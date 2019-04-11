Политика

СМИ сообщают о военном перевороте в СуданеТАСС 01:50

По неподтвержденной информации, группа военных совершила переворот в стране, отстранив президента Омара аль-Башира от власти и освободив со всех занимаемых постов. В ближайшее время ожидается официальное заявление армии страны по государственному телевидению и радио.
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В Судане произошел военный переворот

Lenta.ru01:07

Президента свергли в Судане

Газета.Ru01:39

СМИ сообщили о военном перевороте в Судане

РБК01:32

СМИ: суданские военные хотят сместить президента Омара аль-Башира

Коммерсантъ01:12

СМИ сообщают о военном перевороте в Судане

ТАСС01:50

Суданские военные задержали экс-министра обороны, сообщили СМИ

РИА Новости01:53

Военный переворот в Судане

Эхо Москвы01:45
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Политика

В Индии начались самые масштабные в истории парламентские выборы

В общей сложности в голосовании, которое, по прогнозам экспертов, станет самым масштабным в мировой истории, примут участие порядка 900 миллионов граждан республики.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

Названы секретные детали самолета, о которых не догадываются пассажиры

Обновлено в 01:10
Хоккей

«Тампа» Кучерова проиграла в первом матче плей-офф НХЛ после 3:0

Обновлено вчера в 22:47
Общество

В Свердловской области средняя зарплата составила 38 тысяч рублей

Средняя зарплата в Свердловской области за февраль 2019 года составила 38 тысяч рублей.
Обновлено в 01:05
Экономика

Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на бедность в России

Авторы доклада — экономисты Юрий Горлин, Марина Карцева и Виктор Ляшок — исследовали влияние повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин на уровень бедности населения России в период 2019–2028 годов, то есть в переходный период пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 17:00
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:46
Энергетика

Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд

По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено вчера в 13:35
Космос

В атмосфере Марса не удалось обнаружить метан

ESA; spacecraft: ESA / ATG medialab / ИКИ РАН К сожалению, обнаружить метан в марсианской атмосфере пока не удалось.
Обновлено в 01:35
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Политика

Аваков выступил против решения Порошенко

Обновлено вчера в 09:45
Экономика

Крупнейшие банки США искали у своих клиентов российские деньги

Крупнейшие кредитные организации США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов на предмет возможных признаков отмывания денег, поступающих из России.
Обновлено вчера в 23:06
Политика

Российский газ предложили перевозить на атомных подлодках

Обновлено вчера в 09:44
Кино

«Король ночи»: Нагиев в образе «белого ходока» намекнул на съемки в «Игре Престолов»

Скорее всего, Нагиев всего лишь является поклонников «Игры престолов», а собственным стилизованным под «белого ходока» фото как бы демонстрирует свою любовь к сериалу.
Обновлено вчера в 16:13
Здоровье

Мама ребенка с плохой речью пожаловалась на окулиста в Тюмени

Обновлено в 00:29
Армия и оружие

Индийский маршал ответил на вопросы о программе FGFA и о покупке С-400

Начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа ответил на вопросы СМИ по поводу планов по развитию индийских военно-воздушных сил и сил ПВО.
Обновлено вчера в 09:11
Политика

Россия запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия

На территории Храма Христа Спасителя в Москве произошел пожар

Обновлено в 00:04
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Политика

Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР

Обновлено вчера в 22:26
Армия и оружие

«Роскосмос» оценил опасность обломков сбитого Индией спутника для МКС

Вероятность столкновения с МКС осколков уничтоженного индийского спутника небольшая, сообщил РИА «Новости» исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев.
Обновлено в 01:04
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак

Обновлено в 01:00
Экономика

Акционеры Boeing подали в суд на директоров компании

Коллективный иск, поданный в федеральный суд Чикаго, требует возмещения убытков за предполагаемые нарушения и мошенничество с ценными бумагами после того, как рыночная стоимость Boeing упала на $34 млрд в течение двух недель после крушения 10 марта эфиопского самолета 737 MAX.
Обновлено 09 апреля в 23:59
Транспорт

В Челябинске разработают комплексный план развития транспорта

Обновлено вчера в 23:56
Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Спорт

Командный ЧМ по фигурному катанию стартует с танцев на льду

На командном чемпионате мира по фигурному катанию сегодня, 11 апреля, пройдут первые соревнования.
Обновлено вчера в 22:02
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Общество

Землю под храм святой Екатерины арендовали за 3,5 миллиона

Обновлено в 01:53
Политика

Мэй заявила, что Британия должна покинуть Евросоюз как можно скорее

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление, что страна до сих пор не покинула Европейский союз из-за разногласий в парламенте страны.
Обновлено вчера в 21:31
Политика

Украинская журналистка Соколова вызвала на дебаты Скабееву

Обновлено вчера в 11:33
Футбол

Месси пропустит несколько дней из-за травмы

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси завершил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" с разбитым носом, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:15
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