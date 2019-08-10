Политика

СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и МакронаРИА Новости 05:03

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон преподали Киеву "жесткий урок", пишет украинское издание "Главред".
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Путин, Макрон и Меркель преподали Зеленскому «жёсткий урок»

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СМИ сообщили о жестком уроке Зеленскому от Путина, Макрона и Меркель

Газета.Ru08:11

СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

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На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель

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URA.Ru06:33

Путин и Меркель жестко проучили Зеленского

Deita.ruвчера в 21:29

На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель

Известиявчера в 20:04
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:32, Вашингтон
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Полиция насчитала 15 тысяч участников акции на Сахарова

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Сумма сделки составила 8 миллионов евро. Отмечается, что в контракте Калеро указана сумма отступных в размере 40 миллионов евро.
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Костас Манолас: «Борьба за скудетто продлится до последнего тура»

Судьба скудетто будет решена в последнем туре, - сказал Маноас.
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Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике

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В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».
Обновлено в 09:13
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Во Франции предложили России вернуть царские долги

Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено вчера в 09:14
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Общество

В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье

Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.
Обновлено в 04:26
Футбол

«Тамбов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ

Футбольные клубы «Тамбов» и «Оренбург» не смогли выявить победителя в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:08
Политика

Директор актера Пашинина ответила на слухи, что он нищенствует на Украине

Обновлено в 09:28
Гаджеты

Huawei представила свою операционную систему Harmony OS

Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия

Миллиардер Эпштейн покончил с собой в тюрьме в США

"Финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой ночью в своей тюремной камере в Нижнем Манхэттене в федеральной тюрьме, где он содержался в ожидании суда по федеральным обвинениям в сексуальной торговле, сообщили три сотрудника правоохранительных органов", - сообщает телеканал Финансист Джеффри Эпштейн обвиняется в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек.
Обновлено в 09:23
Транспорт

Внезапное появление поездов на Крымском мосту объяснили строители

Заснятые на видео поезда, проезжавшие по Крымскому мосту, являются технологическими.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

В Воронежской области грузовик врезался в людей, стоящих на обочине

Грузовой автомобиль Man врезался в людей, вышедших из машин после аварии, которая случилась несколькими минутами ранее, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ведомства.
Обновлено в 08:02
Происшествия

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После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Авто

Названы самые доступные новые автомобили на российском рынке

Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым

Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

В ДНР заявили об укреплении позиций ВСУ в районе Мариуполя

Украинские силовики укрепляют позиции и наращивают силы в районе Мариуполя, заявил журналистам руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

Израильские военные нейтрализовали группу боевиков на границе Газы

Израильские военные нейтрализовали группу вооруженных палестинцев, которые вступили с ними в бой, пытаясь пересечь границу сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие

Сирийская армия понесла крупные потери

При обстрелах со стороны боевиков в Идлибской зоне деэскалации 10 сирийских военных погибли, 21 получил ранения, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия

Число жертв ДТП в Астраханской области выросло до четырех

Количество погибших в ДТП с двумя легковыми автомобилями на трассе Волгоград - Астрахань возросло до четырех.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружие

Обновлено в 08:21
Кино

Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием

Обновлено в 06:16
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Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»

Обновлено в 09:23
Армия и оружие

Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу

Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Общество

Ветер в Москве повалил 150 деревьев за двое суток

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице ветер за два дня повалил 150 деревьев и повредил 36 машин.
Обновлено в 09:09
Происшествия

В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии

От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11
Наука

Ученые выяснили, почему кошки едят траву

Владельцам кошек ученые советуют купить или выращивать специальную траву для своих питомцев, чтобы они могли ее жевать.
Обновлено вчера в 12:29
Футбол

Хавбек ПСВ Перейро рассказал, почему отказал «Спартаку»

Полузащитник ПСВ Гастон Перейро рассказал, по какой причине не захотел переходить в "Спартак".
Обновлено в 09:12
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