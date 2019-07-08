Всего разработано семь технических мероприятий для увеличения пропускной способности багажной системы. Сложности с обработкой багажа в крупнейшем аэропорту страны возникли как раз из-за нехватки грузчиков.

с чего всё началось

Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.

СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз

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