Происшествия

Полиция Парижа применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов»
Коммерсантъ
10:01

Полиции пришлось применить слезоточивый газ и водяные пушки против демонстрантов, собравшихся у Триумфальной арки в Париже. Как сообщает АР, участники акции стали кидать камни и бутылки в представителей правоохранительных органов, после чего те попытались оттеснить протестующих.
Коммерсантъ10:01
с чего всё началось
Телеканал BFM
 подчеркнул, что это означает значительное увеличение числа участников, которых неделю назад по состоянию на середину субботы было 26 тыс.
ТАСС10:02

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Во Франции задержали около 100 «желтых жилетов»

Газета.Ru10:54

Около ста человек задержаны во Франции на акции «жёлтых жилетов»

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РИА Новости10:00

СМИ сообщили о 47 задержанных на акциях протеста во Франции

РБК07:50

На акциях «жёлтых жилетов» в Париже увеличилось число задержанных до 102 человек

Новостной фронт11:57

Во Франции задержали около 100 «желтых жилетов»

ТАСС10:50
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 12:06, Ашберн
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Здоровье

Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах

Информация, распространяемая в ряде регионов через социальные сети и мессенджеры о якобы зараженных вирусом гриппа мандаринах, не соответствует действительности.
Обновлено в 09:54
Происшествия

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Обновлено в 03:14
Спорт

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Украина предложила поэтапно отменять право вето в Совбезе ООН

Украина выступает за поэтапную отмену права вето в Совете безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).
Обновлено в 07:34
Происшествия

Ликвидированные в Дагестане боевики вербовали молодежь в ИГ

Обновлено в 06:53
Происшествия

Полиция Парижа применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов»

Обновлено в 10:01
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Биатлонист Логинов занял пятое место в гонке преследования

Александр Логинов занял пятое место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
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Трамп заявил о возможности решить проблему шатдауна за 15 минут

Президент США Дональд Трамп призвал представителей Демократической партии вернуться в Вашингтон и покончить с временной приостановкой работы правительства страны.
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Общество

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Обновлено вчера в 03:31
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Спорт

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