Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования ГолуноваРБК вчера в 16:41
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект». ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.
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с чего всё началось
Как обуть ФСБ. Европейская недвижимость и бизнесы родственников чекиста Медоева, которого упоминают в истории с арестом Ивана Голунова
До своего ареста журналист «Медузы» Иван Голунов готовил материал о похоронном бизнесе и столкнулся с именами начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и его помощника Марата Медоева. Как говорят источники «Новой газеты» в ФСБ, это люди с большими связями и ресурсом.Новая газетавчера в 12:58
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«Новая газета» рассказала о бизнесе семьи подполковника ФСБ, якобы инициировавшего дело Голунова
Коммерсантъвчера в 19:23
Генерал-майор Игорь Медоев отрицает причастность его семьи к аресту Ивана Голунова
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