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Шоу-бизнес Анастасия Волочкова «растянулась» перед гостями отеля в Греции Анастасия Волочкова обнародовала в микроблоге видеозапись со своим импровизированным выступлением перед гостями отеля, которых она захотела порадовать без всякого повода.

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Гаджеты Galaxy M90 станет флагманом бюджетной линейки смартфонов Samsung Компания Samsung пока еще не сформировала бюджетную линейку смартфонов Galaxy M окончательно.

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Транспорт Строители объяснили, откуда на Крымском мосту взялись поезда Как сообщает РИА Новости, строители переправы рассказали, что технологические поезда ходят по Крымскому мосту с прошлого года.

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Общество Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.

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