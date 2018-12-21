Московский футбольный клуб «Спартак» собирается расстаться с шестью игроками во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает в субботу, 22 декабря, портал «Чемпионат.com». Речь идет о Романе Еременко, Александре Самедове, Сальваторе Боккетти, Ивелине Попове, Джано Ананидзе и Артеме Тимофееве.

СМИ рассказали об уходе шестерых игроков из «Спартака»

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