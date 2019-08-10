Политика
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и МакронаРИА Новости 05:03
Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон преподали Киеву "жесткий урок", пишет украинское издание "Главред".
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Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова «растянулась» перед гостями отеля в Греции
Анастасия Волочкова обнародовала в микроблоге видеозапись со своим импровизированным выступлением перед гостями отеля, которых она захотела порадовать без всякого повода.
Обновлено 08 августа в 03:30
Общество
Цифры митингующих в Москве от ГУВД и оппозиции разнятся почти на 27 тысяч
Митинг либеральной оппозиции, проходящий в российской столице, пришли поддержать до 20 тысяч человек 10 августа, сообщает пресс-служба московского ГУВД РФ.
Обновлено в 09:44
Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал»
Президент РФ Владимир Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 11:35
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Гаджеты
Galaxy M90 станет флагманом бюджетной линейки смартфонов Samsung
Компания Samsung пока еще не сформировала бюджетную линейку смартфонов Galaxy M окончательно.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Транспорт
Строители объяснили, откуда на Крымском мосту взялись поезда
Как сообщает РИА Новости, строители переправы рассказали, что технологические поезда ходят по Крымскому мосту с прошлого года.
Обновлено вчера в 16:50
Армия и оружие
Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией
Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.
Обновлено вчера в 11:04
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с певицей Наргиз
В направленном представителям певицы документе говорится о намерении MALFA запретить исполнять Наргиз песни, автором которых был Фадеев.
Обновлено 08 августа в 04:10
Общество
Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве
Обновлено в 03:24
Общество
Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа
Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Общество
Названы самые распространенные фамилии россиян
На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Алана Мамаева решила спасти от ампутации «Руки-базуки» Терешина
Добавим, что Кирилл Терешин собирался сыграть в картине «Брат-3» шоумена Стаса Барецкого.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Украинским снайперам разрешили убивать гражданских на Донбассе
Штаб карательной операции в Краматорске ведет активную подготовку к активной фазе вооруженного конфликта на Донбассе.
Обновлено в 06:54
Общество
Замминистра связи РФ посоветовал студентам отказаться от «Википедии»
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться интернет-энциклопедией «Википедия», поскольку она содержит непроверенную информацию.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено вчера в 13:09
Общество
Дудь разочаровался в организации митинга на проспекте Сахарова
Журналист Юрий Дудь раскритиковал организацию митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Обновлено в 10:13
Транспорт
Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю
Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.
Обновлено в 10:05
Футбол
Динамо — Зенит 0:1 (1-й тайм)
Форвард отправил мяч в сетку ворот Антона Шунина на 10-й минуте встречи. Во время эпизода Шунин получил повреждение и вскоре покинул поле.
Обновлено в 12:16
Политика
Турецкий радикал призвал Эрдогана признать Крым российским
Напомним, что президент Турции Раджеп Тайип Эрдлган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 августа подтвердил, что Турция не признавала и никогда не признает Крым российским.
Обновлено в 02:44
Гаджеты
Huawei представила телевизоры Honor Vision с ОС Harmony
В Пекине состоялась долгожданная презентация телевизора Honor Vision.
Обновлено в 11:56
Хоккей
«Салават» обыграл «Нефтехимик» по буллитам на турнире в Казахстане
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» переиграл в серии послематчевых буллитов нижнекамскую команду «Нефтехимик» в матче предсезонного Кубка президента республики Казахстан.
Обновлено в 08:37
Экономика
Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60%
В марте DSM подсчитал, что за последние пять лет в России почти в два раза выросли и продажи антидепрессантов.
Обновлено в 02:00
Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы
Третьей стала Курская область (116,5 тыс.), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчетность Минздрава за 2018 год.
Обновлено в 01:59