с чего всё началось

Белорусский лидер Александр Лукашенко отказался от поездки в Варшаву в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом информирует Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

СМИ сочли отказ Лукашенко ехать в Польшу солидарностью с Путиным

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