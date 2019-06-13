Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования ГолуноваРБК 16:41
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект». ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.
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Как обуть ФСБ. Европейская недвижимость и бизнесы родственников чекиста Медоева, которого упоминают в истории с арестом Ивана Голунова
О Медоеве собеседники «Новой» отзываются как о ближайшем к Дорофееву сотруднике, через которого «решаются все вопросы». «Новая газета» и журналисты расследовательских центров Чехии и Словакии нашли зарубежную недвижимость и бизнес семьи Медоева в Словакии, где она обосновалась с 2009 года.Новая газета12:58
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Обновлено в 10:46
Политика
Пресс-секретарь Сара Сандерс покидает Белый дом
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Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 11:40
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Здоровье
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Наука
Сибирские ученые разгадали тайну найденных на Камчатке алмазов
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Путешествия
Эксперт рассказал об опасности пятизвездочных отелей
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Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
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Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве
Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
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Хоккей
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Седьмой и решающий матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), прошедший на арене «Ти-Ди Гарден», завершился победой «Сент-Луиса» со счетом 4:1.
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Стоматолог рассказал, чем опасны больные зубы для организма
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Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» Польшу
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Обновлено в 16:40