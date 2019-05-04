Происшествия
СМИ сообщили о гибели в ДТП на Кубани двух комиков из Stand UpРИА Новости 05:00
В Белореченском районе Краснодарского края в результате крупной аварии погибли участники общероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева, передает "Пятый канал". По информации СМИ, артисты ехали на концерт в Краснодар.
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Авто
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Дачникам предложили транспортные средства с вместительным багажником, большим клиренсом и надежным мотором.
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Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 06:59
Политика
Ведущий CNN сравнил Трампа с представителем Путина после их разговора
Президент США Дональд Трамп представляет точку зрения своего российского коллеги Владимира Путина так, будто является его официальным представителем, заявил журналист CNN Джейк Таппер в эфире телеканала.
Обновлено в 02:29
Происшествия
После аварии в палату к МакSим пригласили священника
Певица МакSим все еще проходит реабилитацию после тяжелой автомобильной аварии, в которую попала, торопясь в аэропорт.
Обновлено вчера в 08:31
Кино
В Крыму приступили к съемкам продолжения «Гардемаринов»
Съемки фильма Светланы Дружининой «Гардемарины - 4» стартовали в Крыму.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
Шеф-редактор шоу «Голос. Дети» госпитализирован с инфарктом
Бородина сообщила, что Подъяпольский находится в реанимации, пока его состояние тяжелое.
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Политика
В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
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Наука
Стали известны простые способы защиты от заболеваний сердца
В результате исследования связи пассивного курения и артериальной гипертензией выяснилось, что для защиты своего сердца необходимо просто обезопасить себя от пассивного курения.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне
В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Светлана Лобода соблазняет Тилля Линдеманна снимками в купальнике
Светлана Лобода в очередной раз заставила своих поклонников говорить о её романе с Тиллем Линдеманном.
Обновлено в 04:30
Музыка
Кайли Миноуг выпустила новую песню из будущей коллекции хитов
Кайли Миноуг 3 мая 2019 года представила свою новую песню "New York City".
Обновлено в 02:55
Происшествия
На Кубани возбудили дело после гибели пяти человек в ДТП
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого погибли пять человек и двое пострадали.
Обновлено в 03:27
Общество
Из-за циклона в Индии эвакуировали более 1 млн человек
Власти штата Орисса приняли меры к эвакуации более миллиона человек из-за надвигающегося циклона, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Спикер Рады и Зеленский обсудили возможную дату инаугурации
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Верховной рады Андреем Парубием, во время которой обсудили возможную дату инаугурации главы государства.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Космос
Ракета Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала к МКС
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на траекторию к Международной космической станции беспилотный корабль Dragon с 2495 кг различных грузов.
Обновлено в 04:36
Футбол
Моуринью ведет переговоры с «Ромой»
Бывший главный тренер «Челси», «Реала» и «МЮ» Жозе Моуринью ведет переговоры с итальянской «Ромой».
Обновлено в 03:44
Происшествия
Башенный кран упал на западе Москвы
На западе столицы упал башенный кран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
Обновлено в 04:20
Авто
Езда с шишкой на колесе
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы
В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие
В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Ребенка унесло на воздушном шаре в Феодосии
Обновлено вчера в 03:36
Политика
Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев
В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру
Обновлено вчера в 14:21
Общество
Суды взыскали с россиян 135 миллиардов рублей долгов за ЖКУ
Долги граждан за ЖКУ, которые пришлось взыскивать через суд, превысили 135 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:24
Общество
Короля Таиланда официально короновали
Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Религия
Радоницу – поминовение усопших православные отметят на второй неделе после Пасхи – СМИ
В Русской православной церкви отмечается во вторник после Фомина воскресенья, на 9 день после Пасхи. В 2019 году Радоницу встретят 7 мая.
Обновлено 02 мая в 03:51
Армия и оружие
Министр обороны Украины удивлен словами Коломойского о гражданской войне в Донбассе
Стоящий во главе Минобороны Украины Степан Полторак оказался удивлен высказываниям Игоря Коломойского, касающимися Донбасса.
Обновлено в 01:06