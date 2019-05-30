СМИ сообщили о двукратном росте цен на билеты в плацкартРИА Новости вчера в 18:30

Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%. Такие данные представило в ФАС Общероссийское объединение пассажиров, с письмом ознакомились «Известия». Организация попросила антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен.

с чего всё началось

В свою очередь, в ФПК серьезное подорожание билетов отрицают. "Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет", – сказали в пресс-службе перевозчика.

СМИ сообщили о двукратном росте цен на билеты в плацкарт

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