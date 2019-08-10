СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

Общество На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый.

Происшествия Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.

Политика Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил предположение депутата Госдумы Алексея Журавлева о том, что страны Запада могли применить против России климатическое оружие.

Происшествия Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.

Спорт Исполнительный директор СБР: с Логиновым не договорились по контракту Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков подтвердил РИА Новости, что Александр Логинов отказался подписывать договор в редакции, предложенной союзом, и подвел итоги встречи со спортсменами и тренерами сборной России, прошедшей во время сбора команды в Сочи.

Общество Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.

Транспорт Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.

Политика Медведев поздравил Медведчука со вторым местом на выборах в Раду Председатель партии «Единая Россия» (ЕР), премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил лидера украинской политической силы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука со вторым местом на выборах в Верховную Раду, назвав это «весомым результатом».

Политика Израиль мечтает помочь американцам остановить «Северный поток-2» Как пишет издание Junge Welt, такой альтернативой сможет стать газопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt), по которому газ можно будет поставлять в Европу из Израиля по дну Средиземного моря.

Транспорт Строители объяснили, откуда на Крымском мосту взялись поезда Как сообщает РИА Новости, строители переправы рассказали, что технологические поезда ходят по Крымскому мосту с прошлого года.

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Футбол Неидеальный фаворит. «Зенит» хуже, чем кажется Сегодня матч, в котором точно есть фаворит – сыгранная команда обычно мощнее, чем только собранная.

Общество Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.

Происшествия Шесть человек пострадали из-за торнадо в Люксембурге Шесть человек пострадали из-за смерча, который пронесся 9 августа в Люксембурге над двумя населенным пунктами рядом с бельгийской границей.

Политика Трамп рассказал о полученном от Ким Чен Ына письме Президент США Дональд Трамп заявил, что получил вчера письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Футбол «Локомотив» обыграл «Урал» в молодежном первенстве Футболисты молодежной команды московского "Локомотива" обыграли сверстников из екатеринбургского "Урала" в матче 5-го тура первенства России.

Наука Новый вид паука-волка нашли на Алтае Как сообщила пресс-служба заповедника, новый вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).

Общество Москвичи составили треть собравшихся на концерте на проспекте Сахарова Генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт заявил, что менее трети граждан, принявших участие в согласованном митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова, являются москвичами.

Политика На митинге в центре Москвы сорвали флаг Украины На митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы сорвали флаг Украины, с которым пришли некоторые из участников.

Армия и оружие Присягу на Якорной площади примут 500 новобранцев всех флотов ВМФ Больше 500 новобранцев Учебного центра подготовки младших специалистов Военно-Морского Флота примут участие в торжественной церемонии принятия присяги на Якорной площади Кронштадта 10 августа.

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