Футбол

СМИ рассказали об уходе шестерых игроков из «Спартака»
Известия
07:17

Московский футбольный клуб «Спартак» собирается расстаться с шестью игроками во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает в субботу, 22 декабря, портал «Чемпионат.com». Речь идет о Романе Еременко, Александре Самедове, Сальваторе Боккетти, Ивелине Попове, Джано Ананидзе и Артеме Тимофееве.
Известия07:17

Подробнее о событии

СМИ: «Спартак» намерен расстаться с шестью футболистами в зимнее трансферное окно

RT на русском06:00

Самедов, Попов, Боккетти, Ананидзе, Ерёменко покинут «Спартак»

Чемпионат06:00

СМИ: Зимой «Спартак» покинут шесть футболистов

Матч ТВ05:48

СМИ: Зимой «Спартак» покинут шесть футболистов

Sportbox.RU05:48

Кто уйдет из «Спартака»

Спорт-Экспрессвчера в 13:30

Боккетти не покинет «Спартак» зимой

Soccer.ruвчера в 09:13

Агент Боккетти отреагировал на слухи об уходе итальянца из «Спартака»

Sport24.ruвчера в 10:40
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
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«Лацио» дома нанес поражение «Кальяри» в матче 17-го тура Серии А. Голами у римлян отметились полузащитник Сергей Милинкович-Савич, защитник Франческо Ачерби и хавбек Сенад Лулич.
Обновлено в 08:23
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«Зенит» объявил об отставке главного тренера

Главный тренер баскетбольного "Зенита" Василий Карасев покидает свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
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Стали известны стартовые составы "Арсенала" и "Бернли" на матч 18-го тура АПЛ.
Обновлено в 06:33
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Бывший тренер ФК «Зенит» может перебраться в Саудовскую Аравию

Экс-главный наставник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» француз Андре Виллаш-Боаш получил от саудовского клуба «Аль-Наср» выгодное предложение о сотрудничестве, сообщает 22 декабря A Bola.
Обновлено в 08:02
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Защитником «Ростова» Ингассоном интересуются «Краснодар» и «Зенит»

Исландским защитником футбольного клуба «Ростов» Сверриром Ингассоном интересуются команды «Зенит» и «Краснодар», сообщают 22 декабря «Невские новости».
Обновлено в 02:08
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Суд над Роналду из-за неуплаты налогов состоится в январе

Обновлено в 08:23
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«Ливерпуль» встретит Рождество лидером чемпионата Англии

Обновлено вчера в 18:59
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Дортмундская «Боруссия» переиграла гладбахскую

В матче 17-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" одержала победу над одноклубниками из Менхенгладбаха.
Обновлено вчера в 16:24
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Роман Бабаев: «Вопрос с выкупом прав на Бекао решен на 99 процентов»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в эксклюзивном интервью "СЭ" сообщил, что защитник Родригу Бекао в ближайшее время станет игроком красно-синих на постоянной основе.
Обновлено вчера в 20:00
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Погибшему 18-летнему игроку «Локомотива» посвятили тату

Футболист воронежского «Факела» Александр Ломакин сделал татуировку на ноге в память о погибшем брате Алексее, выступавшем за московский «Локомотив».
Обновлено в 08:23
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«ПСЖ» намерен предложить € 50 млн за полузащитника «Наполи» Аллана

Отмечается, что парижане видят в Аллане замену Адриену Рабьо, который собирается покинуть «ПСЖ», и намерены предложить € 50 млн.
Обновлено в 05:44
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Ди Франческо: «Роналду может самостоятельно решить исход встречи»

Криштиану может самостоятельно решить исход встречи.
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