Армия и оружие

СМИ рассказали о подготовке Литвы к войне с РоссиейИзвестия 00:02

За последние шесть лет прибалтийская республика утроила военные расходы до 2% от ВВП и активно модернизирует армию, пишет «РИА Новости». По мнению, аналитиков издания, в случае войны Литва займет оборонительную позицию и будет ждать помощи НАТО.
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Литва готовится к войне с Россией

URA.Ru00:37

СМИ рассказали о подготовке Литвы к войне с Россией

Известия00:02

СМИ рассказали о подготовке Литвы к военному вторжению России

Росбалт26 июня в 17:44

Литву к войне с Россией готовит бывший посол США

LentaChel.ru26 июня в 15:18

National Interest рассказал, как Литва готовится к войне с Россией

РИА Новостивчера в 22:40

Как Литва готовится к войне с Россией, рассказал The National Interest

Газета.Ru26 июня в 12:43

The National Interest (США): я только что вернулся с переднего края НАТО в Прибалтике (где у всех на уме была Россия) (The National Interest)

ИноСМИ26 июня в 09:53
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
Происшествия

Пьяные водители станут пассажирами надолго

Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир), его здоровью нанесен тяжкий вред, суд вправе назначить наказание в виде тюремного срока от трех до семи лет.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 09:54
Политика

Путин сообщил, что думает над вопросом о преемнике с 2000 года

Господин Путин сообщил изданию, что думает о преемнике с 2000 года.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия

Пожарные спасли 15 человек из горящего дома на севере Москвы

Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на 5-й Магистральной улице, из горящего дома были спасены 15 человек, одному из них потребовалась помощь медиков.
Обновлено в 00:15
Общество

Жителя Смоленска оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к власти

Обновлено вчера в 12:59
Финансы

ЦБ обратился в полицию из-за вывода активов из Минбанка

27 июня 2019 года заместитель председателя Центробанка РФ Василий Поздышев рассказал об обращении регулятора к правоохранительным органам по поводу вывода активов из ПАО «Московский индустриальный банк» (Минбанк, находится на санации с 22 января 2019 года).
Обновлено в 01:22
Общество

Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг лучших российских вузов.
Обновлено вчера в 04:24
Транспорт

Главную федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка

В Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за паводка, сообщается на сайте дорожного управления «Прибайкалье».
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

В Японии арестовали россиянина за граффити у дворца императора

Обновлено в 01:07
Технологии

Затонувший римский корабль с амфорами обнаружили у Кипра

Обновлено вчера в 23:24
Политика

Встреча Путина и Трампа началась в Осаке

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа началась "на полях" саммита "большой двадцатки" в Осаке.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие

Сирия сообщила о минометном обстреле со стороны армии Турции

Обновлено вчера в 21:36
Политика

Семь стран покинули сессию ПАСЕ после возвращения России

Делегации сразу семи стран покинули сессию ПАСЕ в знак протеста против решения восстановить все полномочия России в ассамблее.
Обновлено вчера в 01:46
Политика

Путин назвал контрпродуктивными любые попытки разрушить ВТО

Президент России Владимир Путин рассказал о недопустимости любых попыток разрушить ВТО.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика

Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году

Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).
Обновлено вчера в 20:03
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия

В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона

В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

В районе Химок произошел сбой в движении поездов

Движение поездов нарушено в районе станции Сходня в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие

Раскрыты характеристики баллистической ракеты «Сармат»

Тактико-технические характеристики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» были впервые обнародованы на форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

В автосалонах крупной сети «Рольф» по всей России проходят обыски

В пресс-службе группы компаний подтверждает информацию, отмечая, проверки проходит "в нескольких салонах в Москве и Петербурге".
Обновлено вчера в 06:29
Здоровье

Кому вредно есть помидоры, рассказали медики

Медики рассказали, что есть помидоры вредно людям, имеющим болезни ЖКТ и заболевания суставов.
Обновлено 26 июня в 08:55
Общество

Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции

Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.
Обновлено вчера в 14:17
Политика

В Ираке осудили нападение на посольство Бахрейна в Багдаде

Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф заявил, что внешнеполитическое ведомство страны осуждает нападение на посольство Бахрейна в Багдаде.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия

Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Общество

Роскачество разработает стандарты на экологическую продукцию

Роскачество планирует разрабатывать стандарты на экологическую продукцию, на верхнем уровне в иерархии будут органические продукты, сообщается в пресс-релиз организации.
Обновлено в 01:25
Экономика

Последствия пенсионной реформы оценили в деньгах

Повышение пенсионного возраста позволит лишь немного затормозить увеличение демографической нагрузки.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Четверых пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии перевезли в Улан-Удэ

Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес

Светлана Лобода собралась замуж

Популярная певица Светлана Лобода заинтриговала пользователей Сети известием о скорой свадьбе, однако не уточнила имён жениха и невесты.
Обновлено вчера в 22:25
Общество

Мария Шарапова похвасталась своим домом

Известная российская теннисистка Мария Шарапова похвасталась своим домом.
Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес

В Москве простились с Аллой Покровской

Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено вчера в 06:03
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