Происшествия

СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристахРБК 14:36

Как пишет «Фонтанка», в Анталье своего вылета с 6 утра ожидают 400 пассажиров. С представителями авиакомпании в зоне вылета связаться туристам не удавалось, авиакомпания также долгое время не предоставляла пассажирам задержанного рейса еду и воду, пишет издание со ссылкой на пассажиров.
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Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург

РИА Новости16:10

СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах

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Задержавшийся на 15 часов самолёт из Антальи вылетел в Петербург

78.ru15:58

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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:44, Ашберн
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