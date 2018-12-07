Железнодорожный экспресс, который соединил Киев с аэропортом "Борисполь" и был торжественно открыт при участии президента Петра Порошенко, по факту превратился в объект для насмешек, а многие эксперты подвергают проект острой критике, пишет портал Strana.ua.

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