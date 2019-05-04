СМИ сообщили о гибели в ДТП на Кубани двух комиков из Stand UpРИА Новости 05:00

В Белореченском районе Краснодарского края в результате крупной аварии погибли участники общероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева, передает "Пятый канал". По информации СМИ, артисты ехали на концерт в Краснодар.

СМИ сообщили о гибели в ДТП на Кубани двух комиков из Stand Up

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