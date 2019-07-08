Общество
СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять разИзвестия 02:45
Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
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с чего всё началось
Всего разработано семь технических мероприятий для увеличения пропускной способности багажной системы. Сложности с обработкой багажа в крупнейшем аэропорту страны возникли как раз из-за нехватки грузчиков.Ведомостивчера в 17:24
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В аэропорту Шереметьево стали платить грузчикам по 200 тыс. рублей
Московский Комсомолецвчера в 18:19
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:15, Вашингтон
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View this post on Instagram Встретимся в любой точке мира😘👯♀️ A post shared by Evgeniya (@_tarasova_evg) on Jul 7, 2019 at 11:45am PDT Напомним, Тарасова и Морозов переехали в США, чтобы тренироваться под руководством Марины Зуевой.
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Обновлено в 00:06
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В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетики
С 1 января 2018 года в России запрещено производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами.
Обновлено в 00:54
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Болельщики футбольного клуба «Локомотив» объяснили, почему молчали первые 35 минут игры в матче за Суперкубок против петербургского «Зенита», в котором московский клуб победил со счётом 3:2.
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Обновлено в 02:46
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Первая партия нефти из США доставлена на Украину
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Происшествия
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В Приморье участники объединения «АвиаПоиск» обнаружили пропавший без вести в 1941 году бомбардировщик ДБ-3 Морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено в 02:23
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Названы регионы с самыми высокими доходами
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Обновлено вчера в 17:51
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Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
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Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
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Политика
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Верховный суд Украины принял решение об отмене повторной жеребьёвке партий на выборах в Верховную раду Украины, сообщило 8 июля издание Strana.ua.
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C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП.
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Продажи автомобилей Aurus составят в 2019 году не более 5-6 штук
Мантуров отметил, что на самом деле на машину очень много иностранных заказчиков Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что коммерческие продажи отечественных машин для первых лиц государства проекта "Кортеж" (торговая марка Aurus) составят в этом году не более 5-6 штук из-за интенсивных отгрузок в адрес гаража президента, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
Тверские военно-транспортные самолеты по тревоге полетели на юг
Подразделения военно-транспортной авиации России подняты по тревоге в рамках учений Минообороны.
Обновлено в 03:04
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Вдова Иосифа Кобзона резко помолодела на 30 лет
Нелли Михайловна дала новое интервью о своей жизни с легендарным Иосифом Кобзоном. Вдова поделилась воспоминаниями о браке с певцом.
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Политика
Подонком назвали оскорбившего Путина на грузинском ТВ ведущего
Журналист ВГТРК Андрей Медведев отреагировал на скандал с бранившим президента России Владимира Путина грузинским телеведущим.
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