СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования ГолуноваРБК 16:41

О Медоеве собеседники «Новой» отзываются как о ближайшем к Дорофееву сотруднике, через которого «решаются все вопросы». «Новая газета» и журналисты расследовательских центров Чехии и Словакии нашли зарубежную недвижимость и бизнес семьи Медоева в Словакии, где она обосновалась с 2009 года.

с чего всё началось

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект». ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

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