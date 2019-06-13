Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования ГолуноваРБК 16:41
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект». ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.
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с чего всё началось
Как обуть ФСБ. Европейская недвижимость и бизнесы родственников чекиста Медоева, которого упоминают в истории с арестом Ивана Голунова
О Медоеве собеседники «Новой» отзываются как о ближайшем к Дорофееву сотруднике, через которого «решаются все вопросы». «Новая газета» и журналисты расследовательских центров Чехии и Словакии нашли зарубежную недвижимость и бизнес семьи Медоева в Словакии, где она обосновалась с 2009 года.Новая газета12:58
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