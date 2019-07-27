Отмечается, что митингующие попытались прорвать оцепление в сторону мэрии в Столешниковом переулке, бросив несколько взрывпакетов. Сейчас, как сообщает агентство, на месте чувствуется устойчивый запах пороха.

СМИ сообщают об использовании взрывпакетов протестующими в Москве

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