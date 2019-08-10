Политика
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и МакронаBFM.ru 06:13
Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эмманюэль Макрон преподали украинским властям «жесткий урок». Об этом пишет украинское издание «Главред».
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с чего всё началось
У нового президента Украины Владимира Зеленского есть еще максимум 5-6 месяцев на то, чтобы определиться со своей внешней политикой, пишет в статье для украинского издания "Главред" политический эксперт Андрей Головачев.Вести.Ru05:45
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На Украине рассказали о жестоком уроке от Путина для «популиста Зеленского»
Московский Комсомолец04:52
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:26, Ашберн
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с юбилеем
Обновлено в 04:35
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Курганской области
Следственные органы возбудили уголовное дело после съезда в кювет рейсового пассажирского автобуса в Курганской области.
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Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Транспорт
Бесконтактная оплата появится на всех столичных наземных маршрутах
Чтобы расплатиться за поездку, карту с поддержкой технологий PayPass и PayWave или смартфон с функцией бесконтактной оплаты нужно будет приложить к валидаторам нового образца, которые установят в салонах транспорта.
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Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
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Происшествия
В Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-8
В Ленском районе Республики Саха (Якутия) совершил аварийную посадку вертолет Ми-8.
Обновлено в 03:17
Футбол
СМИ: Неймар будет зарабатывать €40 миллионов в год, если перейдет в «Реал»
Президент мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес предложил нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Неймару пятилетний контракт с зарплатой 40 миллионов евро в год, сообщает sport.es.
Обновлено в 04:47
Наука
Молодая кровь позволяет бороться с болезнью Альцгеймера
Сотрудники компании сообщили об итогах исследования, в рамках которого сорока пациентам с болезнью Альцгеймера вводили в кровь фракцию плазмы с этими белками.
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Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы отобразили в составе Японии
Обновлено вчера в 05:24
Общество
СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве
В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия
В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек
В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию президента Украины
Обновлено в 03:56
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
Обновлено в 04:25
Хоккей
«Северсталь» уступила «Металлургу» на турнире в Челябинске
Череповецкая «Северсталь» потерпела поражение от магнитогорского «Металлурга» в стартовом матче предсезонного Кубка губернатора Челябинской области, встреча завершилась со счётом 1:2. Сегодня в рамках турнира состоится ещё один матч, в котором местный «Трактор» сыграет со сборной турнира, составленной из игроков трёх команд.
Обновлено в 06:12
Политика
Украинских депутатов пригласили посетить Крым
«Юрию Бойко стоит сформировать четкую и понятную позицию по Крыму и запретить представителям своей партии, которая пришла к власти на риторике налаживания взаимоотношений с Россией, делать столь провокационные и несогласованные заявления», – сказал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено в 04:51
Гаджеты
Huawei представила первое устройство на собственной ОС Harmony
Вчера Huawei официально рассказала о собственной операционной системе Harmony, предназначенной для широкого спектра устройств.
Обновлено в 03:14
Общество
Более 1 млн человек эвакуировали из-за супертайфуна в Китае
Супертайфун «Лекима» продолжает бушевать и терзать Китай. Местные власти уже эвакуировали более миллиона человек из опасных территорий.
Обновлено в 02:31
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 05:41
Политика
Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина
Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено вчера в 06:37
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой показал фото с первого дня рождения дочки
В соцсетях телеведущей никаких тематических публикаций пока нет, но первыми фото с праздника Маши успел поделиться хоккеист.
Обновлено в 06:18
Экономика
В Госдуме предложили отправить в Китай российские продукты
Депутаты Госдумы предложили ввезти в Китай российскую сельскохозяйственную продукцию в связи с осложнениями отношений между КНР и США.
Обновлено вчера в 21:26
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
Прощание началось в 09:00 и продлится до полудня. После этого траурная церемония продолжится на Калитниковском кладбище.
Обновлено вчера в 03:17
Гаджеты
AMD готовит «убийцу Nvidia» — видеокарту на базе GPU Navi 23
Как пишет источник со ссылкой на хорошо информированных о планах AMD людей, компания готовит новую флагманскую 3D-карту, которая проходит под условным обозначением «Убийца Nvidia».
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Мария Комиссарова стала мамой во второй раз
Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. 28-летняя Мария Комиссарова уже несколько лет живет с семьей в Испании.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
В Танзании при ЧП с бензовозом погибли более 50 человек
Обновлено в 04:13
Происшествия
ТАСС сообщил о новом фигуранте дела о массовых беспорядках в Москве
Обновлено вчера в 12:18
Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35