Политика

СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и МакронаРИА Новости 05:03

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон преподали Киеву "жесткий урок", пишет украинское издание "Главред".
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Путин и Меркель «жестко» проучили Зеленского

URA.Ru06:33

На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель

Известиявчера в 20:04

СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

РИА Новости05:03

На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель

Lenta.ru00:58

Путин, Макрон и Меркель преподали Зеленскому «жёсткий урок»

News.ruвчера в 22:17

Путин и Меркель жестко проучили Зеленского

Deita.ruвчера в 21:29

СМИ сообщили о жестком уроке Зеленскому от Путина, Макрона и Меркель

Газета.Ru08:11
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Армия и оружие

Опубликовано видео применения ракетного комплекса «Кинжал»

Обновлено в 07:27
Общество

На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг

Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 09:23
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Обновлено в 09:13
Общество

Пугающая деталь на фотографии девочки едва не стоила ей жизни

Обновлено в 08:25
Политика

Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил предположение депутата Госдумы Алексея Журавлева о том, что страны Запада могли применить против России климатическое оружие.
Обновлено в 10:25
Политика

Воевавший против ополченцев актер Пашинин обнищал и захотел в Россию

Обновлено в 10:46
Происшествия

Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали

Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Спорт

Исполнительный директор СБР: с Логиновым не договорились по контракту

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков подтвердил РИА Новости, что Александр Логинов отказался подписывать договор в редакции, предложенной союзом, и подвел итоги встречи со спортсменами и тренерами сборной России, прошедшей во время сбора команды в Сочи.
Обновлено вчера в 11:49
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Транспорт

Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю

Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.
Обновлено в 10:05
Политика

Медведев поздравил Медведчука со вторым местом на выборах в Раду

Председатель партии «Единая Россия» (ЕР), премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил лидера украинской политической силы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука со вторым местом на выборах в Верховную Раду, назвав это «весомым результатом».
Обновлено в 06:09
Общество

Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве

Обновлено в 03:24
Политика

Израиль мечтает помочь американцам остановить «Северный поток-2»

Как пишет издание Junge Welt, такой альтернативой сможет стать газопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt), по которому газ можно будет поставлять в Европу из Израиля по дну Средиземного моря.
Обновлено в 02:24
Транспорт

Строители объяснили, откуда на Крымском мосту взялись поезда

Как сообщает РИА Новости, строители переправы рассказали, что технологические поезда ходят по Крымскому мосту с прошлого года.
Обновлено вчера в 16:50
Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Футбол

Неидеальный фаворит. «Зенит» хуже, чем кажется

Сегодня матч, в котором точно есть фаворит – сыгранная команда обычно мощнее, чем только собранная.
Обновлено в 08:02
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки

С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

Шесть человек пострадали из-за торнадо в Люксембурге

Шесть человек пострадали из-за смерча, который пронесся 9 августа в Люксембурге над двумя населенным пунктами рядом с бельгийской границей.
Обновлено вчера в 19:39
Политика

Трамп рассказал о полученном от Ким Чен Ына письме

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил вчера письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 10:59
Футбол

«Локомотив» обыграл «Урал» в молодежном первенстве

Футболисты молодежной команды московского "Локомотива" обыграли сверстников из екатеринбургского "Урала" в матче 5-го тура первенства России.
Обновлено в 10:01
Наука

Новый вид паука-волка нашли на Алтае

Как сообщила пресс-служба заповедника, новый вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).
Обновлено 08 августа в 07:47
Общество

Москвичи составили треть собравшихся на концерте на проспекте Сахарова

Генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт заявил, что менее трети граждан, принявших участие в согласованном митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова, являются москвичами.
Обновлено в 10:47
Политика

На митинге в центре Москвы сорвали флаг Украины

На митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы сорвали флаг Украины, с которым пришли некоторые из участников.
Обновлено в 09:00
Футбол

Хет-трик Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Вест Хэм»

Обновлено в 09:55
Армия и оружие

Присягу на Якорной площади примут 500 новобранцев всех флотов ВМФ

Больше 500 новобранцев Учебного центра подготовки младших специалистов Военно-Морского Флота примут участие в торжественной церемонии принятия присяги на Якорной площади Кронштадта 10 августа.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия

В студии «Навальный Live» задержали девять человек

В студии Навальный Live задержали девять человек, которых доставили на допрос в СК в качестве свидетелей по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 10:40
Происшествия

После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Футбол

Силвиньо после разгрома «Монако»: «Первые три-четыре тура будут сложными для всех»

Главный тренер «Лиона» Силвиньо прокомментировал победу над «Монако» (3:0) в первом туре французской Лиги 1.
Обновлено в 01:44
Общество

Стандарт школьной формы появится в России

Обновлено в 02:40
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