Политика

СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и МакронаBFM.ru 06:13

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эмманюэль Макрон преподали украинским властям «жесткий урок». Об этом пишет украинское издание «Главред».
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с чего всё началось
У нового президента Украины Владимира Зеленского есть еще максимум 5-6 месяцев на то, чтобы определиться со своей внешней политикой, пишет в статье для украинского издания "Главред"
 политический эксперт Андрей Головачев.
Вести.Ru05:45

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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