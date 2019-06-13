Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования ГолуноваРБК 16:41

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект». ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.
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Как обуть ФСБ. Европейская недвижимость и бизнесы родственников чекиста Медоева, которого упоминают в истории с арестом Ивана Голунова

О Медоеве собеседники «Новой» отзываются как о ближайшем к Дорофееву сотруднике, через которого «решаются все вопросы». «Новая газета» и журналисты расследовательских центров Чехии и Словакии нашли зарубежную недвижимость и бизнес семьи Медоева в Словакии, где она обосновалась с 2009 года.
Новая газета12:58

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СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

РБК16:41

Отец офицера ФСБ из расследования Голунова прокомментировал арест журналиста

Forbes16:06

«Новая газета» рассказала о бизнесе и недвижимости в Словакии семьи подполковника ФСБ из расследования Голунова

Дождь13:55

Отец подполковника ФСБ Марата Медоева заявил, что его сын не имеет отношения к преследованию журналиста Ивана Голунова

Эхо Москвы16:01

Отец подполковника ФСБ Медоева отрицает связь сына с преследованием журналиста Голунова

Медиазона13:26

Как обуть ФСБ. Европейская недвижимость и бизнесы родственников чекиста Медоева, которого упоминают в истории с арестом Ивана Голунова

Новая газета12:58

У семьи офицера ФСБ Медоева нашли виллы и бизнес в Словакии

ФедералПресс15:55
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Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района

Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 16:07
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Экономика

Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю

«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
Обновлено 11 июня в 07:16
Происшествия

В Москве горит Измайловский кремль

На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
Обновлено в 15:57
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Хоккей

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли

Обновлено вчера в 22:43
Космос

Montblanc обновил коллекцию StarWalker в честь юбилея высадки на Луну

Обновлено в 05:17
Футбол

Санти Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

Полузащитник Санти Касорла подписал новый однолетний контракт с "Вильярреалом", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Обновлено в 16:15
Общество

Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины»

Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в своей программе она предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 13:29
Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Кино

В Сети появился трейлер сиквела «Сияния»

Первый трейлер художественного фильма «Доктор Сон», являющегося сиквелом кинокартины «Сияние» (1980 год) режиссера Стэнли Кубрика, был опубликован в четверг, 13 июня, на YouTube-канале кинокомпании Warner Bros.
Обновлено в 15:41
Культура

Вячеслав Бутусов удостоился звания заслуженного артиста России

Обновлено в 14:48
Футбол

Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»

Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес

СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак

СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак Им стал саунд-продюсер Black Star Егор Глеб.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес

Пелагея пришла на прощание с Алексеем Сафиулиным

Несколько дней назад скончался певец Алексей Сафиулин, известный своим участием в вокальном шоу «Голос» и своей дружбой с певицей Пелагеей.
Обновлено в 07:03
Технологии

Mail.ru Group отключилась от «Вымпелкома»

Mail.ru Group 10 июня в одностороннем порядке отключила упрощенную маршрутизацию — прямые каналы движения трафика между оператором и социальной сетью, что привело к ухудшению качества связи с сервисами Mail.ru Group, заявил «Вымпелком» на своей официальной странице «ВКонтакте».
Обновлено в 16:09
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Сергей Зверев в прямом эфире назвал причину ухода в монастырь

Российский стилист Сергей Зверев рассказал о том, что его сын Сергей Зверев-младший ушел в монастырь.
Обновлено в 12:22
Политика

Кандидатов от «Единой России» в Мосгордуму нет, но фракция будет

Как сообщает издание Meduza, в "Единой России" решили не выдвигать партийных кандидатов на выборах в Мосгордуму и заявили, что сами кандидаты не хотят идти по легкому пути.
Обновлено в 11:26
Экономика

ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам проверки не обнаружила случаев необоснованного роста тарифов на проезд в плацкартных вагонах в июне—августе 2019 года.
Обновлено в 05:16
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
Политика

Трамп продлил санкции против Белоруссии

Президент США Дональд Трамп продлил санкции против Белоруссии, говорится в уведомлении Белого дома.
Обновлено в 13:29
Политика

В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»

Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.
Обновлено в 15:37
Технологии

Huawei потребовала от американской Verizon более $1 млрд за патенты

Китайская Huawei потребовала от компании Verizon из США заплатить ей более $1 млрд. Об этом 12 июня сообщила газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 08:21
Авто

Volvo и Uber представили серийный беспилотник

Компании Volvo Cars и Uber представили совместно разработанный серийный беспилотный автомобиль, построенный на базе модели XC90.
Обновлено в 13:47
Хоккей

Тарасенко сфотографировал новорожденного сына в Кубке Стэнли

Обновлено в 15:00
Футбол

Transfermarkt обнулит стоимость Кокорина и Мамаева

Сайт Transfermarkt завтра, 14 июня, обновит трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 14:43
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Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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