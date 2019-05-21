СМИ: руководство футбольного ЦСКА задумалось о смене тренераГазета.Ru 10:32

Стоит отметить, что Берддыев объявил об уходе из казанского клуба и теперь ищет новое место работы. Сообщается, что специалист может как остаться в России, так и попробовать свои силы заграницей. Ранее сообщалось, что ЦСКА отмечает 300 победу.

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