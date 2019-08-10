Политика
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и МакронаBFM.ru 06:13
Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эмманюэль Макрон преподали украинским властям «жесткий урок». Об этом пишет украинское издание «Главред».
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с чего всё началось
Автор материала считает, что Путин, Макрон и Меркель после призыва Зеленского провести встречу в нормандском формате показали, что не планируют встречаться по каждому приглашению украинского лидера, если у него нет новых предложений по урегулированию ситуации в Донбассе.RT на русском06:38
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:55, Вашингтон
Политика
Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца, рассказал представитель ведомства.
Обновлено в 05:11
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«Сочи» хочет сыграть против «Ахмата» на следующий день после российского этапа «Формулы-1»
"Сочи" планирует провести матч 11-го тура чемпионата России против "Ахмата" 30 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора клуба Дмитрия Рубашко.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Курганской области
Семь человек пострадали при съезде рейсового автобуса в кювет в Курганской области. Всего в автобусе было 47 человек.
Обновлено в 02:16
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Шоу-бизнес
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Авто
Чем отличаются объявления перекупщиков и реальных автовладельцев
Перекупщики зачастую не церемонятся и пишут в объявлении несколько стандартных фраз: не бита, не крашена и т.п.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
Обновлено в 02:41
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Гаджеты
Huawei представила первое устройство на собственной ОС Harmony
Вчера Huawei официально рассказала о собственной операционной системе Harmony, предназначенной для широкого спектра устройств.
Обновлено в 03:14
Здоровье
Названы пять секретов безупречной груди
Обновлено в 05:22
Технологии
Adobe показала прототип прозрачной AR-витрины
Обновлено в 07:08
Футбол
Кокорин заявил, что готов играть за «Зенит» бесплатно
Обновлено в 06:34
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A70s появился на Geekbench
Эксперты предполагают, что речь идет об устройстве Samsung Galaxy A70S, которое обладает продвинутыми характеристиками.
Обновлено вчера в 02:47
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском выросло до 12
Медицинскую помощь в связи с новыми взрывами на военном складе рядом с городом Ачинском Красноярского края оказали 12 пострадавшим, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 06:49
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Политика
В Крым приедут украинские байкеры с флагом УССР
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Футбол
Перишич назвал условие, при котором согласится перейти в «Баварию»
Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич раздумывает над переходом в «Баварию», сообщает Sky Sports.
Обновлено в 02:16
Авто
«Европлан» ввел особые условия лизинга Kia
Например, рекомендованная стоимость автомобиля Kia Sportage — от 1489900 рублей с НДС — при оформлении (автомобиля) в лизинг в "Европлане" будет снижена на 9,5% по программе Kia Leasing и еще на 200 тыс. рублей за счет программы trade-in.
Обновлено вчера в 12:00
Космос
В снегах Антарктиды обнаружена космическая пыль
Антарктический снег не содержит все «земной» пыли вовсе, поэтому в нем так несложно искать частицы космической и межзвездной пыли.
Обновлено в 03:27
Общество
Жертвами супертайфуна в Китае стали 18 человек
В Китае из-за супертайфуна «Лекима» погибли 18 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 07:30
Гаджеты
Эксперты назвали 5 абсурдных мифов об iPhone
На загрузку программного обеспечения из памяти девайса тратится больше энергии, что не имеет смысла беспокоиться о влиянии работающих в фоновом режиме приложений на состояние батареи мобильного устройства.
Обновлено в 05:21
Спорт
Исполнительный директор СБР: с Логиновым не договорились по контракту
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков подтвердил РИА Новости, что Александр Логинов отказался подписывать договор в редакции, предложенной союзом, и подвел итоги встречи со спортсменами и тренерами сборной России, прошедшей во время сбора команды в Сочи.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
В Москве девять человек пострадали в ДТП с автобусом
Обновлено в 07:36