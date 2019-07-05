с чего всё началось

Издание «Украинская правда» сообщает, что в команде украинского лидера Владимира Зеленского возник конфликт между врио главы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя администрации президента Андрея Богдана.

СМИ сообщают о конфликте в команде Зеленского

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