Футбол
СМИ: руководство футбольного ЦСКА задумалось о смене тренераГазета.Ru 10:32
Стоит отметить, что Берддыев объявил об уходе из казанского клуба и теперь ищет новое место работы. Сообщается, что специалист может как остаться в России, так и попробовать свои силы заграницей. Ранее сообщалось, что ЦСКА отмечает 300 победу.
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Спорт день за днем09:09
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 14:38, Ашберн
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