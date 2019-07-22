Энергетика

СМИ рассказали о хранящейся в Китае в обход санкций США иранской нефтиRambler News Service 04:56

Танкеры поставляют миллионы баррелей иранской нефти на таможенные склады Китая, несмотря на санкции США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
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Китай умудряется закупать нефть у Ирана, не нарушая санкции

Expert.ru05:12

Иранская нефть застряла в китайских портах

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Иранская нефть хранится в портах Китая в обход санкций США

News.ru06:46

Иран обошёл санкции США в поставке нефти

Ореанда-Новости12:12

СМИ рассказали о хранящейся в Китае в обход санкций США иранской нефти

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Нефть из Ирана хранится в портах Китая в обход санкций США

ПРАЙМ03:53
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:28, Вашингтон
Общество

Соловьев оправдался за вид на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал данные блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Обновлено в 11:17
Происшествия

В Петербурге убита активистка Елена Григорьева

Обновлено в 11:18
Политика

Партия «Слуга народа» набирает 42,76% после обработки 75% протоколов

Партия президента Украины «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду с 42,76% голосов после обработки 75,22% электронных протоколов в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 10:09
Футбол

РПЛ внедрит VAR в судейство матчей со второй половины сезона

Впервые видеоассистент арбитра применили на матче второго тура РПЛ «Динамо» - «Рубин» (0:1) в минувшее воскресенье.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем готовится к посадке во «Внуково»

Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Анталию, возвращается из-за отказа двигателя во «Внуково».
Обновлено в 11:41
Происшествия

В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа

В поселке Буланаше Свердловской области в двухэтажном доме произошел хлопок газа, об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.
Обновлено в 11:50
Технологии

Внедрение технологий блокчейн серьезно угрожает безопасности банков

Активно внедряя технологии блокчейн, банки снижают собственный уровень кибербезопасности.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес

Дарья Жукова выходит замуж за греческого миллиардера

Бывшая супруга российского миллиардера Романа Абрамовича 38-летняя Дарья Жукова обручилась с 33-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Обновлено в 08:33
Политика

На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

Сотрудничество Киева с Международным валютным фондом (МВФ) станет «могилой» для рейтинга Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:56
Кино

Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»

В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие

Военные ЦВО использовали SMS для подавления условного противника

Военные подразделения радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа провели учения, в ходе которых были отработаны методы принуждения к сдаче условного противника.
Обновлено в 06:42
Политика

Путин отменил санкции России в отношении Эритреи

Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Суд огласил приговор фальшивомонетчику из Пушкина

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщает, что Пушкинский районный суд приговорил Павла Голубя к наказанию в виде лишения свободы на 2,5 года условно с испытательным сроком два года.
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес

Ксения Собчак написала бранное стихотворение в ответ на шутку Шнурова

Обновлено в 10:28
Общество

Власти одобрили запрет на электронные сигареты в общественных местах

Правительство России поддержало законопроект о распространении антитабачного закона на электронные сигареты и кальяны с учетом замечаний.
Обновлено в 12:20
Политика

Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с Евросоюзом (ЕС) по различным направлениям.
Обновлено в 05:26
Экономика

Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.
Обновлено вчера в 17:00
Общество

В России ужесточат получение охотничьего билета

В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Политика

Медведчук заявил об использовании русского языка в знак протеста

Глава «Оппозиционной платформы — за жизнь» Виктор Медведчук говорит на русском языке, чтобы таким образом «выразить протест».
Обновлено в 10:06
Общество

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Футбол

Катарский «Аль-Гарафа» объявил о трансфере Ханни из «Спартака»

Обновлено в 10:09
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика

В Общественной палате сообщили о пытках задержанных в Ливии россиян

Задержанных в Ливии российских сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) пытали в тюрьме.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин показал откровенное фото из ванной с Копенкиной

Правду говорят, что старая любовь не ржавеет. Певец Прохор Шаляпин трогательно поздравил с днем рождения свою бывшую жену Ларису Копенкину.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Экс-глава Каменска-Уральского получил 8 лет строгого режима за взятку

Суд приговорил Астахова к 8 годам колонии строгого режима, также бывшему чиновнику назначен штраф в размере 12 млн рублей.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Москве задержали похитивших человека за съемку нарушений ПДД

Возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека). В мае в Подмосковье похитили 32-летнего сына предпринимателя.
Обновлено в 09:42
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Наука

Лазер и микробный белок вживили зрительные образы в мозг мышей

Можно сказать, что искусственная активация нейронов зрительной коры грызунов внедрила в их мозг галлюцинации.
Обновлено 19 июля в 13:19
Политика

Регионала Александра Ефремова выпустили из СИЗО

Сегодня, 22 июля, бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, которого подозревали в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, отпустили под домашний арест.
Обновлено в 11:07
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