Футбол

СМИ рассказали об уходе шестерых игроков из «Спартака»
Известия
07:17

Московский футбольный клуб «Спартак» собирается расстаться с шестью игроками во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает в субботу, 22 декабря, портал «Чемпионат.com». Речь идет о Романе Еременко, Александре Самедове, Сальваторе Боккетти, Ивелине Попове, Джано Ананидзе и Артеме Тимофееве.
Известия07:17

Подробнее о событии

СМИ рассказали об уходе шестерых игроков из «Спартака»

Известия07:17

СМИ: «Спартак» намерен расстаться с шестью футболистами в зимнее трансферное окно

RT на русском06:00

Самедов, Попов, Боккетти, Ананидзе, Ерёменко покинут «Спартак»

Чемпионат06:00

СМИ: Зимой «Спартак» покинут шесть футболистов

Матч ТВ05:48

СМИ: Зимой «Спартак» покинут шесть футболистов

Sportbox.RU05:48

Кто уйдет из «Спартака»

Спорт-Экспрессвчера в 13:30

Агент Боккетти отреагировал на слухи об уходе итальянца из «Спартака»

Sport24.ruвчера в 10:40
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Руководство «Ромы» планирует принять решение о будущем Эусебио Ди Франческо по результатам ближайших трех матчей, в которых римлянам предстоит сыграть с «Ювентусом», «Сассуоло» и «Пармой».
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