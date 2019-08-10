с чего всё началось

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эмманюэль Макрон преподали украинским властям «жесткий урок». Об этом пишет украинское издание «Главред».

СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

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