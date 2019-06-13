СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования ГолуноваРБК вчера в 16:41

До своего ареста журналист «Медузы» Иван Голунов готовил материал о похоронном бизнесе и столкнулся с именами начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и его помощника Марата Медоева. Как говорят источники «Новой газеты» в ФСБ, это люди с большими связями и ресурсом.

с чего всё началось

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект». ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

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