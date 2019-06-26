Армия и оружие
СМИ рассказали о подготовке Литвы к войне с РоссиейИзвестия 00:02
За последние шесть лет прибалтийская республика утроила военные расходы до 2% от ВВП и активно модернизирует армию, пишет «РИА Новости». По мнению, аналитиков издания, в случае войны Литва займет оборонительную позицию и будет ждать помощи НАТО.
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