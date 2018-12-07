Политика
Железнодорожный экспресс, который соединил Киев с аэропортом "Борисполь" и был торжественно открыт при участии президента Петра Порошенко, по факту превратился в объект для насмешек, а многие эксперты подвергают проект острой критике, пишет портал Strana.ua.
РИА Новостивчера в 19:00
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Политика
Госдеп США призвал Россию отказаться от ракеты 9М729
Вашингтон призвал Москву отказаться от ракеты 9М729 (по западной классификации — SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее характеристики не нарушали положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
США исключили вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе
США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где ранее за незаконное нарушение российской границы были задержаны три украинских корабля, об этом заявил в пятницу председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
Обновлено в 03:04
Политика
Лавров выразил обеспокоенность ситуацией на Балканах
Россия обеспокоена наращиванием усилий НАТО и Евросоюза по дальнейшему «освоению» Балканского региона.
Обновлено в 02:59
Политика
Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор о газе
Обновлено в 03:00
Политика
Генассамблея ООН отклонила резолюцию с осуждением ХАМАС
Генассамблея ООН отклонила представленную постпредом США при ООН Никки Хейли резолюцию, осуждающую обстрелы боевиками движения ХАМАС израильской территории.
Обновлено в 02:57
Политика
Власти Японии намерены запретить закупки Huawei и ZTE для госаппарата
Власти Японии намерены запретить закупки для государственных учреждений страны телекоммуникационного оборудования китайских компаний Huawei Technologies и ZTE из-за опасений шпионажа со стороны спецслцжб КНР, сообщает в пятницу газета Yomiuri.
Обновлено в 03:03
Политика
Четырех российских журналисток не пустили на Украину
Украинские пограничники не пропустили на территорию страны четырех российских журналисток, передает РИА "Новости" со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено в 03:02
Политика
Трюдо прокомментировал задержание финдиректора Huawei в Канаде
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал задержание финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу на канадской территории.
Обновлено в 03:03
Политика
Трамп пообещал заключить торговую сделку с Китаем за 90 дней
Соединенные Штаты и Китай намерены заключить соглашение по торговле в течение следующих 90 дней.
Обновлено в 02:59
Политика
Депутаты Рады подрались в прямом эфире
Обновлено в 02:52
Политика
Рада проголосовала за прекращение договора о дружбе с Россией
Согласно закону "О прекращении действия Договора о дружбе сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" действие документа будет приостановлено с 1 апреля следующего года.
Обновлено в 03:01
Политика
Джорджа Буша — старшего похоронили в Техасе
Бывшего президента США Джорджа Буша — старшего, скончавшегося 30 ноября, похоронили в четверг вечером в Техасе.
Обновлено в 02:48
Политика
Глава исполкома президентского движения перейдет в полпредство ЦФО
Глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов станет заместителем полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева, рассказали РБК два источника, близких к президентской администрации.
Обновлено в 03:04
Политика
Москалькова посетила украинских моряков в СИЗО
Обновлено в 03:01
Политика
Макрон выступит по поводу протестов «желтых жилетов»
Президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе выступит по поводу массовых акций протеста, сообщает 7 декабря Reuters.
Обновлено в 02:37