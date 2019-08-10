Политика

СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и МакронаРИА Новости 05:03

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон преподали Киеву "жесткий урок", пишет украинское издание "Главред".
Читать в источнике
Комментировать154

Подробнее о событии

Путин, Макрон и Меркель преподали Зеленскому «жёсткий урок»

News.ruвчера в 22:17

СМИ сообщили о жестком уроке Зеленскому от Путина, Макрона и Меркель

Газета.Ru08:11

СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

РИА Новости05:03

На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель

Lenta.ru00:58

Путин и Меркель «жестко» проучили Зеленского

URA.Ru06:33

Путин и Меркель жестко проучили Зеленского

Deita.ruвчера в 21:29

На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель

Известиявчера в 20:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:38, Вашингтон
Общество

Пугающая деталь на фотографии девочки едва не стоила ей жизни

Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова «растянулась» перед гостями отеля в Греции

Анастасия Волочкова обнародовала в микроблоге видеозапись со своим импровизированным выступлением перед гостями отеля, которых она захотела порадовать без всякого повода.
Обновлено 08 августа в 03:30
Общество

Цифры митингующих в Москве от ГУВД и оппозиции разнятся почти на 27 тысяч

Митинг либеральной оппозиции, проходящий в российской столице, пришли поддержать до 20 тысяч человек 10 августа, сообщает пресс-служба московского ГУВД РФ.
Обновлено в 09:44
Политика

Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал»

Президент РФ Владимир Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 11:35
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Обновлено в 09:13
Политика

Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Гаджеты

Galaxy M90 станет флагманом бюджетной линейки смартфонов Samsung

Компания Samsung пока еще не сформировала бюджетную линейку смартфонов Galaxy M окончательно.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали

Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Авто

В России числится почти 50 тысяч автобусов советского производства

Обновлено в 09:06
Транспорт

Строители объяснили, откуда на Крымском мосту взялись поезда

Как сообщает РИА Новости, строители переправы рассказали, что технологические поезда ходят по Крымскому мосту с прошлого года.
Обновлено вчера в 16:50
Армия и оружие

Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией

Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.
Обновлено вчера в 11:04
Музыка

Максим Фадеев расторг контракт с певицей Наргиз

В направленном представителям певицы документе говорится о намерении MALFA запретить исполнять Наргиз песни, автором которых был Фадеев.
Обновлено 08 августа в 04:10
Происшествия

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Обновлено в 09:23
Общество

Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве

Обновлено в 03:24
Политика

Директор актера Пашинина ответила на слухи о его нищенском положении

Обновлено в 11:03
Общество

Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа

Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие

Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Общество

Названы самые распространенные фамилии россиян

На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Алана Мамаева решила спасти от ампутации «Руки-базуки» Терешина

Добавим, что Кирилл Терешин собирался сыграть в картине «Брат-3» шоумена Стаса Барецкого.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

Украинским снайперам разрешили убивать гражданских на Донбассе

Штаб карательной операции в Краматорске ведет активную подготовку к активной фазе вооруженного конфликта на Донбассе.
Обновлено в 06:54
Общество

Замминистра связи РФ посоветовал студентам отказаться от «Википедии»

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться интернет-энциклопедией «Википедия», поскольку она содержит непроверенную информацию.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне

Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено вчера в 13:09
Общество

Дудь разочаровался в организации митинга на проспекте Сахарова

Журналист Юрий Дудь раскритиковал организацию митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Обновлено в 10:13
Транспорт

Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю

Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.
Обновлено в 10:05
Футбол

Динамо — Зенит 0:1 (1-й тайм)

Форвард отправил мяч в сетку ворот Антона Шунина на 10-й минуте встречи. Во время эпизода Шунин получил повреждение и вскоре покинул поле.
Обновлено в 12:16
Политика

Турецкий радикал призвал Эрдогана признать Крым российским

Напомним, что президент Турции Раджеп Тайип Эрдлган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 августа подтвердил, что Турция не признавала и никогда не признает Крым российским.
Обновлено в 02:44
Гаджеты

Huawei представила телевизоры Honor Vision с ОС Harmony

В Пекине состоялась долгожданная презентация телевизора Honor Vision.
Обновлено в 11:56
Хоккей

«Салават» обыграл «Нефтехимик» по буллитам на турнире в Казахстане

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» переиграл в серии послематчевых буллитов нижнекамскую команду «Нефтехимик» в матче предсезонного Кубка президента республики Казахстан.
Обновлено в 08:37
Экономика

Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60%

В марте DSM подсчитал, что за последние пять лет в России почти в два раза выросли и продажи антидепрессантов.
Обновлено в 02:00
Здоровье

Минздрав назвал самые здоровые регионы

Третьей стала Курская область (116,5 тыс.), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчетность Минздрава за 2018 год.
Обновлено в 01:59
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное