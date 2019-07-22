Энергетика
СМИ рассказали о хранящейся в Китае в обход санкций США иранской нефтиRambler News Service вчера в 04:56
Танкеры поставляют миллионы баррелей иранской нефти на таможенные склады Китая, несмотря на санкции США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ рассказали о хранящейся в Китае в обход санкций США иранской нефти
Rambler News Serviceвчера в 04:56
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 08:19, Вашингтон
Политика
Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании
В среду, 24 июля, Джонсон станет премьер-министром страны — после того как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Сгоревший палаточный лагерь в Хабаровском крае установили стихийно
Как сообщалось, пожар в детском палаточном городке, расположенном на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе (40 км от Комсомольска-на-Амуре), произошел в ночь на вторник по местному времени.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
МИД: чартерные рейсы в Египет могут возобновиться в ближайшее время
Авиасообщение между Россией и Каиром было возобновлено 11 апреля 2018 года, когда "Аэрофлот" и Egypt Air снова начали выполнять прямые рейсы.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
Пакистан назвал условие отказа от ядерного оружия
"Да", - сказал Хан в интервью телеканалу, отвечая на вопрос, готов ли Пакистан зеркально ответить на возможный отказ Индии от ядерного оружия.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Политика
В МИД России оценили идею США о патрулировании Ормузского пролива
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для обеспечения свободного судоходства в Ормузском проливе.
Обновлено в 06:26
Общество
Россиян захотели лишить анонимности в электронной почте
Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.
Обновлено в 06:15
Политика
В Госдуму внесли законопроект о создании единой базы данных россиян
Правительство внесло в Государственную думу законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 06:16
Происшествия
В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»
В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
Обновлено в 07:45
Политика
Путин поручил кабмину отменить возрастную категорию «0+»
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября представить предложения по усовершенствованию законов по защите детей от вредной информации.
Обновлено в 08:05
Футбол
«Манчестер Сити» обвинили в неуважении к китайским болельщикам
20 июля в Шанхае прошел финал турнира Премьер-лига Азия Трофи "Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити".
Обновлено вчера в 20:33
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Обновлено вчера в 07:56
Экономика
Государственным МФО не запретили выдавать кредиты под залог квартиры
Изначально законопроект был направлен на запрет микрофинансовым организациям (МФО) выдавать микрозаймы гражданам под залог жилья.
Обновлено в 07:32
Общество
Московские власти решили закупить еще 900 км бордюров
Московские власти планируют закупить на четырех конкурсах свыше 940 км бордюров на общую сумму 2,99 млрд рублей.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Футбол
«Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро
Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.
Обновлено в 02:33
Общество
В Магаданской области выпал снег
Снег выпал в трех районах Магаданской области во вторник ночью, сообщили ТАСС в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Обновлено в 01:56
Политика
Партия «Слуга народа» повторила опыт 1990 года
Как ранее сообщал News Front, в воскресенье, 21 июля, на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.
Обновлено в 04:56
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Политика
Совфед ответил на слова Помпео о нарушении РФ международных договоров
Сенатор ответил на слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что США "упрашивали" Россию не нарушать важные соглашения.
Обновлено в 03:34
Политика
Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
Обновлено в 07:25
Музыка
Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»
Российский певец Юрий Лоза обрушился с критикой на знаменитую американскую группу Metallica, исполнившую на своем концерте в Москве песню Виктора Цоя "Группа крови".
Обновлено в 08:18
Музыка
В Shazam назвали самые популярные песни у россиян
Обновлено в 08:05
Авто
Jaguar подтвердил выпуск новых моделей
Jaguar F-Pace был хитом марки — в 2018 году модель разошлась тиражом в 23 520 по всей Европе и еще 14 752 в США.
Обновлено в 02:40
Технологии
При тесте электронного голосования в МГД зафиксировали атаки хакеров
Незапланированные атаки хакеров наблюдаются во время теста системы электронного голосования, который проходит в Москве во вторник, но система работает штатно, рассказал журналистам руководитель электронного штаба Илья Массух.
Обновлено в 05:53
Музыка
«Аптекарский огород» приглашает на «нежный» концерт
В воскресенье, 28 июля, в Ботаническом саду МГУ состоится концерт под открытым небом.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Самолёт Azur Air, летевший в Москву, вернулся в Анталью
Пассажирский самолёт российской авиакомпании Azur Air, направлявшийся из Антальи в Москву, после взлёта был вынужден вернуться в аэропорт вылета.
Обновлено в 05:28
Футбол
Кононов высказался о сопернике «Спартака» в квалификации ЛЕ
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов прокомментировал результаты жеребьёвки третьего отборочного раунда Лиги Европы УЕФА.
Обновлено в 06:21