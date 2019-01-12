Космос

СМИ сообщают о масштабных сокращениях в SpaceX
РИА Новости
19:42

Компания SpaceX сократит 10% своих сотрудников от шести тысяч человек, работающих в компании, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на источник.
РИА Новости19:42

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СМИ сообщили о планах SpaceX провести масштабные сокращения

RT на русском20:58

СМИ сообщили о грядущих массовых сокращениях в SpaceX

Life.ru20:43

СМИ сообщили, что SpaceX готовит сокращение 10% персонала

Коммерсантъ19:36

СМИ сообщили об увольнении 600 сотрудников SpaceX

РБК19:53

СМИ сообщают о масштабных сокращениях в SpaceX

РИА Новости19:42

SpaceX уволит 600 сотрудников

Известия20:19

SpaceX уволит около 600 сотрудников

ТАСС19:33
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Происшествия

Три человека погибли при наезде автобуса на остановку в Оттаве

Обновлено в 19:47
Космос

СМИ сообщают о масштабных сокращениях в SpaceX

Компания SpaceX сократит 10% своих сотрудников от шести тысяч человек, работающих в компании, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:42
Происшествия

Экс-главе Nissan предъявили новые обвинения

Обновлено в 01:58
Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля

Обновлено в 17:12
Происшествия

16 человек пострадали в ДТП во Владивостоке

16 человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса во Владивостоке. 14 из них госпитализировали сотрудники скорой помощи.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие

США намерены отправить в Арктику военный корабль

Министр военно-морских сил США Ричард Спенсер заявил о намерении направить в воды Арктики военный корабль.
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Космос

Появилось видео посадки китайского спутника на обратную сторону Луны

В Сети появилось видеозапись мягкой посадки китайского космического аппарата «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны.
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Экипаж Каргинова выиграл четвёртый этап ралли-марафона «Дакар»

Экипаж российской команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова занял первое место на четвёртом этапе ралли-марафона «Дакар» 2019 года в классе грузовиков.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия

В Якутске один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме

Обновлено в 21:01
Энергетика

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Обновлено в 15:52
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next

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Американская компания, производитель космической техники со штаб-квартирой в городе Хоторн, Калифорния, США. Основана в 2002 году прежним акционером PayPal и CEO Tesla Motors Илоном Маском, с целью сократить расходы на полёты в космос, открывая путь к колонизации Марса.
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