Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования ГолуноваРБК 16:41

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект». ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.
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Как обуть ФСБ. Европейская недвижимость и бизнесы родственников чекиста Медоева, которого упоминают в истории с арестом Ивана Голунова

О Медоеве собеседники «Новой» отзываются как о ближайшем к Дорофееву сотруднике, через которого «решаются все вопросы». «Новая газета» и журналисты расследовательских центров Чехии и Словакии нашли зарубежную недвижимость и бизнес семьи Медоева в Словакии, где она обосновалась с 2009 года.
Новая газета12:58

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СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

РБК16:41

Отец офицера ФСБ из расследования Голунова прокомментировал арест журналиста

Forbes16:06

Как обуть ФСБ. Европейская недвижимость и бизнесы родственников чекиста Медоева, которого упоминают в истории с арестом Ивана Голунова

Новая газета12:58

«Новая газета» рассказала о бизнесе и недвижимости в Словакии семьи подполковника ФСБ из расследования Голунова

Дождь13:55

Отец подполковника ФСБ Медоева отрицает связь сына с преследованием журналиста Голунова

Медиазона13:26

Генерал-майор Игорь Медоев отрицает причастность его семьи к аресту Ивана Голунова

Эхо Москвы17:01

У семьи офицера ФСБ Медоева нашли виллы и бизнес в Словакии

ФедералПресс15:55
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Политика

Решение США переименовать Киев насмешило Сеть

Пользователи социальных сетей посмеялись над решением Совета США по географическим названиям изменить правило написания названия Киева.
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В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком

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Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

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Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

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Куклачев пообещал подарить кота Алибасову

Народный артист России Юрий Куклачев пообещал подарить кота продюсеру Бари Алибасову после его выздоровления, сообщают СМИ.
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Общество

Forbes опубликовал список самых богатых рэперов мира

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Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Технологии

Столовый прибор: беспроводная зарядка стала в сто раз мощнее

Предложенная технология использования гибкой метаповерхности позволила в сто раз увеличить расстояние, на которое устройство передает сигнал: радиус действия представленных сегодня на рынке беспроводных зарядок не превышает 1 см, тогда как разработанный отечественными специалистами умный стол сможет питать все гаджеты на расстоянии метра.
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Здоровье

В Минздраве опровергли безвредность электронных сигарет

Ранее заместитель министра здравоохранения Олег Салагай заявил, что Минздрав предлагает приравнять электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака типа Iqos и glo к обычным сигаретам.
Обновлено в 16:18
Происшествия

Экс-главу Волгоградского СК перевели в карантин СИЗО «Лефортово»

Экс-начальник Следственного комитета по Волгоградской области, советник главы СК, Михаил Музраев, подозреваемый в причастности к покушению на жизнь главы региона, пока находится в карантинной камере в СИЗО "Лефортово", он жалуется на свое здоровье, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 17:48
Происшествия

22-летнюю жительницу Пермского края убили в Бахрейне

Обновлено в 10:46
Политика

Пресс-секретарь Сара Сандерс покидает Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покидает свой пост, написал в Twitter в четверг президент США Дональд Трамп, добавив, что это произойдет в конце июня и она вернется домой "в Великий штат Арканзас".
Обновлено в 16:39
Политика

США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400

Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 11:40
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны

Экспертиза показала, что в пакетах 263,4 грамма марихуаны, отмечает полиция.
Обновлено в 12:41
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
Здоровье

Туляк в Таиланде заразился лихорадкой денге

Туляк в Таиланде заразился лихорадкой денге. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:42
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В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в Белоруссии

Ранее стало известно, что в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах.
Обновлено в 17:26
Наука

Сибирские ученые разгадали тайну найденных на Камчатке алмазов

Обновлено в 02:40
Путешествия

Эксперт рассказал об опасности пятизвездочных отелей

Британский специалист по борьбе с вредителями Марио Станчев рассказал, какие опасности поджидают туристов в пятизвездочных отелях, пишет Daily Mail.
Обновлено в 17:20
Армия и оружие

На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»

Обновлено в 10:24
Экономика

Депутат ГД анонсировал разработку законопроектов о контроле за движением наличных денег

Депутаты Госдуму будут инициаторами ряда законопроектов по борьбе с коррупцией, касающихся бесконтрольного движения наличных денег, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
Обновлено в 15:31
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На востоке Москвы горит Измайловский кремль

Обновлено в 15:59
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
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Энергетика

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Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
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Происшествия

Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве

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«Сент-Луис Блюз» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли

Седьмой и решающий матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), прошедший на арене «Ти-Ди Гарден», завершился победой «Сент-Луиса» со счетом 4:1.
Обновлено вчера в 22:42
Здоровье

Стоматолог рассказал, чем опасны больные зубы для организма

Больные зубы могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем, рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Смирнов, пишут «Известия».
Обновлено в 11:41
Футбол

Кокорину и Мамаеву обнулили трансферную стоимость

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Политика

Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» Польшу

Украина с новыми парламентом, президентом и правительством может догнать Польшу за пять лет, считает депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
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Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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