Политика
Газета.RuСМИ сочли отказ Лукашенко ехать в Польшу солидарностью с Путиным
Белорусский лидер Александр Лукашенко отказался от поездки в Варшаву в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом информирует Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
По данным издания Rzeczpospolita, отказ Лукашенко от участия в мероприятиях связан с тем, что на них не пригласили президента России Владимира Путина.News.ruвчера в 08:33
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