Авто
СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗTvoe-avto.com вчера в 11:44
На раме спереди появится демпфирующий модуль, который будет гасить силу удара при ДТП. От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
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Здоровье
Вопрос об ограничении продажи алкоголя исключили из повестки Госсовета
Агентство стратегических инициатив (АСИ) решило исключить вопрос об ограничении оборота «вредных» продуктов из предложений к Госсовету по направлению социальной политики.
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Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
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Лукашенко заявил о несправедливом отношении России к Белоруссии
Александр Лукашенко назвал отношение России к Белоруссии несправедливым.
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Организаторы концерта заявили, что все эти обвинения — ложь. Директор певицы готовит иск в суд за клевету, передает Рен ТВ.
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Отзывы таксистов, как оказалось, имеют решающее значение при выборе автомобиля для 9% опрошенных.
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Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
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В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
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Названы стартовые составы команд матча «Арсенал» — «Урал»
Матч в рамках 23 тура РПЛ стартует сегодня, 13 апреля, в Туле на Центральном стадионе.
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Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Армия и оружие
На Донбассе убит украинский морпех-контрактник
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Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в Москве
Зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве.
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Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
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Ломаченко отстоял два чемпионских пояса в бою с Кроллом
Чемпион в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко (Украина) нокаутировал британца Энтони Кролла.
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Общество
Суд оштрафовал «Горячую линию» Пономарева за отказ стать иноагентом
Мещанский суд Москвы признал некоммерческую организацию правозащитника Льва Пономарева "Горячая линия" виновной в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента, и назначил штраф в размере 300 тыс. руб. Об этом говорится в постановлении суда.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В ДТП с маршруткой пострадали четыре человека в Армавире
В результате происшествия пострадали четыре человека.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
В результате артобстрелов ВСУ в ДНР ранена мирная жительница
В результате обстрелов осколочное ранение в брюшную полость получила жительница посёлка Александровка 1966 года рождения.
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Актер Владимир Коренев дебютирует как режиссер в Электротеатре «Станиславский»
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Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров
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Bloomberg представил глобальный «индекс завтрака»
Агентство Bloomberg представило ежегодный глобальный "индекс завтрака".
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Общество
Роскомнадзор заблокировал ярославский сайт из-за новости о Путине
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Россиянин получил награду в Китае за спасение утопающего
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Футбол
«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 06:53
Происшествия
Один человек погиб в результате взрыва на заводе на Украине
В результате взрыва на украинском предприятии ОДО «Лисичанский желатиновый завод» погибла женщина.
Обновлено в 06:45