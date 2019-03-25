Политика

СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборовРИА Новости 09:01

Петр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы, если проиграет президентские, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на штаб Порошенко. В команде президента уверены, что он останется в политике вне зависимости от результатов выборов.
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СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов

РИА Новости09:01

СМИ: Порошенко пойдет в Раду в случае проигрыша на выборах

Коммерсантъ15:24

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

RT на русском14:22

СМИ узнали о планах Порошенко на случай проигрыша президентских выборов

РБК13:17

СМИ узнали о планах Порошенко при поражении на выборах

Газета.Ru16:49

СМИ узнали, чем займётся Порошенко после выборов на Украине

Московский Комсомолец05:23

Раскрыты планы Порошенко на случай проигрыша выборов президента Украины

Lenta.ru07:38
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:33, Ашберн
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Евросоюз переводит станции спутниковой системы навигации Galileo из Великобритании на территорию сообщества в связи с предстоящим выходом королевства из состава ЕС.
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Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер рассказал, что в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
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Двое детей вышли на лед на Неве в Санкт-Петербурге, один из них провалился и утонул, второго удалось спасти.
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Добавим, что встреча пройдет на стадионе Стад де Франс в Сен-Дени (Франция) и начнется в 22:45 по московскому времени.
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Сбежавший совладелец «Зимней вишни» задержан в Польше

В Польше задержали совладельца кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, который скрылся от следствия, передает РИА "Новости" со ссылкой на Следственный комитет.
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Культура

Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста

Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
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Нападающий СКА Павел Дацюк тренируется в общей группе перед финальной серией Западной конференции КХЛ с московским ЦСКА.
Обновлено в 06:33
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Компания Nintendo выпустит две новые версии игровой приставки Switch летом текущего года.
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Халк назвал причину перехода из «Порту» в «Зенит»

Нападающий "Шанхай СИПГ" Халк рассказал, как проходил его переход из "Порту" в "Зенит".
Обновлено в 14:39
Политика

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План действий при чрезвычайных ситуациях активирован в транспортной системе Венесуэлы в связи с новыми масштабными отключениями электричества.
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Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
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Роскосмос задумал создать беспилотный трамвай

Обновлено в 04:55
Общество

Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга

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Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

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Объявлены лауреаты премии президента РФ для молодых деятелей культуры

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Бузова объявила о запуске собственного мобильного оператора

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Политика

Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным

В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено в 09:38
Политика

Сирия объявила США врагом арабских стран из-за Голан

Министерство иностранных дел Сирии заявило, что США стали врагами арабских стран после решения по Голанским высотам.
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Армия и оружие

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Экономика

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Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило российской алюминиевой компании «Русал» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-» с «стабильным» прогнозом.
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Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
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Умер выдающийся режиссер и сценарист Ларри Коэн

Известный сценарист Ларри Коэн скончался в Лос-Анджелесе на 78-м году жизни 23 марта. Ларри Коэн известен зрителям по многим фильмам ужасов.
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Госдеп оценил усилия России по урегулированию в Сирии

Вашингтон признаёт, что Москва действует конструктивно в вопросе политического урегулирования конфликта в Сирии.
Обновлено в 16:16
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Врач академии «Динамо» спас жизнь человеку во время перелета

Врач академии московского футбольного клуба "Динамо" Павел Ковалев спас жизнь человеку на борту самолета.
Обновлено в 14:14
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