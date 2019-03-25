Политика
СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборовРИА Новости 09:01
Петр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы, если проиграет президентские, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на штаб Порошенко. В команде президента уверены, что он останется в политике вне зависимости от результатов выборов.
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Наука
Евросоюз переводит из Великобритании объекты спутниковой системы навигации Galileo
Евросоюз переводит станции спутниковой системы навигации Galileo из Великобритании на территорию сообщества в связи с предстоящим выходом королевства из состава ЕС.
Обновлено в 16:00
Хоккей
«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом
Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:19
Спорт
Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону
Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер рассказал, что в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Неизвестные взорвали военную базу США в Японии
Известно, что взрыв на военной базе США произошел рядом со зданием, которое находится в пользовании Минобороны Японии.
Обновлено вчера в 22:15
Экономика
Медведев поддержал цифровую маркировку молочной продукции
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку для готовой молочной продукции.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Петербурге утонул провалившийся на Неве под лед ребенок
Двое детей вышли на лед на Неве в Санкт-Петербурге, один из них провалился и утонул, второго удалось спасти.
Обновлено в 12:51
Футбол
Эрик Хамрен: Играть против чемпиона мира - это всегда огромный вызов
Добавим, что встреча пройдет на стадионе Стад де Франс в Сен-Дени (Франция) и начнется в 22:45 по московскому времени.
Обновлено в 14:28
Политика
Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»
Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Сбежавший совладелец «Зимней вишни» задержан в Польше
В Польше задержали совладельца кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, который скрылся от следствия, передает РИА "Новости" со ссылкой на Следственный комитет.
Обновлено вчера в 17:22
Культура
Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста
Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 16:53
Хоккей
Дацюк готовится в общей группе СКА перед серией с ЦСКА
Нападающий СКА Павел Дацюк тренируется в общей группе перед финальной серией Западной конференции КХЛ с московским ЦСКА.
Обновлено в 06:33
Гаджеты
Nintendo выпустит летом две новые версии игровой консоли Switch
Компания Nintendo выпустит две новые версии игровой приставки Switch летом текущего года.
Обновлено в 10:13
Футбол
Халк назвал причину перехода из «Порту» в «Зенит»
Нападающий "Шанхай СИПГ" Халк рассказал, как проходил его переход из "Порту" в "Зенит".
Обновлено в 14:39
Политика
В Венесуэле произошло новое масштабное отключение света
План действий при чрезвычайных ситуациях активирован в транспортной системе Венесуэлы в связи с новыми масштабными отключениями электричества.
Обновлено в 16:10
Армия и оружие
Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто стоит за убийством Моторолы и Гиви
Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
Обновлено в 07:56
Технологии
Роскосмос задумал создать беспилотный трамвай
Обновлено в 04:55
Общество
Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
Израиль начал обстрел сектора Газа
Обновлено в 12:26
Игры
У Apple появится собственный игровой сервис Apple Arcade
Apple анонсировал новый игровой сервис по подписке Apple Arcade.
Обновлено в 13:56
Политика
Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным
В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено в 09:38
Политика
Сирия объявила США врагом арабских стран из-за Голан
Министерство иностранных дел Сирии заявило, что США стали врагами арабских стран после решения по Голанским высотам.
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Экономика
Fitch присвоило «Русалу» рейтинг на уровне «BB-»
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило российской алюминиевой компании «Русал» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-» с «стабильным» прогнозом.
Обновлено в 14:42
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Кино
Умер выдающийся режиссер и сценарист Ларри Коэн
Известный сценарист Ларри Коэн скончался в Лос-Анджелесе на 78-м году жизни 23 марта. Ларри Коэн известен зрителям по многим фильмам ужасов.
Обновлено в 04:05
Политика
Госдеп оценил усилия России по урегулированию в Сирии
Вашингтон признаёт, что Москва действует конструктивно в вопросе политического урегулирования конфликта в Сирии.
Обновлено в 16:16
Происшествия
Врач академии «Динамо» спас жизнь человеку во время перелета
Врач академии московского футбольного клуба "Динамо" Павел Ковалев спас жизнь человеку на борту самолета.
Обновлено в 14:14