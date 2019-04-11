СМИ сообщают о военном перевороте в СуданеТАСС 01:50

По неподтвержденной информации, группа военных совершила переворот в стране, отстранив президента Омара аль-Башира от власти и освободив со всех занимаемых постов. В ближайшее время ожидается официальное заявление армии страны по государственному телевидению и радио.

СМИ сообщают о военном перевороте в Судане

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