СМИ: с повредившего в море ракеты для С-400 перевозчика потребовали 11 млрд рублейГазета.Ru 16:17

Компания «Рособоронэкспорт» подала два иска к петербургскому морскому агентству «Балтик Транс-порт», которое фрахтовало суда для перевозки зенитных систем С-400 в Китай. Одно из них попало в шторм в Ла-Манше, залитые водой ракеты пришлось уничтожить. Сумма требований составляет 11 млрд рублей.

с чего всё началось

Отмечается, что сумма исков составляет 11 млрд руб. В издании также напомнили, что контракт на поставку ЗРК С-400 Китай заключил с Россией в 2014 году.

СМИ: с повредившего в море ракеты для С-400 перевозчика потребовали 11 млрд рублей

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