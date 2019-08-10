Политика
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и МакронаРИА Новости 05:03
Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон преподали Киеву "жесткий урок", пишет украинское издание "Главред".
Читать в источнике
Оценить299
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:32, Вашингтон
Общество
Полиция насчитала 15 тысяч участников акции на Сахарова
Обновлено в 08:20
Футбол
Калеро перешел в «Эспаньол» за восемь миллионов евро
Сумма сделки составила 8 миллионов евро. Отмечается, что в контракте Калеро указана сумма отступных в размере 40 миллионов евро.
Обновлено вчера в 03:31
Футбол
Костас Манолас: «Борьба за скудетто продлится до последнего тура»
Судьба скудетто будет решена в последнем туре, - сказал Маноас.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».
Обновлено в 09:13
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено вчера в 09:14
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Общество
В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье
Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.
Обновлено в 04:26
Футбол
«Тамбов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ
Футбольные клубы «Тамбов» и «Оренбург» не смогли выявить победителя в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:08
Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OS
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
Миллиардер Эпштейн покончил с собой в тюрьме в США
"Финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой ночью в своей тюремной камере в Нижнем Манхэттене в федеральной тюрьме, где он содержался в ожидании суда по федеральным обвинениям в сексуальной торговле, сообщили три сотрудника правоохранительных органов", - сообщает телеканал Финансист Джеффри Эпштейн обвиняется в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек.
Обновлено в 09:23
Транспорт
Внезапное появление поездов на Крымском мосту объяснили строители
Заснятые на видео поезда, проезжавшие по Крымскому мосту, являются технологическими.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
В Воронежской области грузовик врезался в людей, стоящих на обочине
Грузовой автомобиль Man врезался в людей, вышедших из машин после аварии, которая случилась несколькими минутами ранее, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ведомства.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
Обновлено в 07:07
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Авто
Названы самые доступные новые автомобили на российском рынке
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
В ДНР заявили об укреплении позиций ВСУ в районе Мариуполя
Украинские силовики укрепляют позиции и наращивают силы в районе Мариуполя, заявил журналистам руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Израильские военные нейтрализовали группу боевиков на границе Газы
Израильские военные нейтрализовали группу вооруженных палестинцев, которые вступили с ними в бой, пытаясь пересечь границу сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
Сирийская армия понесла крупные потери
При обстрелах со стороны боевиков в Идлибской зоне деэскалации 10 сирийских военных погибли, 21 получил ранения, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
Число жертв ДТП в Астраханской области выросло до четырех
Количество погибших в ДТП с двумя легковыми автомобилями на трассе Волгоград - Астрахань возросло до четырех.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружие
Обновлено в 08:21
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Общество
Ветер в Москве повалил 150 деревьев за двое суток
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице ветер за два дня повалил 150 деревьев и повредил 36 машин.
Обновлено в 09:09
Происшествия
В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии
От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11
Наука
Ученые выяснили, почему кошки едят траву
Владельцам кошек ученые советуют купить или выращивать специальную траву для своих питомцев, чтобы они могли ее жевать.
Обновлено вчера в 12:29
Футбол
Хавбек ПСВ Перейро рассказал, почему отказал «Спартаку»
Полузащитник ПСВ Гастон Перейро рассказал, по какой причине не захотел переходить в "Спартак".
Обновлено в 09:12