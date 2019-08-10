СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

Футбол Калеро перешел в «Эспаньол» за восемь миллионов евро Сумма сделки составила 8 миллионов евро. Отмечается, что в контракте Калеро указана сумма отступных в размере 40 миллионов евро.

Происшествия В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.

Общество Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.

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Футбол «Тамбов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ Футбольные клубы «Тамбов» и «Оренбург» не смогли выявить победителя в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Гаджеты Huawei представила свою операционную систему Harmony OS Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.

Происшествия Миллиардер Эпштейн покончил с собой в тюрьме в США "Финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой ночью в своей тюремной камере в Нижнем Манхэттене в федеральной тюрьме, где он содержался в ожидании суда по федеральным обвинениям в сексуальной торговле, сообщили три сотрудника правоохранительных органов", - сообщает телеканал Финансист Джеффри Эпштейн обвиняется в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек.

Происшествия В Воронежской области грузовик врезался в людей, стоящих на обочине Грузовой автомобиль Man врезался в людей, вышедших из машин после аварии, которая случилась несколькими минутами ранее, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ведомства.

Происшествия После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.

Шоу-бизнес Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.

Армия и оружие В ДНР заявили об укреплении позиций ВСУ в районе Мариуполя Украинские силовики укрепляют позиции и наращивают силы в районе Мариуполя, заявил журналистам руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Армия и оружие Израильские военные нейтрализовали группу боевиков на границе Газы Израильские военные нейтрализовали группу вооруженных палестинцев, которые вступили с ними в бой, пытаясь пересечь границу сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Армия и оружие Сирийская армия понесла крупные потери При обстрелах со стороны боевиков в Идлибской зоне деэскалации 10 сирийских военных погибли, 21 получил ранения, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин.

Происшествия Число жертв ДТП в Астраханской области выросло до четырех Количество погибших в ДТП с двумя легковыми автомобилями на трассе Волгоград - Астрахань возросло до четырех.

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Общество Ветер в Москве повалил 150 деревьев за двое суток Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице ветер за два дня повалил 150 деревьев и повредил 36 машин.

Происшествия В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.

Наука Ученые выяснили, почему кошки едят траву Владельцам кошек ученые советуют купить или выращивать специальную траву для своих питомцев, чтобы они могли ее жевать.