарского края в результате крупной аварии погибли участники общероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева, передает "Пятый канал". По информации СМИ, артисты ехали на концерт в Краснодар.
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СМИ сообщили о гибели в ДТП на Кубани двух комиков из Stand Up

РИА Новости05:00

В ДТП на Кубани погибли два комика из Stand Up

Известиявчера в 20:43

Погибшие в ДТП в Краснодарском крае комики Stand Up оказались случайными попутчиками сервиса BlaBlacar

Кубанские новости04:25

Дело возбуждено после «огненного» ДТП на Кубани, где погибли комики из Stand Up

РЕН ТВ01:51

После гибели пяти человек в ДТП на Кубани возбуждено дело. Среди погибших — комики из Stand Up

Юга.ру02:52

Жертвами ДТП на Кубани стали два участника Stand Up

КП - Кубань03:44

В страшной аварии на Кубани погибли два комика из Stand Up

Пятый каналвчера в 16:22
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:12, Ашберн
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Эксперты определили лучший автомобиль для дачников

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По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 06:59
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Ведущий CNN сравнил Трампа с представителем Путина после их разговора

Президент США Дональд Трамп представляет точку зрения своего российского коллеги Владимира Путина так, будто является его официальным представителем, заявил журналист CNN Джейк Таппер в эфире телеканала.
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После аварии в палату к МакSим пригласили священника

Певица МакSим все еще проходит реабилитацию после тяжелой автомобильной аварии, в которую попала, торопясь в аэропорт.
Обновлено вчера в 08:31
Кино

В Крыму приступили к съемкам продолжения «Гардемаринов»

Съемки фильма Светланы Дружининой «Гардемарины - 4» стартовали в Крыму.
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Шоу-бизнес

Шеф-редактор шоу «Голос. Дети» госпитализирован с инфарктом

Бородина сообщила, что Подъяпольский находится в реанимации, пока его состояние тяжелое.
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Политика

В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
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Наука

Стали известны простые способы защиты от заболеваний сердца

В результате исследования связи пассивного курения и артериальной гипертензией выяснилось, что для защиты своего сердца необходимо просто обезопасить себя от пассивного курения.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне

В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес

Светлана Лобода соблазняет Тилля Линдеманна снимками в купальнике

Светлана Лобода в очередной раз заставила своих поклонников говорить о её романе с Тиллем Линдеманном.
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Кайли Миноуг выпустила новую песню из будущей коллекции хитов

Кайли Миноуг 3 мая 2019 года представила свою новую песню "New York City".
Обновлено в 02:55
Происшествия

На Кубани возбудили дело после гибели пяти человек в ДТП

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого погибли пять человек и двое пострадали.
Обновлено в 03:27
Общество

Из-за циклона в Индии эвакуировали более 1 млн человек

Власти штата Орисса приняли меры к эвакуации более миллиона человек из-за надвигающегося циклона, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено вчера в 08:45
Политика

Спикер Рады и Зеленский обсудили возможную дату инаугурации

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Верховной рады Андреем Парубием, во время которой обсудили возможную дату инаугурации главы государства.
Обновлено в 04:14
Происшествия

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Космос

Ракета Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на траекторию к Международной космической станции беспилотный корабль Dragon с 2495 кг различных грузов.
Обновлено в 04:36
Футбол

Моуринью ведет переговоры с «Ромой»

Бывший главный тренер «Челси», «Реала» и «МЮ» Жозе Моуринью ведет переговоры с итальянской «Ромой».
Обновлено в 03:44
Происшествия

Башенный кран упал на западе Москвы

На западе столицы упал башенный кран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
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Авто

Езда с шишкой на колесе

Обновлено в 02:30
Происшествия

В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы

В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие

В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков

Обновлено вчера в 18:47
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Фиолетовый Xbox One: Microsoft выпустит новый комплект за 300 долларов

Обновлено в 05:00
Происшествия

Ребенка унесло на воздушном шаре в Феодосии

Обновлено вчера в 03:36
Политика

Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев

В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру

Обновлено вчера в 14:21
Армия и оружие

Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа

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Общество

Суды взыскали с россиян 135 миллиардов рублей долгов за ЖКУ

Долги граждан за ЖКУ, которые пришлось взыскивать через суд, превысили 135 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:24
Общество

Короля Таиланда официально короновали

Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
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Радоницу – поминовение усопших православные отметят на второй неделе после Пасхи – СМИ

В Русской православной церкви отмечается во вторник после Фомина воскресенья, на 9 день после Пасхи. В 2019 году Радоницу встретят 7 мая.
Обновлено 02 мая в 03:51
Армия и оружие

Министр обороны Украины удивлен словами Коломойского о гражданской войне в Донбассе

Стоящий во главе Минобороны Украины Степан Полторак оказался удивлен высказываниям Игоря Коломойского, касающимися Донбасса.
Обновлено в 01:06
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